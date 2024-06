Inteligencia Artificial a lo Apple: una guía a la estrategia de Apple para integrar la IA en todo

Si tuviera un dólar por cada vez que un ejecutivo dijera “Inteligencia de Apple” en la conferencia de desarrolladores el lunes, cenaría un bistec con todos los adornos. (Entonces, sí, unas 60 veces).

Después de casi dos años de permanecer al margen del frenesí de la inteligencia artificial generativa, Apple finalmente saltó al fondo. La compañía está inyectando herramientas de inteligencia artificial en las próximas versiones de sus plataformas más grandes: iOS 18, iPadOS 18 y MacOS Sequoia. Hay un Siri nuevo y mejorado con el que incluso puedes enviar mensajes de texto. Hay una nueva asociación con OpenAI que incorporará ChatGPT a Appleapps. Hay formas de generar nuevas imágenes y emojis sobre la marcha.

La compañía dice que comenzaremos a ver las funciones esta primavera, pero es posible que algunas de las más ambiciosas no debuten hasta 2025.

Entonces, ¿cuál es la estrategia de Apple con todas estas actualizaciones? Mostrar IA integrada en las aplicaciones y productos que ya usa, en lugar de impulsar un beneficio adicional o un chatbot independiente. Y puso un gran énfasis en la privacidad y el procesamiento de cosas en el dispositivo cuando sea posible.

“Creemos que el papel de la IA no es reemplazar a nuestros usuarios sino empoderarlos”, dijo Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, después del evento. “Debe integrarse en la experiencia que utilizas todo el tiempo. Tiene que ser intuitivo. Pero también debe basarse en su contexto personal”.

Sí, Apple puede hacer mucho más que cualquier chatbot independiente cuando se trata de responder preguntas sobre nuestras vidas. Nuestras fotos, notas y mensajes (incluso notificaciones) podrían mejorarse con algunas buenas herramientas de inteligencia artificial.

Mientras asistía al evento de Apple y hablaba con ejecutivos el lunes, mi gran pensamiento fue: ¿Son estas herramientas realmente útiles y de vanguardia? ¿O Apple simplemente está introduciendo IA para alcanzar a los actuales líderes, Microsoft y Google, y vendernos más iPhone para empezar? Spoiler: es un poco de ambos.

Sabré más cuando pueda probarlo. Por ahora, tenemos que centrarnos en la presentación de Apple y en sus demostraciones estrictamente controladas.

Tim Cook, CEO de Apple, durante el evento de este lunes. Foto: Reuters

Una nueva Siri

Desde el nacimiento de Siri en 2011, Apple ha estado prometiendo “un asistente personal, humilde e inteligente, que te acompañará a todas partes y podrá hacer cosas por ti, con sólo pedirlo”.

Sí. Las cosas no sucedieron exactamente así. (Ver a Larry David: advertencia: malas palabras.) Sin embargo, tal vez ahora sea el momento de Siri. Apple imagina a Siri como su asistente personal de inteligencia artificial, a quien puede preguntarle cualquier cosa sobre su información privada o pública en el mundo.

Al igual que con otros chatbots, ahora puedes enviar mensajes de texto con Siri. Pero a diferencia de otros chatbots, Siri tiene acceso a todas tus cosas de Apple. Cuando lleguen todas las actualizaciones prometidas, podrá ver lo que hay en su pantalla y trabajar en todas las aplicaciones. “Agregue esta dirección a su tarjeta de contacto”. “Envía un mensaje de texto con las fotos del picnic de ayer a mi mamá”. Cosas como esta tienen mucho sentido para un humano, pero hasta ahora han estado fuera del alcance de Siri.

En una demostración, Apple mostró a Siri ayudando a completar un formulario PDF. El asistente también pudo encontrar una foto de la licencia de conducir del usuario, extraer el número y escribirlo en el formulario. En otro, Siri pudo buscar en mensajes y correos una receta enviada por un amigo.

Lo que realmente eleva a Siri es su nuevo amigo, ChatGPT. Cuando le pides a Siri que haga algo que no sabe hacer (por ejemplo, proponer ideas para la cena basándose en tu reciente recorrido por la tienda de comestibles), te pide permiso para consultar con una versión integrada del bot de OpenAI.

No es necesario ser suscriptor de ChatGPT Plus. Si tiene una cuenta, puede conectarse a ella y acceder a los pagos extras. Federighi dijo que Apple planea permitir que los usuarios elijan sus propios modelos preferidos en idiomas grandes más adelante, incluido, por ejemplo, Gemini de Google.

