Instagram cumple 10 años con más de 1.000 millones de usuarios en el mundo y nueve millones en Chile

La idea original era simple. Kevin Systrom y Mike Krieger crearon una aplicación para compartir fotografías y vídeos con otros usuarios. Así crearon Instagram, lanzada al mercado el 6 de octubre de 2010, ganando rápidamente popularidad. En 2012, año en que fue comprada por Facebook, ya registraba 100 millones de usuarios activos, los que se han multiplicado a la fecha. Ocho años después suma 1.100 millones.

Con el paso del tiempo, la aplicación no solo fue ganando popularidad, sino que fue sumando nuevas características y funciones, como los mensajes por interno y las historias. Esto último, inspirado en otra red social, Snapchat.

Tomás Collados, CEO y fundador de la agencia de marketing digital Frisbi, señala que Instagram hoy es parte de la vida de la mayoría de los chilenos. “La importancia está en que ha logrado posicionar a muchas Pymes que antes no tenían o no sabían cómo llegar a sus clientes. También es una importante vitrina para artistas, cocineros, madres, deportistas, diseñadores, y un sinfín de gente que antes no podía mostrar de manera fácil sus talentos”.

Manu Chatlani, director Agencia Digital Jelly, explica que “Instagram es una de las redes sociales más importantes hoy, con varias formas de crear contenido. Es clave para comunicarte con tus amigos, familia y seguidores. Y te da muchos recursos para contar historias (de personas y marcas) y entretenerte a rabiar. Culturalmente es uno de los lugares clave tanto para celebrities como para marcas”.

En Chile alrededor de nueve millones de usuarios tienen Instagram. “Sus formatos son muy atractivos. Por un lado, los post logran traspasar de una forma simple un momento, como un álbum de fotos, mientras que las historias cautivan por estar in situ de la vida de muchas personas", dice Collados.

Son un vistazo a la intimidad y al día a día. "También se ha incluido el uso de Instagram TV, que ha sido una plataforma para hechos noticiosos y ahora Reels que cautivan a la audiencia más joven con contenido mucho más enriquecido”, añade Collados.

Ariel Jeria, gerente general agencia Rompecabeza Digital, cree que la importancia y legado de Instagram, ha sido construida por su capacidad de cautivar a un público joven y también adulto con gran poder adquisitivo ya que toman sus propias decisiones de consumo.

“Instagram es muy atractivo para los usuarios, ya que cada día hay miles de videos e imágenes entretenidas, grandes generadores de contenido propio que pasaron a ser influenciadores con grandes ingresos y también marcas que han podido rentabilizar su inversión”, señala Jeria.

En 10 años, se ha adaptado a las necesidades de los usuarios. “Comenzó con una plataforma parecida a Facebook, donde se potenciaba más lo gráfico”, explica Collados.

En relación a la aparición de algunos contenidos, Collados añade que “podríamos decir que las historias aparecieron gracias a Snapchat. Por otro lado, Instagram TV es un intento de captar usuarios de Youtube y Reels, y que es bastante similar a TikTok. Es una industria que cambia todos los días y por lo mismo quienes trabajamos en ella tenemos que adaptarnos día a día a los cambios, lo que hoy es una certeza, mañana puede no existir en absoluto”.

Tiempo de uso: promedio 28 minutos

“A diferencia de Facebook, es una red en la que se debe ingresar diariamente para no quedar fuera de la conversación con los amigos. Todo esto está avalado por las métricas: de acuerdo a un análisis realizado por Hootsuite, el 63% de los usuarios se conectan al menos una vez al día en esta red social, con un tiempo promedio de 28 minutos”, señala Jeria.

Jeria explica que se trata de una red contextual, “que se adapta a las tendencias del día a día y que ha sabido imitar las mejores herramientas de sus competidores, como Snapchat, TikTok y YouTube. Las historias de Instagram “obligan” a las personas a revisar esta red todos los días, porque sino el contenido se borra".

Chatlani señala que la reinvención ha sido constante. “Partieron como un lugar para fotos atómicas (cosa que se mantiene) pero han ido incorporando cambios. Videos. Stories, Lives, e IGTV para videos más largos. Y acaban de sumar una especie de intento de clonación a TikTok (Reels). Ese es el camino. Reinvención y cambio según cómo las personas van cambiando la forma de comunicarse”.

"Con una política agresiva e ingeniosa para mantener cada vez más la atención de sus usuarios, la app de Facebook ha sabido sorprender durante todos estos años. Si en su génesis fue una tímida plataforma que buscaba ser una vitrina de nuestro mundo personal a través de fotografías e icónicos efectos, esa apuesta hizo sacar toda nuestra creatividad y explotar el concepto de las selfies al máximo”, añade Jeria.

El Instagram de La Tercera.

“Primero era una red social de imágenes y filtros para estas imágenes, cautivó al público con su promesa de que cualquiera podía ser un buen fotógrafo. Hoy se trata más de una herramienta audiovisual que combina muy bien imágenes y videos, y en la que es muy fácil agregar filtros, música, etc.", explica Jeria.

"También agregó la posibilidad del live para transmitir en vivo, pero uno de sus aportes más importantes tiene que ver con romper las barreras del ocio y la entretención y erigirse como una plataforma para empresas”, argumenta Jeria.

El gerente general de la agencia Rompecabeza Digital añade que “esta verdadera revolución comercial y de marketing abrió la posibilidad de comprar a través de la aplicación, y se transformó en una oportunidad relevante para las marcas internacionales y la inversión publicitaria. Y ese plus va de la mano con el hecho de que Instagram ha logrado fidelizar a un público con alto poder adquisitivo, de entre 20 a 35 años”.