Fact Checking 79: ¿Ministro Mañalich reabrió su cuenta de Twitter? ¿Un café en Viña tenía clientes en su terraza?

¿Ministro Mañalich reabrió su cuenta de Twitter?

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha sido el encargado de encabezar la lucha contra el coronavirus en Chile. Todos los días da a conocer nuevas medidas y estadísticas en relación al virus, desde la llegada de nuevos equipos, apertura de centros de atención o el número total de personas contagiadas, recuperadas o fallecidas.

En Twitter, el encargado de replicar toda la información sanitaria dada a conocer por el titular de la cartera es el ministerio, ya que Mañalich cerró su cuenta.

Sin embargo, hay un usuario que se hace pasar por el ministro, y que ha muchos les generó confusión. Muchos creyeron que Mañalich estaba de vuelta en Twitter.

Según explicó el Ministerio de Salud, es una cuenta falsa. El ministro no tiene ningún vínculo con ese usuario, que tiene como foto de perfil la del ministro y en su descripción el cargo. Incluso adjunta como foto de portada el momento en el que el presidente Sebastián Piñera, lo nombró en el cargo.

El usuario detrás de esta cuenta falsa, hace bastante esfuerzo por parecer real. Navega por los medios, comparte noticias reales, cifras y gráficas del propio Gobierno.

Las cuentas que sí son reales, y cuentan con la verificación por parte de Twitter, son las de Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública y la de Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales.

Café en Viña del Mar tenía clientes en las mesas en su terraza

Josefina Vidaurre, dueña de una tienda de ropa en Reñaca, vio gente en el café vecino y se emocionó al punto de subir un video a Instagram, mostrando a un grupo de personas que invitaban a visitar el lugar. Eran los propios clientes.

Aunque todos estaban con mascarillas (excepto alguno que estaba comiendo), la imagen llamó la atención en tiempos de pandemia e incluso algunos posteos se preguntaban si se trataba de alguna parodia o si el video era antiguo.

Nada de eso. La imagen se tomó este miércoles 13, según confirman desde el propio negocio, aunque no esperaban una reacción tan dura. En la imagen no solo se observa a clientes tomando café, sino que de los seis que se ven, tres pertenecen a la tercera edad, uno de ellos, en silla de ruedas.

De acuerdo a Claudio Erazo, dueño del negocio, el café se encuentra cerrado, no se puede entrar ni al baño, solo hay pedidos para llevar y delivery.

Cómo se explica entonces la presencia de tres mesas con personas de la tercera edad, además de otros tres clientes. Erazo comenta: “Fue gente entusiasmada que se sentó, con distancia social. Ayer (miércoles) vino una persona en silla de ruedas y nos pidió tomar sol en la terraza. Vienen felices. En tiempos normales tenemos 50 asientos, ahora hay cuatro, distanciados por varios metros y al aire libre. Eso se dio en el momento. Nosotros abrimos el 7 de mayo, cuando el Gobierno dijo que se podía tomar un cafecito o una cerveza”.

A la izquierda imágenes del video y a la derecha la situación ayer en el café.

Sin embargo, después de la viralización del video, en el lugar solo era posible observar una mesa para poner azúcar o apoyarse para revisar el pedido, además de un instructivo que señala que se sanitiza regularmente. En la zona donde estaba el cliente en silla de ruedas, ya no había nada.

Erazo dice que se armó un escándalo que no es justo. "Cerrar el café sería darles en el gusto a los que nos están funando. Si no se puede abrir así, entonces nadie en Chile podría y todos quebramos. Acá, en Viña, en Valparaíso, si los negocios tienen terraza, no es raro que estén abiertos”.

Cafés en Santiago con clientes en sus terrazas, este jueves.

Efectivamente, la atención de cafés en terrazas no es extraña. En un rápido recorrido por Las Condes a la hora de almuerzo, FactCheking encontró varios locales con clientes en las mesas externas (foto superior).

Una visión similar tiene la autora del video. Vidaurre señala: “Aquí está todo abierto, la gente toma café afuera de otros negocios. Todos tenemos que sobrevivir, no podemos cerrar la economía porque nos morimos de hambre. En Reñaca no hay restricción de trabajar, no tenemos cuarentena, la alcaldesa nos apoya. Yo creo que la gente que critica no es de Viña”.

Sin embargo, según una resolución del Ministerio de Salud anunciada el 25 de marzo, aún en vigencia, señala: “Prohíbase la atención de público en los restaurantes, cafeterías y lugares análogos, los que solo podrán expedir alimentos para llevar. La aplicación de esta medida será para todo el territorio de la República”.

En Rusia mueren cinco pacientes con coronavirus por incendio de respirador mecánico

Esta noticia es verdadera, y por lo cierto, dramática. Un incendio originado en la sexta planta de un hospital en San Petersburgo, Rusia, terminó con la vida de cinco pacientes, que se encontraban ahí por tener coronavirus.

¿El motivo del siniestro? Un respirador mecánico Aventa-M, se incendió (causas aún en investigación). Las autoridades rusas señalaron que dejarán de utilizar ese modelo temporalmente en los hospitales del país.

Preliminarmente, los servicios de emergencia creen que las llamas pudieron haber sido causadas por un cortocircuito en uno de estos respiradores.

“Los ventiladores respiratorios funcionan al máximo de su capacidad. Por lo visto se produjo una sobrecarga y uno de los aparatos estalló en llamas”, dijo a su vez una fuente citada por la agencia Interfax.

El incendio comenzó en una sala UCI del recinto, en la que habían 20 pacientes por Covid-19. Totalizó 10 metros cuadrados, por lo que 150 personas tuvieron que ser evacuadas, entre pacientes y personal médico.