Mi IA-nálisis: si Apple realmente puede lograr lo que mostró y convencer a la gente de que Siri ya no es dolorosamente estúpida, podría ser un milagro tecnológico. Ese es un gran sí. La compañía tiene una historia de una década de mejoras decepcionantes en Siri.

Herramientas de escritura

¿Para qué uso la IA generativa todos los días? Escribiendo. No, mis columnas no. (¡Se nota!) Lo uso para resumir artículos e informes, borradores de correos electrónicos y más.

Apple está agregando resúmenes, reescritura y revisión a Notes, Mail, Pages y más. Las herramientas de escritura integradas también sugerirán respuestas y diferentes tonos para mensajes y correos electrónicos. Si bien la mayor parte de esto se hace utilizando la propia IA de Apple, la escritura más creativa (por ejemplo, “Un poema sobre el iPhone de Apple”) se transferirá a ChatGPT. Nuevamente, le pedirá permiso antes de enviar el mensaje.

Mi I-análisis de IA: Éste era algo en juego. Google, Samsung y Microsoft han estado integrando estas herramientas en sus sistemas operativos y dispositivos durante el último año, y el resumen es quizás el uso de IA generativa de menor riesgo y mayor recompensa hasta la fecha. Aún así, es una actualización muy bienvenida.

Transcripción de voz

Nada entusiasma más a un periodista que las formas sencillas de transcribir audio. Dentro de la aplicación Notes, podrá grabar una conversación, obtener una transcripción y luego un resumen de IA de la transcripción.

Aún mejor, la aplicación Teléfono ahora podrá grabar llamadas y hacer lo mismo. Sí, Apple dice que se notificará a la otra persona que llama que la llamada se está grabando.

Mi IA-nálisis: Tanto Samsung como Google tienen transcripción de IA en el dispositivo. Apple apenas está empezando con el programa.

Generación de imágenes

Nos prometieron autos voladores y los obtuvimos... IA que puede crear emojis de autos voladores. Sí, Genmoji. Puedes generar estos nuevos emojis agregando una descripción. Puedes usarlos como stickers, emojis en línea o incluso reacciones de “retroceso” en Mensajes.

La aplicación Image Playground es la respuesta de Apple a Dall-E de OpenAI y otras aplicaciones de generación de imágenes. También está integrado en aplicaciones como Mensajes y Páginas. Pero no te proporcionará imágenes fotorrealistas ni nada parecido a un deepfake. Puedes elegir entre sólo tres estilos de dibujos animados: animación, boceto e ilustración.

Apple Intelligence también facilitará la búsqueda de fotografías con mayor especificidad (“Imágenes de Fred parado frente al auto rojo”). Además, al igual que el Borrador Mágico de Google, la herramienta CleanUp lo ayudará a eliminar objetos o personas en el fondo de tus fotos.

Mi IA-nálisis: Instagram y Facebook han tenido creadores de imágenes generativas integrados durante meses y no puedo decir que los haya usado más de una vez. Lo interesante aquí es la combinación de IA con las fotografías que ya hemos tomado. Pero como también dije antes, si puedes cambiar una foto que has tomado tan drásticamente, ¿cuál es la realidad?

Notificaciones y más

Tomando otra página de Google y Samsung, Apple utilizará IA para priorizar sus notificaciones. Lo más importante aparecerá en la parte superior. Y si recibes un montón de mensajes grupales, tu iPhone resumirá la conversación por ti. Ya no tendrás que revisar 52 mensajes de texto para ver si las bebidas del jueves todavía están disponibles.

Mi IA-nálisis: ¡Guau! Ese es tu análisis.

Las malas noticias

Inteligencia de Apple comenzará a aparecer con iOS 18, iPadOS 18 y MacOS Sequoia. Primero en las versiones beta este verano y luego de manera más amplia este otoño. Y al principio solo está disponible en inglés.

Y eso me lleva al gran problema: como dije, no todas las funciones estarán disponibles de inmediato. Por ejemplo, Apple no dirá específicamente cuándo llegará la integración ChatGPT, justo antes de fin de año. Es probable que algunas funciones de IA tarden aún más.

Y todo esto requiere hardware nuevo, o al menos muy reciente, y no material de gama baja. Necesitarías un iPhone 15 Pro o Pro Max, o un iPad o Mac con un chip M. Eso excluye varios modelos de iPhone y iPad que Apple comercializa actualmente.

La IA podría cambiar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos. Pero también nos obligará a comprar otros nuevos.

“Hola Siri, ¿sabes dónde puedo conseguir US $1.200 para un teléfono nuevo?”