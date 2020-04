La cuarentena se expande en comunas de la RM: Lo que tienes que saber del coronavirus este martes

En una de las caras más dramáticas de la pandemia, en Chile hay 45 menores de un año contagiados con coronavirus. En total, hay 402 casos pediátricos, es decir, menores de 15 años portadores de Covid-19. Al mismo tiempo, el Minsal informó hoy que los casos suman 10.832 y los fallecidos 147.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer también las nuevas medidas que regirán a partir de ahora en el marco de la lucha contra el virus. Así, a partir de las 22:00 de este jueves las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y parte de Independencia entrarán en cuarentena. En las zonas donde ya regía el confinamiento, como El Bosque o la parte norte de Ñuñoa, esta medida seguirá vigente.

El Ejecutivo, a través del ministro Mañalich, volvió a poner énfasis en la estrategia de “nueva normalidad” y dijo que la ciudadanía puede tomar, “con todos los cuidados, una vida normal, que los saque de la depresión”. Horas después, en una sesión especial de la Cámara, el titular del Minsal aseguró que “fue un grave error” cerrar las escuelas por el coronavirus.

“No más conflictos menores”: El emplazamiento de Chile Vamos a Mañalich

“Parece el demonio de Tasmania”. Durante el comité político ampliado realizado el lunes, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, calificó de esa manera al ministro de Salud, Jaime Mañalich. “No más conflictos menores”, fue el emplazamiento de Chile Vamos al ministro. Esto, debido a que se considera que su estilo comunicacional ha desviado el foco de lo más urgente e importante.

Cinco vacunas ya se prueban en humanos: estos son los fármacos más prometedores en la búsqueda de una cura al coronavirus

Los contagios a nivel global suman 2,5 millones y 176 mil muertos. Si bien aún falta más de un año para una vacuna segura y eficaz, los investigadores se apresuran en probar medicamentos existentes y terapias no farmacológicas, así como fármacos experimentales que ya estaban en pruebas clínicas.

Podcast del Coronavirus: Casos pediátricos y nuevas comunas en cuarentena

¿Tienes cinco minutos? Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo te traen este podcast en su versión de newsletter. Aquí, lo que tienes que saber del coronavirus.

“Mi guagua tiene coronavirus”: Chile registra 45 menores de un año contagiados con Covid-19

Tras sospechar por un cuadro de diarrea y fiebre leve, a Solange Maldonado le confirmaron que su hija de 5 meses tenía la infección, convirtiéndose en uno de los casos más jóvenes con el virus a nivel nacional. La madre relata que, y aunque ha pasado menos de una semana desde la confirmación, la menor ya no presenta síntomas.

¿Qué dice la ciencia sobre “relajar” las medidas de cuarentena?

Una pregunta clave: ¿Qué dice la ciencia sobre “relajar” las medidas de confinamiento? Aunque tanto en Chile como en otros países las cuarentenas comienzan a caer progresivamente, científicos de diversas áreas coinciden en que sin los datos y el escenario adecuados, la situación derivaría en una “explosión exponencial” en el número de infecciones. Califican las medidas de "arriesgadas, apresuradas y ambiguas".

Clase Abierta, aprende donde estés: Guitarra desde cero

En Casa Abierta, nuestra nueva sección en La Tercera, hoy ofrecemos una buena clase de guitarra en línea. Raúl Abarca (@raulabareca), guitarrista de la banda de Francisco Victoria y Alex Anwandter, nos comparte todos los tips que a él le hubiese gustado saber antes de embarcarse en el aprendizaje de este instrumento.

4 consideraciones para hacer deporte al aire libre en tiempos de pandemia

El mensaje es claro: practicar deporte en casa, pero en el caso que no se quiera seguir la sugerencia, los especialistas aconsejan no usar los bancos ni las máquinas de ejercicios de plazas y tomar aún más distancia de la recomendada, los dos metros y medio recomendados no son suficientes. Acá un artículo de Práctico con muchos tips.

Fact Checking 55: ¿Vuelve la Champions League? ¿El Covid-19 produce trombosis y no neumonía?

Y en nuestro Fact Checking de hoy: ¿Vuelve la Champions League? ¿El Covid-19 produce trombosis y no neumonía?

