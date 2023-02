Fact Checking: ¿Desodorantes provocan cáncer de mama? ¿Las vacunas contra el Covid-19 nos hacen más contagiosos?

¿Los desodorantes provocan cáncer?

Un canal de Youtube con más de un millón de seguidores ha difundido un vídeo en el que asegura que “un reciente estudio” ha demostrado una relación entre los desodorantes y “múltiples casos de cáncer”, especialmente de mama. El locutor no aporta ninguna prueba que sostenga su hipótesis ni concreta el estudio al que se refiere. Cierto es que hace años que se estudia la relación entre el aluminio y los parabenos, dos ingredientes tradicionalmente presentes en los desodorantes, con el cáncer. Por ahora, esta relación no ha sido probada y, de hecho, la mayoría de estudios publicados descartan que los desodorantes puedan ser cancerígenos.

Una búsqueda en Pubmed no muestra ningún estudio que establezca una relación de causa-consecuencia entre estos productos y la aparición de tumores. De hecho, el único trabajo indexado al respecto es una carta al editor titulada “los antitranspirantes que contienen aluminio no están asociados con cáncer de pecho”. Es decir, que al contrario de lo que se afirma en el vídeo de Youtube, no existen investigaciones recientes de prestigio que hayan analizado esta posible vinculación.

La investigación sobre el potencial cancerígeno de los desodorantes ha descartado, por ahora, ninguna vinculación entre estos productos y la patología, y se ha fijado fundamentalmente en dos sustancias: el aluminio, que ya se empleaba con la misma finalidad en la época de los romanos, y los parabenos. Ambos han sido tradicionalmente componentes habituales de productos cosméticos.

Los compuestos de aluminio son parte común de los desodorantes porque, en contacto con la piel y el sudor, forman una pasta que tapona los poros e inhibe la sudoración. Actualmente, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor, entidad que evalúa la seguridad de los cosméticos en Europa, considera que el aluminio es seguro si representa menos del 20% del contenido pulverizado de los desodorantes de spray.

El origen del rumor de que los desodorantes podrían ser cancerígenos se remonta a la década de 1990, cuando una cadena de correos electrónicos sugirió la relación, según explican un artículo de Nature y el Consejo del Cáncer de Australia. Sin embargo, desde entonces el grueso de la evidencia científica no ha apoyado esta relación. Así lo explican la propia institución australiana, junto con la Sociedad Americana del Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos o el Centro de Investigación del Cáncer, de Reino Unido, entre otros. La única revisión sistemática publicada al respecto en 2016 replicó el mismo veredicto.

¿Los vacunados contra el Covid-19 son más contagiosos?

Un nuevo estudio no probó que vacunarse contra el Covid-19 pueda mantenerlo contagioso por más tiempo si está infectado con el virus, en comparación con no vacunarse. Sin embargo, una publicación en las redes sociales argumentó lo contrario. Un video de YouTube del 18 de agosto, compartido también en Facebook, afirmó que un nuevo estudio encontró que las personas vacunadas eran “5 veces más contagiosas que las no vacunadas 10 días después de la infección por SARS-CoV-2″.

El presentador del video mostró una captura de pantalla de un estudio del New England Journal of Medicine, que según él determinó que “las personas completamente vacunadas y reforzadas contra el Covid-19 parecen recuperarse notablemente más lentamente de la enfermedad y, sorprendentemente, incluso siguen siendo contagiosas durante períodos de tiempo más prolongados, en comparación con los no vacunados”.

Foto: Reuters.

El video identificó un estudio realizado por investigadores de Massachusetts afiliados al Brigham and Women’s Hospital, el Hospital General de Massachusetts y el Instituto Ragon, que estudia inmunología. El New England Journal of Medicine publicó el estudio el 21 de julio de 2022. Desde julio de 2021 hasta enero de 2022, los investigadores pidieron a 66 personas con Covid-19 “recién diagnosticado” que proporcionaran muestras adicionales de hisopos nasales tres veces por semana durante dos semanas, o hasta que dieran negativo para COVID-19 con una prueba de PCR.

Los investigadores estudiaron a personas infectadas con la variante delta u omicron BA.1. 16 participantes no estaban vacunados, 37 estaban vacunados y 13 estaban vacunados y reforzados. Una de las coautoras del estudio, la Dra. Amy Barczak, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, dijo que el estudio tenía como objetivo examinar cuánto tiempo las personas infectadas con las variantes del coronavirus delta u omicron eliminan el virus detectable.

Foto: AP

A pesar de las afirmaciones del video, el estudio no encontró que las personas vacunadas contra el Covid-19 sigan siendo contagiosas por más tiempo o se recuperen más lentamente que las personas que no fueron vacunadas contra la enfermedad.

De hecho, el estudio no informó diferencias entre pacientes vacunados y no vacunados, en cuanto a la cantidad de tiempo que tomó una prueba de PCR para cambiar de positivo a negativo o la cantidad de tiempo que tomó una prueba de cultivo, o un intento de crecer virus vivo en cultivo de un hisopo nasal, para cambiar a negativo.