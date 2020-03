Fact Checking 21: ¿Fumar te hace más débil frente al coronavirus? ¿Bautizaron “Covid” a un niño en Vallenar?

Nace en el Hospital de Vallenar: Covid Bryan Guerrero

A través de las redes sociales diversos usuarios anunciaron que el día de ayer, en el Hospital Público de Vallenar, habría nacido un bebé bajo el supuesto nombre “Covid Bryan”, en relación al Covid-19.

Esta información ha sido descartada por el centro de salud, quienes se lo tomaron con humor al momento de desmentirlo en las redes sociales. “Amigos, sabemos que la cuarentena voluntaria que muchos llevan a cabo permite que nuestra creatividad y ‘chispeza’ aflore como la maleza, pero debemos informar que esta información que circula en redes sociales es falsa”, señalaron.

En conversación con La Tercera, desde el Hospital notificaron que al momento de recibir la noticia del nacimiento de “Covid” se acercaron a la oficina del Registro Civil, quienes aclararon que hasta el momento no se ha registrado a nadie bajo ese nombre.

Fumar hace a la persona más débil ante el virus

Las dudas de los fumadores eran casi lógicas: ¿El consumo de cigarro me hace más propenso a contraer el coronavirus? La respuesta es no, pero sí hace al fumador una persona más débil en caso contraerlo.

En Chie aún no existen estudios, pero Pablo Gutiérrez, médico internista del Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana, asevera que “particularmente en el tema del tabaco no hay ningún estudio que haya situado a los pacientes que fuman en un grupo de mayor riesgo de los que no lo hacen. Dicho esto, sí se ha visto que los pacientes con enfermedades crónicas de la esfera cardiopulmonar tienen mayores complicaciones relacionadas a cuando ya está la infección”.

“No se ha visto y no estamos seguros de que estos pacientes se infecten más, pero sí creemos que tienen un factor de riesgo de desarrollar enfermedades graves. Dicho lo anterior, el tabaquismo obviamente es un factor de riesgo de hacer enfermedades pulmonares, por lo tanto siempre es recomendable dejar de fumar, más aún en periodos como este, de una pandemia viral respiratoria”, añade Gutiérrez.

Asimismo, alrededor del mundo, distintos estudios han señalado que, al tratarse de una enfermedad que afecta la capacidad pulmonar, los fumadores pasaron a ser inmediatamente un grupo de riesgo cuando se infectan, como los obesos, los diabéticos y los ancianos.

Así por ejemplo, Gregory Poland, infectólogo estadounidense de la clínica Mayo de Arizona, publicó un documento en el que señala que quienes fuman, e incluso quienes usan vapeadores, deben tener “sumo cuidado” ante el coronavirus debido a que la capacidad pulmonar de ellos está disminuida a causa del hecho de fumar o vapear. “Cuando fumas haces que para el virus sea más fácil para que te cause más complicaciones y que potencialmente te mate”, dice en el escrito.

En Italia, uno de los países más afectados con el virus también han podido realizar estudios y análisis. En ese sentido, el Instituto de Salud de Italia (ISS) determinó que los fumadores tienen más posibilidades de terminar en cuidados intensivos si es que se contagian.

ISS dice que un tercio de los fumadores que se vieron afectados con el Covid-19 desarrollaron una infección mucho más severa que las otras personas contagiadas y que no sufren de tabaquismo.

Clases online del Mineduc no son inclusivas para estudiantes con discapacidad

Orientada a todos los estudiantes desde primero básico a cuarto medio, incluyendo Educación Técnico Profesional, con el objetivo de reforzar y complementar lo aprendido en la sala de clases, la plataforma “Aprendo en línea” del ministerio de Educación no cuenta con los elementos básicos de diseño universal de aprendizaje para garantizar el acceso a la tecnología.

“La plataforma no permite agrandar o achicar la letra, cambiar contrastes, ni es compatible con dispositivos de apoyo que utilizan algunas personas con discapacidad visual, como son los lectores de pantallas. Los videos no tienen autodescripción, ni cuentan con lengua de señas, lo que favorece que personas con discapacidad auditiva no puedan acceder a la información”, explica el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, quien agrega que el Servicio Nacional de la Discapacidad ha desarrollado una guía para la implementación de sitios web que no fue considerada en esta plataforma.

“El llamado es a que el Mineduc se informe de las características que debe tener un sitio web accesible y las ponga en práctica en su plataforma. Existen recomendaciones nacionales e internacionales en materia de desarrollo de sitios web, lo importante es que se apliquen, sobre todo, cuando estas plataformas tienen que ser usadas por todas las personas”, concluye Poblete.