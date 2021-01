Estudio en 236 mil personas: Uno de ocho sobrevivientes de Covid-19 manifestó alguna enfermedad mental a seis meses de su recuperación

A mediados de enero, un estudio en la revista científica The Lancet realizado a 1.733 personas reveló que a seis meses de contagiarse con coronavirus, el 76% de los pacientes recuperados dijo tener malestares como fatiga o debilidad muscular, problemas renales, alteraciones en la función pulmonar y anomalías en las tomografías del tórax en los casos más graves. Pero además, muchos manifestaron síntomas de ansiedad o depresión, factores que según especialistas, se convertirá en la nueva pandemia a enfrentar.

Más allá de las secuelas físicas, la parte mental poco a poco comienza a tomar importancia en los estudios que buscan analizar cómo el coronavirus está afectando nuestras vidas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), las medidas adoptadas por autoridades sanitarias como el distanciamiento social, necesario para reducir la propagación del Covid-19, pueden hacer que muchos se sientan aislados y aumente el estrés, la angustia y la ansiedad, generando cambios de apetito, abuso de alcohol o sustancias, dificultad en la concentración, tristeza, enojo y otros.

Ya en noviembre pasado, un estudio de la Universidad de Oxford publicado en The Lancet Psychiatry en base a 62 mil casos de Covid-19 señalaba que al 20% de los infectados se les diagnosticó un trastorno psiquiátrico dentro de los 90 días posteriores al contagio. Al mismo tiempo, la investigación encontró que personas con enfermedades mentales preexistentes tenían un 65% más de probabilidades de ser diagnosticadas con Covid-19 que aquellas que no las tenían, debido un mal cuidado general de salud.

Es por ello, que especialistas insisten en la necesidad de identificar tratamientos para las enfermedades mentales posteriores al Covid-19, y que los servicios de salud estén preparados para brindar la debida atención, ya que es probable que los resultados de los estudios preliminares estén subestimando el número de nuevos pacientes que vendrá en los próximos meses.

La tercera ola

Parte de lo anterior se reafirma en el estudio más grande hasta la fecha publicado sobre el tema, y que revela que una de cada ocho personas ha manifestado alguna situación del tipo psiquiátrico o neurológico durante los seis meses posteriores a dar positivo para el Covid-19, cifra que aumenta a uno de cada tres cuando se incluyen personas con antecedentes de enfermedades de este tipo.

De acuerdo al Dr. Maxime Taquet, del departamento de psiquiatría de la Universidad de Oxford, quien también es autor de la investigación de noviembre pasado, además uno de cada nueve pacientes fue diagnosticado con depresión o accidentes cerebrovasculares a pesar de no haber ido al hospital durante el desarrollo de la enfermedad.

Para el estudio, realizado con datos de entre el 20 de enero y 13 de diciembre de 2020, se evaluó a 236.379 pacientes de EE.UU. hospitalizados y no hospitalizados y sobrevivientes de Covid-19, comparándolos con un grupo diagnosticado con influenza y otro con infecciones del tracto respiratorio. En el análisis, que además involucró factores de riesgo conocidos como edad, sexo, raza, condiciones físicas y mentales subyacentes y privación socioeconómica, se descubrió que los casos relacionados a afecciones neurológicas o psiquiátricas posteriores a la enfermedad dentro de seis meses fue del 33,6%, mientras que casi el 13% recibió su primer diagnóstico de este tipo.

En el análisis, los científicos descubrieron que gran parte de los diagnósticos aumentaban después del Covid-19, a diferencia de la influenza u otras infecciones respiratorias, siendo la incidencia mayor en pacientes que requirieron tratamiento hospitalario, y mucho más en quienes desarrollaron una enfermedad cerebral.

Asimismo, el informe indica que existe una baja probabilidad que en el estudio hayan estado involucrados pacientes con enfermedades subyacentes, y que simplemente no habían sido diagnosticados previamente. Aún así, también faltan algunos datos como la densidad de viviendas, el tamaño de la familia, el empleo y el estado migratorio, que en muchos estudios ha demostrado tener un papel relevante.

El Dr. Rodrigo Guerrero, neurólogo de Clínica Santa María, dice que “la prevalencia de pacientes con enfermedades neurológicas o psiquiátricas es lo que se ha visto en estudios previos. Se repiten la mayoría de los diagnósticos que conocemos, como la anosmia (pérdida total del olfato), encefalopatía en la mayoría de los hospitalizados (desorientación, somnolencia), y también enfermedades cerebro vasculares isquiémicas o hemorragias intracerebrales”.

En cuanto a Chile, Guerrero dice que la situación no es muy distinta: “Entre lo que hemos visto se repiten la anosmia en cuadros ambulatorios, encefalopatía, encefalitis y delirium (estado de confusión agudo), este último muy frecuente y muy difícil de manejar. Además de ello, enfermedades cerebro vasculares o alteraciones del sistema nervioso periférico (parálisis facial, síndrome de Guillain-Barré)”, señala.

Para el neurólogo, lo importante en este minuto es darle el peso y la importancia que requiere el tema, para adaptar las políticas públicas de salud en relación a las probables enfermedades que se puedan dar durante y post pandemia.

“Hoy es necesario que los servicios de rehabilitación y que los médicos estén atentos a estas señales, buscando estas y otras consecuencias de la infección. Es la diferencia con la primera etapa, cuando no teníamos pacientes que llevaban seis meses enfermos, y en el que la parte mental no era el foco. Nuestro objetivo entonces, era que hubiese suficientes ventiladores, y los pacientes no fallecieran”, sostiene.