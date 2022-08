Fact Checking: ¿Magic Johnson, VIH positivo, donó sangre a pacientes con Covid? ¿Anthony Fauci renunció para aceptar un cargo en Pfizer?

Magic Johnson, exbasquetbolista de la NBA, quien padece VIH, donó sangre a pacientes con Covid-19

Distintos usuarios en redes sociales han compartido una foto que, según dicen, muestra al exjugador de basketball estadounidense Earvin “Magic” Johnson, que tiene VIH, el virus que puede conducir al sida, donando sangre para pacientes con Covid-19.

El origen de la información proviene de una página de sátira, y la imagen muestra a Johnson enviando sangre para análisis de laboratorio en 2012. Posteriormente, la misma página confirmó que la publicación, que desde entonces se eliminó, fue inventada.

“Hoy temprano, la leyenda de la NBA Magic Johnson donó parte de su sangre a la Cruz Roja para ayudar a las comunidades desfavorecidas a luchar contra el Covid-19″, dice el texto en una publicación de Instagram del 20 de agosto de 2022, que incluye una imagen de Johnson sonriendo mientras un médico saca sangre de su brazo derecho.

Publicaciones similares han acumulado casi 100.000 interacciones en Facebook, Instagram y Twitter, según CrowdTangle, una herramienta de información de redes sociales. La publicación también se ha extendido en videos de TikTok con decenas o cientos de miles de visitas cada uno.

“No quise hacer daño a Magic Johnson”, dijo la cuenta a modo de excusa a la agencia AFP. “No puedo controlar si las personas toman mis publicaciones y las difunden como un hecho real. Intento que sea obvio que soy una página de sátira”, añadió.

Johnson refutó las afirmaciones, al igual que la Cruz Roja Estadounidense, uno de los principales proveedores de sangre donada en EE.UU., que señaló en un comunicado enviado a AFP: “Este rumor viral no es cierto”.

“Soy consciente de la historia falsa que circula en Internet y, para ser claros, nunca he donado sangre”, dijo Johnson, quien jugó para Los Angeles Lakers en las décadas de 1980 y 1990 (fotografía principal), en un tuit publicado el 23 de agosto.

Anthony Fauci renunció para aceptar un cargo en Pfizer

A través de diferentes plataformas de internet distintos usuario afirman, sin pruebas, que el Dr. Anthony Fauci dejó su cargo de principal asesor médico del presidente de EE.UU. Joe Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, su sigla en inglés) porque aceptó un puesto en Pfizer.

El texto en el tuit dice: “ÚLTIMA HORA: el Dr. Anthony Fauci renuncia después de estar “demasiado saludable” para el puesto. En una nota no relacionada, ha tomado un puesto en @Pfizer Inc”.

La información fue publicada originalmente por la cuenta de Twitter “Ministerio de la Verdad de EE.UU.”, la que acostumbra a emitir contenido alejado de la realidad.

Algunas personas tomar el tuit en serio. “Impactante. Finalmente reconociendo que es empleado de Pfizer. Antes trabajaba para ellos y antes le pagaban, entonces, ¿cuál es el problema?”, “Eso no puede ser cierto, ¿verdad?” y “Coloréame sorprendido”, señalan.

Anthony Fauci. (AP Photo/Patrick Semansky)

Fauci, quien ha sido el principal funcionario de enfermedades infecciosas de EE.UU. ha sido el rostro de la respuesta pandémica de Covid-19 de Estados Unidos bajo los presidentes Donald Trump y Joe Biden, anunció el 22 de agosto de 2022 que dejará el cargo en diciembre después de 54 años de servicio público.

Este último dijo que quedarse hasta diciembre permite la búsqueda de un nuevo director del NIAID, un instituto con un presupuesto anual que supera los $6 mil millones, y el nombramiento de un jefe interino. Si bien no especificó dónde trabajará a continuación, dijo que en el futuro espera usar su experiencia para ayudar a inspirar a una nueva generación de médicos a seguir carreras en salud pública, medicina y ciencia.

Fauci escribió en un comunicado: “Si bien me muevo de mis puestos actuales, no me retiro. Después de más de 50 años de servicio en el gobierno, planeo continuar con la siguiente fase de mi carrera mientras todavía tenga tanta energía y pasión por mi campo. Quiero usar lo que he aprendido como director del NIAID para seguir avanzando en la ciencia y la salud pública y para inspirar y asesorar a la próxima generación de líderes científicos mientras ayudan a preparar al mundo para enfrentar futuras amenazas de enfermedades infecciosas”.

Pfizer le dijo a Reuters por correo electrónico que la afirmación es una “noticia falsa”. Por su parte, los representantes de Fauci no respondieron de inmediato a la solicitud de la agencia.