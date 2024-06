“No se parece a nada visto antes”: extraña señal de radio procedente del espacio desconcierta a los astrónomos

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 5 minutos

“No se parece a nada visto antes”: extraña señal de radio procedente del espacio desconcierta a los astrónomos

Astrónomos dicen que no pueden explicar del todo lo que está pasando y aunque probablemente no sea una cuenta regresiva, no descartan ninguna posibilidad.