No fue un murciélago, pero nueva evidencia apunta a que sí fue un animal el que originó el Covid

Un equipo internacional de virólogos, genómicos y biólogos evolutivos, dio a conocer este jueves que encontraron datos genéticos de un mercado de Wuhan, China, donde vincularon el Sars-CoV-2 -virus que provoca el Covid-19- con un tipo de animal que venden en aquel lugar.

Específicamente, agregaron evidencia de que la pandemia podría haber sido provocada por un animal infectado que estaba siendo tratado a través del comercio ilegal de vida silvestre.

Los datos los extrajeron de dentro y alrededor del mercado mayorista de Huanan a partir de enero de 2020, poco después de que las autoridades chinas cerraran el lugar debido a las sospechas de que estaba relacionado con el brote del virus.

Para entonces, los animales habían sido eliminados, pero los investigadores limpiaron con hisopos, paredes, pisos, jaulas de metal con hisopos que a menudo se usan para transportar animales.

En las muestras que dieron positivo al virus respiratorio, los investigadores hallaron material genético perteneciente a animales, incluidas grandes cantidades que coincidían con el perro mapache.

Mercado de Huanan

Parte del equipo de investigadores compuestos por Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona; Kristian Andersen, virólogo del Instituto de Investigación Scripps en California, y Edward Holmes, biólogo de la Universidad de Sydney, comenzaron a extraer los nuevos datos genéticos la semana pasada, y una muestra en particular llamó su atención.

Esta había sido tomada de un carrito vinculado a un puesto específico en el mercado de Huanan que el Dr. Holmes había visitado en 2014 , dijeron los científicos. Ese puesto, descubrió el Holmes, contenía perros mapaches enjaulados encima de una jaula separada con pájaros, exactamente el tipo de entorno propicio para la transmisión de nuevos virus.

La muestra obtenida a principios de 2020, encontró que contenía material genético del virus y un perro mapache.

“Pudimos darnos cuenta relativamente rápido de que al menos en una de estas muestras había mucho ácido nucleico de perro mapache, junto con ácido nucleico del virus”, dijo Stephen Goldstein, virólogo de la Universidad de Utah que trabajó en el estudio.

Asimismo, el virólogo advirtió que “no tenemos un animal infectado y no podemos probar definitivamente que hubo un animal infectado en ese puesto”. El material genético del virus es lo suficientemente estable, por lo que no está claro cuándo exactamente se depositó en el mercado.

Mercado mayorista de marisco de Huanan, Wuhan, China. Foto: AP.

Por ahora el equipo todavía analiza los datos y que no tienen la intención de que su análisis se hiciera público antes de publicar un informe, aunque ya fue reportado por el medio The Atlantic.

Pero “dado que los animales que estaban presentes en el mercado no fueron muestreados en ese momento, esto es lo mejor que podemos esperar obtener” añadió Goldstein.

“Es importante entender el origen de este virus”, ya que esta información permite conocer y entender cómo nuevos virus potencialmente peligrosos pueden emerger, información que es relevante para diseñar estrategias que permitan reducir la posibilidad de que nuevas pandemias se generen en el futuro, señala Susan Bueno, investigadora Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia IMII.

Además, añade, “conocer los posibles hospederos de el SARS-Co2V-2 puede ayudarnos a entender cómo el virus infecta las células mamíferas y se replica, lo que puede ser de gran utilidad para el estudio de terapias y vacunas contra este microorganismo.

Perro mapache

El mapache japonés, perro mapache o tanuki (Nyctereutes procyonoides) es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae de aspecto semejante al mapache y originario de China oriental, Corea y Japón.

El análisis estableció que los perros mapaches, que se conoce pueden transmitir el coronavirus, depositaron firmas genéticas en el mismo lugar donde se dejó el material genético del virus.

Esa evidencia, añadieron los científicos, era consistente con un escenario en el que el virus se había propagado a los humanos desde un animal salvaje.

Pero la mezcla de material genético del virus y del animal no prueba que un perro mapache en sí mismo estuviera infectado, ya que incluso si esta especie hubiese sido infectada, no estaría claro que el animal haya transmitido el virus a las personas.

También, pude ser que otro animal podría haber transmitido el virus a las personas, o que alguien infectado con coronavirus podría haberlo transmitido a un perro mapache.

Uno de los aspectos más importantes a destacar, según la investigadora IMII, es que la emergencia de nuevos microorganismos causantes de pandemias o de enfermedades altamente peligrosas para el humano se ha asociado en general al manejo descuidado de animales o fauna silvestre, por ejemplo, en condiciones de hacinamiento o por la manipulación de materiales biológicos derivados de estos animales, sin medidas adecuadas de protección.

“Este punto debe ser considerado para aplicar medidas que reduzcan la posibilidad de que se generen nuevos microorganismos potencialmente peligrosos, como por ejemplo, en los planteles de producción de animales para consumo o en mercados en los que se venden animales vivos” añade Bueno.

Nyctereutes procyonoides (perro mapache). Foto: Wikipedia.

La nueva evidencia seguramente generará un remezón al debate sobre los orígenes de la pandemia, incluso si no resuelve la pregunta de cómo comenzó, ya que los datos genéticos del mercado ofrecen algunas de las pruebas más tangibles hasta el momento de cómo el virus podría haberse propagado a las personas a través de animales salvajes fuera de un laboratorio.

También, sugiere que los científicos chinos han dado una cuenta incompleta de la evidencia que podría completar los detalles sobre cómo se estaba propagando el virus en el mercado.

Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana Shreveport que no participó en el estudio, dijo a The New York Times, que los hallazgos mostraron que “las muestras del mercado que tenían los primeros linajes de Covid estaban contaminadas con lecturas de ADN de animales salvajes”.

Pero más allá de la conclusión, este tipo de datos, es importante para la investigación en salud en general, “pues estos datos permiten reafirmar que en la naturaleza se pueden estar constantemente generando nuevos microorganismos que, de tomar contacto con el humano, pueden resultar altamente peligroso e indican que es muy importante tomar medidas para prevenir el tráfico ilegal de fauna silvestre, entre otros” comenta Bueno.

¿Qué se sabe hasta ahora del origen del virus?

La Organización Mundial de la Salud dijo en una conferencia que todas las hipótesis sobre el origen de la pandemia de Covid-19 siguen sobre la mesa, luego de que las autoridades estadounidenses respaldaran una teoría de que el virus se originó en un laboratorio.

“Si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esa información se comparta con la OMS y la comunidad científica internacional”, dijo Adhanom.

Tedros ha pedido repetidamente más transparencia por parte de China, y señaló que será imposible estar seguro sobre los orígenes del virus hasta que las autoridades allí compartan datos. Un equipo conjunto de la OMS y China ha dicho que una propagación de animales salvajes es mucho más probable que una fuga de un laboratorio humano, según reporta Blomberg.

Hay teorías también que hablan de que el Sars-CoV-2 entró en China desde otro país a través de alimentos congelados importados.