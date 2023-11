Muchas personas terminan sin un peso o solo con deudas después del divorcio, según estudio.

El Fair Shares Project es el primer estudio representativo a nivel nacional que examina los acuerdos financieros de las parejas que se divorcian en Inglaterra y Gales. El nuevo informe de nuestro equipo muestra que la mayoría de las parejas tienen niveles muy modestos de bienes para dividir. De hecho, el 17% de los divorciados en nuestra encuesta no tenían ningún activo, mientras que el 23% terminaron sin nada o solo con deudas después de su divorcio.

El divorcio es un shock financiero que los ex cónyuges –y sus hijos– tienen que afrontar mientras se adaptan a vivir en dos hogares. Ese impacto puede ser particularmente duro y duradero para las mujeres mayores y las que tienen hijos.

El estudio, que uno de nosotros (Emma) dirigió y fue financiado por la Fundación Nuffield, encuestó a 2.415 personas que se habían divorciado hasta cinco años antes y entrevistó a 53 divorciados recientes.

No hay mucho que compartir

Es posible que las parejas tengan menos riqueza para dividir de lo que se cree: el 28% de los divorciados en nuestro estudio vivían en viviendas alquiladas y, por lo tanto, aparte de su pensión, tenían muy poco capital para dividir. No sorprende, entonces, que el 21% terminara con una cantidad inferior a £25.000 (27.101.500 pesos chilenos).

El valor neto medio de los activos, incluidas propiedades y pensiones, que poseían las parejas que se divorciaban cuando se divorciaron era de 135.000 libras esterlinas (146 millones de pesos), incluidos aquellos que no tenían nada o sólo deudas. Más de una cuarta parte (28%) tenía activos por debajo de £100.000 (108 millones de pesos), mientras que sólo el 9% tenía más de £1 millón a su disposición.

Nuestro estudio encontró que las esposas generalmente tenían ingresos más bajos que sus maridos durante el matrimonio, generalmente debido a las responsabilidades de cuidado de los niños que les impedían trabajar a tiempo completo. Esto significaba que las esposas que se divorciaban normalmente habían acumulado fondos de pensiones más pequeños que sus maridos, lo que apunta a mayores dificultades financieras en el futuro. Los datos del gobierno del Reino Unido también muestran que las madres dedican más tiempo que los padres a tareas domésticas no remuneradas y al cuidado de los niños.

La ley permite que un cónyuge asigne derechos sobre su pensión a su expareja en caso de divorcio. Esto puede utilizarse para ayudar a compensar que uno de los cónyuges haya perdido su contribución a una pensión debido a responsabilidades de cuidado. Sin embargo, nuestro estudio encontró que sólo el 11% de los divorciados que aún no se habían jubilado habían llegado a un acuerdo de participación en la pensión, y de ellos, sólo una quinta parte (22%) compartía la pensión en partes iguales.

Falta de conocimiento de sus finanzas.

Esta falta de consideración de las pensiones parecía reflejar una falta general de conocimiento o comprensión de ellas, e incluso de sus finanzas en general.

Casi cuatro de cada diez (38%) divorciados sintieron que habían tenido poco conocimiento de las finanzas de su ex durante el matrimonio. Un tercio no conocía el valor de su propia pensión. Y el 10% no conocía el valor patrimonial (cuánto de la hipoteca se había cancelado) de la antigua vivienda conyugal. Esto significaba que estaban potencialmente en una posición débil a la hora de negociar con su ex sobre cómo repartir sus activos.

Sin embargo, el 12% de los encuestados dijeron que no habían buscado información ni asesoramiento cuando se divorciaron, y sólo un tercio había recurrido a un abogado para que les ayudara a hacer sus arreglos financieros. Muchos divorciados se sintieron disuadidos por el miedo a las costas legales.

Sin embargo, contrariamente a la idea errónea popular, cuando se incurrió en costos legales o de mediación, los costos fueron relativamente modestos: el 24% de los divorciados tuvo que encontrar menos de £1.000, y otro 18% tuvo costos entre £1.000 y £3.000. Sólo el 9% incurrió en costes de £10.000 o más.

Divorcios

Sin embargo, incluso los costos modestos pueden hacer que la ayuda legal esté fuera del alcance de algunas personas.

Perder a largo plazo

El impacto a largo plazo de hacer un mal trato lo demuestran nuestros datos que comparan los ingresos de los hogares de los divorciados en el momento de la encuesta, hasta cinco años después de su divorcio. Las mujeres divorciadas, en particular las madres y las de mayor edad, tendían a estar en peor situación que los hombres, incluso cuando habían encontrado nuevas parejas. Por ejemplo, sólo el 29% de las mujeres con hijos dependientes y el 22% de las mujeres mayores de 50 años sin hijos tenían un ingreso familiar superior a £35.000, en comparación con el 45% y el 32% de los hombres.

La ley que se aplica a las consecuencias económicas del divorcio tiene 50 años. En 2020, la baronesa Fiona Shackleton presentó un proyecto de ley para miembros privados en la Cámara de los Lores, argumentando que sería mucho más sencillo para las parejas gestionar sus acuerdos sin ayuda si existiera una presunción legal clara de que los bienes conyugales deberían dividirse 50/50.

Pero nuestro estudio encontró que una división 50/50 no reflejaría las necesidades o prioridades de la mayoría de los divorciados. Sólo el 28% había dividido sus activos aproximadamente en partes iguales; la mayoría se centró en quién necesitaba más los activos o los dividió según quién era el propietario legal. Para esos divorciados, la “justicia” radicaba en satisfacer sus necesidades o recuperar lo que habían aportado al matrimonio, no en dividir un pastel muy pequeño en dos mitades aún más pequeñas.

Creemos que no es la ley sustantiva lo que necesita reformarse, sino los medios por los cuales los divorciados pueden acceder a asesoramiento y ayuda. Garantizar que las parejas que se divorcian tengan acceso a información, asesoramiento y apoyo asequibles, apropiados y autorizados es clave para garantizar que el trato que obtengan sea justo para ambos y también proteja a sus hijos.

Un trato justo es aquel que tiene en cuenta todos sus activos disponibles –incluidas las pensiones– para que cada uno pueda adaptarse mejor financieramente a la vida después de terminar su matrimonio.

*Emma Hitchings es profesora de Derecho Familiar en la Universidad de Bristol.

**Gillian Douglas es profesora emérita de Leyes en el King’s College de Londres.