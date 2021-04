Experto en vacunas asegura: “No hay ningún antecedente para prohibir el consumo de alcohol después de vacunarse”

Una de las recomendaciones que más repiten en los centros de vacunación a las personas que son inoculadas contra el Covid-19 es la de no beber alcohol por los próximos dos a tres días (48 a 72 horas). En algunos casos, incluso, la sugerencia considera una semana.

Esta situación ha llamado la atención y complicado a quienes tras ponerse la dosis respectiva han reparado en el hecho que deberán interrumpir su hábito de beber una copa de vino o una cerveza al almuerzo o durante la cena. Otros simplemente han optado por obviarla.

Para el médico infectólogo especialista en vacunas y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Vergara, esta recomendación apunta más bien a evitar que las personas consuman alcohol en exceso después de vacunarse, ya sea contra el coronavirus causante del Covid-19 o la influenza.

“No hay ningún antecedente clínico para prohibir el consumo del alcohol después de colocarse una vacuna. Esta relación aún no ha sido estudiada. La idea se instaló cuando una científica en Rusia hizo la advertencia asociada específicamente a la vacuna Sputnik V, pero más tarde minimizó lo que había dicho y se retractó. No hay nada estudiado al respecto y no hay una indicación específica”, explica el médico.

No obstante, el doctor Vergara precisa que la recomendación tiene que ver más bien con la opción de embriagarse o de beber alcohol en exceso, con o sin vacuna.

“Tomar una cerveza o una copa de vino durante el almuerzo o la comida, es decir, con moderación, no debería generar nada, y en particular entre quienes practican este hábito. Pero, sin duda, si alguien abusa del consumo de alcohol o se emborracha, antes o después de vacunarse, podría tener problemas de todo tipo, porque cuando hay una ingesta masiva de alcohol bajan las defensas por el efecto que la ebriedad produce. Por lo tanto, nunca es recomendable pasarse de copas, con o sin vacuna. En síntesis, el objetivo que persigue la recomendación de no beber alcohol después de vacunarse contra el covid-19 es el de no alterar el organismo”, asegura el especialista de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso.