Las preocupaciones sobre las amenazas que TikTok representa para la privacidad y la libertad volvieron a surgir, ya que un proyecto de ley para despojar a TikTok de su propiedad china o prohibirlo cobró fuerza en el Congreso de los Estados Unidos. Y el gobierno federal de Canadá reveló que comenzó a investigar hace meses si el control extranjero de la aplicación representa una amenaza para la seguridad nacional.

Los funcionarios del gobierno consideran que TikTok representa una amenaza para los canadienses de dos maneras: violando nuestra privacidad personal al recopilar demasiados datos y saboteando nuestra democracia a través de la desinformación y la manipulación.

¿Qué tan peligroso es Tik Tok?

¿Son estas amenazas teóricas o reales? ¿Y hay alguna prueba que respalde las preocupaciones de que el gobierno chino ejerce control sobre ByteDance Ltd., la empresa con sede en Pekín propietaria de TikTok?

Hay buenas razones para creer que TikTok puede representar una amenaza para nuestra privacidad, pero no para nuestra democracia. Puede que la plataforma recopile demasiados datos, pero los temores de que China utilice TikTok para desinformarnos o manipularnos con fines políticos están fuera de lugar.

TikTok. Foto: Reuters.

China no necesita controlar TikTok para influir en nuestras elecciones. Puede hacerlo con bastante facilidad sin esto. Los esfuerzos continuos de Canadá para minimizar la amenaza a la seguridad nacional que representa TikTok no neutralizarán la amenaza que representan las redes sociales para la democracia.

Las preocupaciones sobre la privacidad son reales

Pero TikTok representa una amenaza para nuestra privacidad. Los reguladores europeos han multado a TikTok por recopilar datos de usuarios demasiado jóvenes para proporcionar un consentimiento válido, por hacer un mal uso de los datos y por “empujar” a los usuarios hacia una conducta que invade la privacidad a través de la configuración predeterminada.

Las demandas colectivas en Canadá y Estados Unidos han presentado un caso similar. Los expertos en ciberseguridad han advertido de lo invasiva que puede ser la aplicación, ya que rastrea la ubicación del usuario, los mensajes entrantes y las redes a las que accedió un usuario. Los permisos para esto están enterrados en lo más profundo de la configuración de la aplicación, pero la mayoría de los usuarios no lo saben o no se molestan en verificarlo.

A finales de marzo, el Comisionado de Privacidad de Canadá y tres homólogos provinciales presentarán un informe sobre una investigación sobre cómo TikTok recopila y utiliza nuestros datos. Lo más probable es que la Comisión recomiende seguir el ejemplo de Europa en la aprobación de una legislación que exija una mayor transparencia en los datos que recopila TikTok y más restricciones en la forma en que pueden usarlos.

Oficinas de TikTok en California. Foto: Reuters.

Temores de que China interfiera

El 1 de marzo, el gobierno federal emitió una nueva política por la que las plataformas de propiedad extranjera como TikTok se enfrentarían a un “mayor escrutinio” en virtud de los poderes de la Ley de Inversiones de Canadá. Según la ley, el gobierno puede imponer condiciones a los inversores o empresas extranjeras cuando haya “motivos razonables para creer” que su participación en Canadá “podría ser perjudicial para la seguridad nacional”.

Los ministros del gabinete fueron claros y directos sobre sus preocupaciones: “los actores hostiles patrocinados o influenciados por el Estado pueden tratar de aprovechar las inversiones extranjeras en el sector de los medios digitales interactivos para difundir desinformación y manipular la información”.

El veintiséis por ciento de los canadienses ahora usan TikTok. ¿Podría la filial canadiense de TikTok tomar medidas para evitar que el gobierno chino se dedique a la desinformación o la manipulación?

¿Por qué las preocupaciones están fuera de lugar?

En febrero, el Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. emitió una evaluación de amenazas que reveló que las cuentas de TikTok administradas por un “brazo de propaganda” del gobierno chino “atacaron a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo electoral de mitad de período de EE. UU. en 2022″.

Pero como señaló un comentarista en el New York Times, el informe de Inteligencia Nacional no dijo si los algoritmos de TikTok promovían estas cuentas nefastas. Es posible que China haya utilizado TikTok para desinformar y manipular, pero no necesitaba hacerlo dirigiendo ByteDance.

Un estudio de 2021 realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto profundizó en las capacidades de recopilación de datos y código de TikTok; sus hallazgos respaldan la opinión de que TikTok no es más invasivo que Facebook, Instagram u otras plataformas de redes sociales.

Las amenazas que representa Tik Tok para nuestra privacidad

El estudio encontró que tanto TikTok como su versión china, Douyin, “no parecen exhibir un comportamiento abiertamente malicioso similar a los exhibidos por el malware”. Y aunque Douyin contiene “características que plantean problemas de privacidad y seguridad, como la carga dinámica de código y la censura de búsqueda del lado del servidor”, descubrió que “TikTok no contiene estas características”.

Esto no significa que China no pueda ordenar a ByteDance que haga cosas que podrían perjudicar a los canadienses. Pero sí apoya la opinión de que China no tiene que molestarse con ByteDance: un agente del gobierno chino (o cualquier adversario) puede hacerlo fácilmente haciéndose pasar por un usuario ordinario.

Facebook, TikTok, Twitter, YouTube and Instagram. Reuters.

En resumen, los temores sobre la interferencia china en las elecciones canadienses y estadounidenses pueden estar justificados. Pero al igual que Rusia puede haber utilizado cuentas falsas en Facebook para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, China puede desinformarnos y manipularnos utilizando todas y cada una de las redes sociales en nuestra contra.

Esto apunta a la verdadera amenaza para nuestra democracia: las redes sociales que no podemos controlar.

*Robert Diab es Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers.