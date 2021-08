Pronto será demasiado tarde para saber dónde se originó el Covid-19

El Sars-CoV-2 ha causado la mayor pandemia de los últimos 100 años. Comprender sus orígenes es crucial para saber qué sucedió a fines de 2019 y prepararse para el próximo virus pandémico.

Estos estudios requieren tiempo, planificación y cooperación. Deben estar impulsados por la ciencia, no por la política o las posturas. La investigación sobre los orígenes del Sars-CoV-2 ya ha tardado demasiado. Han pasado más de 20 meses desde que se reconocieron los primeros casos en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por las agencias de inteligencia de su país sobre la investigación de los orígenes del virus responsable del Covid-19, según reportes de prensa. Se espera que partes del informe se publiquen en los próximos días.

Joe Biden. Foto: Reuters

Un informe inicial del The New York Times sugiere que la investigación no concluye si la propagación del virus se debió a una fuga de laboratorio o si surgió de forma natural en un desbordamiento de animales a humanos.

Si bien una posible filtración de laboratorio es una línea de investigación (en caso de que surja evidencia científica), no debe desviar la atención de donde la evidencia actual nos dice que deberíamos dirigir la mayor parte de nuestra energía. Cuanto más tiempo pase, menos factible será para los expertos determinar los orígenes biológicos del virus.

Seis recomendaciones

Fui uno de los expertos que visitó Wuhan a principios de este año como parte de la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los orígenes del Sars-CoV-2. Encontramos que la evidencia apuntaba a que la pandemia comenzaba como resultado de la transmisión zoonótica del virus, es decir, un contagio de un animal a los humanos.

Nuestra investigación culminó en un informe publicado en marzo que incluía una serie de recomendaciones para seguir trabajando. Existe una necesidad urgente de continuar con el diseño de estudios que respalden estas recomendaciones.

Hoy, yo y otros autores independientes del informe de la OMS hemos escrito para pedir que se acelere este trabajo. Está desapareciendo un tiempo crucial para trabajar en las seis áreas prioritarias, que definimos:

Estudios de rastreo adicionales basados en informes tempranos de enfermedades. Estudios de anticuerpos específicos del Sars-CoV-2 en regiones con casos tempranos de Covid-19. Esto es importante dado que varios países, incluidos Italia, Francia, España y el Reino Unido, a menudo han informado pruebas no concluyentes de detección temprana del virus. Encuestas de rastreo y comunitarias de las personas involucradas con las granjas de vida silvestre que abastecían de animales a los mercados de Wuhan. Encuestas dirigidas al riesgo de posibles animales hospedadores. Este podría ser el anfitrión principal (como Este podría ser el anfitrión principal (como murciélagos ) o anfitriones secundarios o amplificadores. Análisis detallados de factores de riesgo de los focos de casos tempranos, dondequiera que hayan ocurrido. Seguimiento de cualquier nueva pista creíble.

Carrera contra el reloj

La viabilidad biológica de algunos de estos estudios depende del tiempo. Los anticuerpos del Sars-CoV-2 surgen aproximadamente una semana después de que alguien se haya infectado y se haya recuperado del virus, o después de haber sido vacunado.

Pero sabemos que los anticuerpos disminuyen con el tiempo, por lo que las muestras recolectadas ahora de personas infectadas antes o alrededor de diciembre de 2019 pueden ser más difíciles de examinar con precisión.

El uso de estudios de anticuerpos para diferenciar entre vacunación, infección natural o incluso una segunda infección (especialmente si la infección inicial ocurrió en 2019) en la población general también es problemático.

Por ejemplo, después de una infección natural, se puede detectar una variedad de anticuerpos específicos del Sars-CoV-2, como la proteína o la nucleoproteína espiga, durante períodos de tiempo variables y en concentraciones y capacidad variables para neutralizar el virus.

Pero dependiendo de la vacuna utilizada, los anticuerpos contra la proteína de la espiga del Sars-CoV-2 pueden ser lo único que se detecte. Estos también disminuyen con el tiempo.

También es necesario lograr un consenso internacional sobre los métodos de laboratorio utilizados para detectar anticuerpos específicos contra el Sars-CoV-2. La inconsistencia en los métodos de prueba ha dado lugar a discusiones sobre la calidad de los datos en muchos lugares.

Lleva tiempo llegar a un acuerdo sobre las técnicas de laboratorio para los estudios serológicos y genómicos virales, el acceso a las muestras y su intercambio (incluyendo el tratamiento de las preocupaciones sobre el consentimiento y la privacidad). Asegurar la financiación también lleva tiempo, así que el tiempo no es un recurso que podamos desperdiciar.

REUTERS

Distancia de fuentes potenciales

Además, muchas granjas de animales salvajes de Wuhan han cerrado tras el brote inicial, generalmente de forma no verificada. Y encontrar pruebas humanas o animales de la propagación temprana del coronavirus es cada vez más difícil, ya que los animales y los humanos se dispersan.

Afortunadamente, ahora se pueden realizar algunos estudios. Entre ellos se encuentran las revisiones de los primeros estudios de casos, y los estudios de donantes de sangre en Wuhan y otras ciudades de China (y en cualquier otro lugar donde se hayan detectado tempranamente los genomas virales).

Un grupo de personas en la ciudad china de Wuhan. Foto: Reuters

Es importante examinar el progreso o los resultados de dichos estudios por parte de expertos locales e internacionales, pero aún no se han puesto en marcha los mecanismos para dicho examen científico.

Desde nuestro informe de marzo han aparecido nuevas pruebas. Estos documentos y los datos del informe de la OMS han sido revisados por científicos independientes del grupo de la OMS. Han llegado a conclusiones similares a las del informe de la OMS, identificando que

No se ha encontrado el reservorio del SARS-CoV-2.

Las especies clave en China (o en otros lugares) pueden no haber sido probadas

Hay pruebas científicas sustanciales que apoyan un origen zoonótico.

Un vaivén

Aunque no se puede descartar del todo la posibilidad de un accidente de laboratorio, es muy poco probable, dado el repetido contacto entre humanos y animales que se produce de forma rutinaria en el comercio de animales salvajes.

Aun así, las hipótesis de la “fuga de laboratorio” siguen generando interés mediático por encima de las pruebas disponibles. Estas discusiones más políticas ralentizan aún más la cooperación y el acuerdo necesarios para avanzar en los estudios de la segunda fase del informe de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido que un nuevo comité supervise los futuros estudios de origen. Esto es loable, pero se corre el riesgo de retrasar aún más la planificación necesaria para los estudios sobre el origen del Sars-CoV-2 ya esbozados.

*Médico virólogo y Director de Patología de Salud Pública, Patología de Salud de NSW, Westmead Hospital y Universidad de Sydney.