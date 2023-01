“Kraken en Chile”: médicos advierten que reinfecciones son más frecuentes con esta cepa

La subvariante de Ómicron, XBB.1.5, que ya es culpable de más del 40% de los casos de Covid-19 en Estados Unidos, ha causado una fuerte preocupación alrededor del mundo debido a su alta transmisibilidad y lo rápido que ha destronado a otras cepas.

El epidemiólogo y bioestadístico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, explicó en una nota de Qué Pasa que esta nueva variante apodada como “Kraken”, será más contagiosa, “de hecho es más contagiosa, se estima que entre 6 y 9 veces más de (las variantes) que están circulando ahora”.

Además, este fin de semana, Christian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, al ser consultados por la presencia de la variante de preocupación XBB.1.5 Chile, declaró que “desde inicio de diciembre se han detectado 6 casos, muchos asintomáticos y ningún caso grave hasta el momento”.

“XBB.1.5, recombinación de los sublinajes BA2, está aumentando en Europa y Estados Unidos, ha sido identificada en más de 25 países y la OMS la está siguiendo de cerca”, señaló en la primera rueda de prensa del año de la Organización el director general, Tedros Adhanom.

“Valoraremos el riesgo de la subvariante y actuaremos en consecuencia”, añadió Adhanom, quien alertó que en las últimas semanas ha habido un aumento de las hospitalizaciones en el Hemisferio Norte, pero no solo por el Covid, sino por otras enfermedades respiratorias, incluida la gripe.

¿Por qué tiene una ventaja de crecimiento?

“Es la variante más transmisible detectada hasta ahora”, aseguró en una rueda de prensa Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS. Quienes señalaron que su propagación podría llegar a ser hasta el 50% más rápida que Ómicron.

Esta imagen de microscopio electrónico coloreada, facilitada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas muestra células, indicadas en morado, infectadas con la cepa ómicron (naranja) Foto: AP.

“La razón de su alta transmisibilidad son las mutaciones que están dentro. Esta subvariante de Ómicron, lo que permite que este virus se adhiera a la célula y se replique fácilmente”, explicó Van Kerkhove.

Lo que hasta ahora se ha visto con XBB1.5, “es que tiene una mutación en la proteína Spike que le permite tener una mejor adherencia a las células respiratorias, principalmente la célula respiratoria alta” explica Michel Serri, infectólogo de Clínica RedSalud Vitacura.

Condición que además “le da una capacidad de mayor evasión inmune, tanto a la inmunidad que produce las infecciones previas como la inmunidad generada por las primeras vacunas” añade Serri.

“Nos preocupa su ventaja de crecimiento, en particular en algunos países de Europa y EE.UU. en América del Norte, particularmente en la parte noreste de los Estados Unidos, donde XBB.1.5 ha reemplazado rápidamente a otras variantes en circulación” añadió la epidemióloga.

“Es altamente contagiosa hasta cinco veces más que Ómicron basal y el periodo de incubación es mucho más corto, incluso puede ser entre 24 y 48 horas, hasta cinco días de haber tenido contacto” agrega el infectólogo.

Asimismo, estudios han mostrado que “Kraken” produce sintomatología respiratoria alta, con mucha coriza, rinorrea y dolor de faringe, incluso faringitis llegando hasta la afonía, y también puede presentar fiebre.

Reinfecciones

Con los nuevos contagios, muchas personas podrían volver a contagiarse con la nueva cepa denominada “Kraken”, ya que, “falta que te lleguen 1 o 2 contagiados para que inmediatamente generen una epidemia particular de esta cepa” explicó Cavada.

“Los estudios han mostrado que los reinfectados son frecuentes con esta cepa, de hecho, ha generado un aumento progresivo de los casos principalmente en Estados Unidos, casi en un 70% en dos semanas de los casos que tenía” explica Serri.

De acuerdo al Ministerio de Salud, un caso sospechoso de reinfección, corresponde a una persona que presenta un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test PCR y/o un resultado positivo para SARS-CoV-2 en una prueba de antígenos, dentro de los 90 días posteriores a aquel que fue calificada como un caso confirmado.

Para todos los efectos es considerada un caso confirmado nuevo, y se aplican las mismas medidas de un caso confirmado en cuanto a aislamiento y licencia médica.

Pruebas rápidas de antígenos para la detección del SRAS-CoV-2.

Pero, ¿qué ocurre si han pasado menos de 60 días desde que una persona fue un caso confirmado y existe sospecha de reinfección?

En caso de existir evidencia altamente sugerentes de encontrarse ante una sospecha de reinfección antes de los 60 días señalados, la SEREMI de Salud, según criterio epidemiológico, podrá clasificar y tratar el caso como una reinfección con todas las medidas que ello conlleva. Mientras la SEREMI no determine lo contrario, la persona no será considerada un caso confirmado y por tanto no cumple con los requisitos para realizar aislamiento ni para obtener licencia médica por este motivo, señala el sitio web.

¿Seguirán funcionando los medicamentos?

La nueva variante XBB.1.5 podría ser resistente al antiviral de AstraZeneca Evusheld, según la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos. Quienes informaron de que es probable que la variante Kraken sea resistente al fármaco.

Según la FDA, el antiviral de la compañía farmacéutica de Reino Unido podría no proporcionar protección contra el desarrollo de Covis-19 para aquellos individuos que la reciban y se vean posteriormente expuestos contra la nueva variante.

En Chile, actualmente, no hay ningún fármaco como remsidivir y paxlovir “aun oficialmente no están (se deben importar), y Evusheld tampoco” señala Serri.

Respecto al fármaco criticado por la FDA, el infectólogo explica que se ha visto que las terapias con anticuerpos (como Evusheld) que se usan principalmente en Estados Unidos “son poco efectivas en ellas y también algunos medicamente antivirales de Covid que se utilizan en el mismo país”.

El uso de medicamentos para prevenir el Covid-19,” poco debería importarnos, porque no disponemos de ninguno de ellos en Chile, por lo cual no causa mayor preocupación, porque eso tiene vigencia para los medicamentos en Estados Unidos” enfatiza el Dr. César Bustos, infectólogo Clínica Universidad de los Andes.

Respecto a las vacunas actuales, como la bivalentes que tiene actividad contra el Ómicron, hasta ahora no hay nada claro si es efectiva o no contra las nuevas subavariantes como XBB.1.5. “Los pocos estudios observacionales que hay muestran que previene principalmente la hospitalización y la mortalidad” concluye Serri.

En Chile está bastante avanzada la vacunación, “pero aún hay personas que no han recibido la segunda dosis de refuerzo, entonces aquí hay un programa nacional que dice qué es lo que hay que hacer. Se empezó con la vacuna bivalente, y lo único que tiene que hacer la gente es acercarse al vacunatorio que les corresponde y les van a colocar la vacuna que les corresponde, eso todo lo que hay que hacer” añade Bustos.