Para algunas personas, no hay nada más placentero que el sonido sorpresa de un teléfono que indica que alguien está pensando en ellas. Para otros, no hay nada más grosero, intrusivo o que les provoque pánico que una llamada sin previo aviso. Estás loco, y posiblemente no en su vida, si no les envías un mensaje de texto primero.

La etiqueta en las llamadas telefónicas nunca ha sido más complicada. Los familiares, compañeros de trabajo, cónyuges y amigos no pueden ponerse de acuerdo sobre si está bien llamar a alguien sin avisarle primero mediante un mensaje de texto que planea llamar.

No te atrevas a llamarme sin enviarme un mensaje de texto primero

El debate se está intensificando: cuanto más arraigados están los mensajes de texto, más gente considera inaceptable una llamada telefónica sin previo aviso. Aquellos que llaman sin previo aviso, a su vez, encuentran que la fobia a las llamadas está llegando al borde de lo absurdo: las llamadas no son “sin previo aviso”: el timbre es el anuncio, con más de 100 años de precedente.

“Simplemente no creo que llamar sea gran cosa”, dice Aparna Paul, de 41 años, de North Easton, Massachusetts, directora de comunicaciones de una organización sin fines de lucro.

Con frecuencia llama a amigos y familiares de la nada. Una vez, cuando necesitaba realizar una tarea laboral que requería comunicarse con un colega, llamó por teléfono sin enviarle mensajes de texto ni correos electrónicos primero.

“El compañero de trabajo estaba muy molesto porque lo llamé”, dice. “Extremadamente molesto”.

Paul está desconcertada por el cambio hacia una regla no escrita de que una llamada telefónica debe ser un evento planeado: “Para mí es un poco narcisista pensar que tu tiempo es tan importante que tengo que incluirme en tu agenda para una llamada de dos minutos”.

Las expectativas sobre la comunicación por teléfono tienden a ser generacionales, aunque existen valores atípicos. Aquellos que crecieron con teléfonos fijos y recuerdan haber tenido que levantar un teléfono para saber quién estaba al otro lado de la línea a menudo no se sienten tan perturbados por una llamada sin previo aviso. Las personas que han estado enviando mensajes de texto por teléfono celular desde la secundaria esperan recibir un aviso.

La preferencia por los mensajes de texto es mayor entre las personas de 18 a 24 años, seguidas por las de 25 a 34 años, según una encuesta de diciembre de YouGov. Entre 2.000 profesionales de cuello blanco encuestados por la firma de contratación Robert Walters en marzo, solo el 16% de los que pertenecen a la Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012) pensaron que el teléfono era una forma productiva de comunicación profesional.

Merci Grace, de 39 años, inversionista en San Francisco, considera intrusivas las llamadas sin previo aviso. Preferiría no recibir llamadas no programadas, ni llamadas de ningún tipo, a menos que exista una razón específica.

Su marido encuentra motivos específicos para llamarla todo el tiempo.

Mientras ella estaba recientemente en Fresno con sus hermanas, él la llamó dos veces seguidas: la primera para contarle algo que los perros habían hecho. La segunda llamada provocó preocupación en una hermana.

“Tuve que decirle: ‘Oh, él es de la Generación X, simplemente me llama cuando absolutamente podría y debería haberme enviado un mensaje de texto”, dice Grace. “He descubierto que es saludable para mi matrimonio no intentar cambiar su comportamiento”.

Yanda Erlich, el marido de Grace, considera las llamadas telefónicas como parte de sus lenguajes del amor.

“Me gusta escuchar su voz”, dice Erlich, de 46 años, director de ingresos de una startup de inteligencia artificial. “Ella me gusta.”

Diana Fox, de 38 años, de Miami Beach, Florida, considera que llamar es más eficiente que enviar mensajes de texto y luego quedarse esperando para programar la llamada. Como fundadora de Odyssey Gaming, que fabrica juegos en línea, su trabajo suele ser urgente. No cree en el argumento de que las llamadas son intrusivas y se ha encontrado explicando a sus socios comerciales que hay un botón de rechazo que pueden utilizar.

“La persona no tiene que contestar la llamada”, dice.

Si es socialmente aceptable seguir llamando a la gente sin enviar mensajes de texto sigue siendo una pregunta abierta para los descendientes de la gurú de la etiqueta Emily Post.

“No creo que vayamos a ponernos de acuerdo sobre esta discusión”, dice Daniel Post Senning, portavoz del Instituto Emily Post. (Emily era su tatarabuela).

Los factores que se deben considerar incluyen la relación que se tiene con la persona y si ha expresado una preferencia sobre cómo comunicarse, dice. A Senning le parece bien que sus amigos y familiares lo llamen sin enviarle mensajes de texto primero, pero no a extraños.

“Pero si tuviera que pedirle un favor al mundo, le pediría a las personas que nunca se han comunicado conmigo, que no usaran mi número directo si tuvieran acceso a él”, dice.

Stevie Steinberg, de 24 años, ingeniero eléctrico de San Francisco, no tiene problemas con las llamadas inesperadas porque nadie en su vida lo llamaría a menos que hayan acordado una llamada primero por mensaje de texto. Esto incluye a sus padres, hermano y amigos. La excepción es si al hacer planes ha habido tantos mensajes de texto que es más rápido hablar por teléfono; incluso entonces se entiende que podría recibir una llamada.

Las tres veces que Steinberg puede recordar cuando recibió llamadas sin haber sido notificado primero por mensaje de texto, alguien había muerto. Ahora asocia las llamadas no planificadas con emergencias y, en general, con cosas malas.

“Si estuviera conduciendo y recibiera una llamada de, no sé, alguien que vive cerca de mí tal vez, pensaría que mi departamento está en llamas”, dice.

Vanessa Lincoln, de 24 años, suele llamar a sus amigos sin enviarles mensajes de texto primero. Ella es especialmente partidaria de un FaceTime sorpresa.

“Mucha gente de mi generación tiene ansiedad por el teléfono. Les asusta la idea de contestar el teléfono”, dice Lincoln, que vive en la ciudad de Nueva York y trabaja en una empresa de consultoría. “Nunca he sido así”.

A veces, cuando Lincoln y sus padres, en el estado de Washington, terminan de hablar por FaceTime, permanecen en la llamada y pasan tiempo juntos, cocinando o haciendo cosas en la casa.

“Me gusta FaceTime porque no es necesario estar hablando”, dice Lincoln. “Puedes simplemente pasar el rato... No sé si eso es algo normal”.