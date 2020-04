La colosal batalla que da el cuerpo humano frente a un virus

Frente a la mayoría de los virus, bacteria o cualquier patógeno que ingrese al organismo, el cuerpo humano desarrolla una serie de procesos para expulsarlo. Es lo que se conoce como sistema inmune.

La inmunóloga de Clínica Las Condes, Jessica Salinas, indica que cuando una persona se contagia con un virus o bacteria nueva se puede producir una inmunidad innata, una barrera contra los patógenos con la que se nace y si ese tipo de inmunidad no funciona, entonces viene la inmunidad adaptativa.

En esta última, las distintas células del sistema inmune comienza a detectar y destruir al extraño generando anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig). Estas son las que dan al individuo una memoria inmunológica que en la mayoría de los casos, lo protege frente a un nuevo contacto con el mismo patógeno.

Frente al nuevo coronavirus Sars-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, Salinas dice que hasta ahora se sabe que las personas contagiadas generan estos anticuerpos o inmunoglobulinas pero no está completamente caracterizada esta inmunidad. “No tenemos la certeza absoluta de cuántas personas generan anticuerpos ni que tan eficaces son éstos para inhibir el virus. Decir que la inmunidad dura un año o meses, no lo sabemos. Podemos deducir si se comportará como los otros coronavirus que pueden durar un año. En concreto, no lo sabemos”, dice la inmunóloga de Clínica Las Condes.

Ana María Gallardo, inmunóloga de Clínica Universidad de los Andes, dice que por ahora, “no sabemos si las personas quedan con inmunidad ni por cuánto tiempo. Tampoco si los casos severos o los casos leves van a tener más o menos inmunidad”.

Revisa en esta infografía, cómo se libra la batalla del cuerpo humano frente a un virus: