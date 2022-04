OMS anuncia la muerte del primer niño y 17 trasplantes de hígado por brote global de rara hepatitis infantil

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta este sábado 11 países han reportado casos de niños contagiados con una aguda y desconocida hepatitis infantil notificada por primera vez hace un mes en Reino Unido.

Según la OMS, ya hay al menos 169 niños contagiados, de los cuales 1 murió y otros 17 necesitaron de un trasplante de hígado.

“Todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero no se detectan”, dijo la OMS en un comunicado.

Hasta ahora, la enfermedad tiene un origen desconocido, pero cada vez hay mas evidencia que el responsable sería el adenovirus 41. “Si bien el adenovirus es una hipótesis posible, se están realizando investigaciones para determinar el agente causal”, agregó la OMS.

Según los análisis realizados por el Sistema de Salud Pública de Alabama, uno de los estados donde se notificaron casos en EE.UU., se encontró una posible asociación de los casos reportados en ese estado con el adenovirus 41.

Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país decretaron una Red de Alerta de Salud (HAN), que es el método principal de los CDC para compartir información clara sobre incidentes de salud pública urgentes con los oficiales de información pública.

Los CDC pidieron a los médicos que busquen una infección por adenovirus si un paciente tiene síntomas similares a los que se encuentran en los casos de Alabama.

Foto: AP

Ellos describen que el adenovirus tipo 41 se presenta típicamente como diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados de síntomas respiratorios. Si bien ha habido informes de casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos con infección por adenovirus, no se sabe que el adenovirus tipo 41 sea una causa de hepatitis en niños por lo demás sanos.

El cuadro clínico “entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas”, dijo la OMS en el comunicado. Muchos casos reportaron síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos “que precedieron a la presentación con hepatitis aguda severa”, así como niveles elevados de enzimas hepáticas o alanina aminotransaminasa e ictericia.

La mayoría de los casos informados no tenían fiebre, dijo la OMS, y los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda, como los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, no se han detectado en ninguno de estos casos.

Hígado inflamado

La hepatitis es la inflamación del hígado, un órgano vital que procesa los nutrientes, filtra la sangre y ayuda a combatir las infecciones. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada.

Regularmente la hepatitis es causada por un virus. Los adenovirus son un tipo común de virus que se transmiten de persona a persona y que pueden causar una variedad de enfermedades leves a más graves. Pero estos virus rara vez se informan como causa de hepatitis grave en personas sanas.

La OMS dijo que la investigación sobre la causa debe centrarse en factores como “una mayor susceptibilidad entre los niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia de Covid-19, la posible aparición de un nuevo adenovirus, así como una coninfección del Sars-CoV -2”.

Foto: AP

La mayoría de los casos, 114, fueron notificados en el Reino Unido donde además se registró la primera muerte. Se informaron otros 13 casos en España, 12 en Israel, nueve en Estados Unidos y un número menor de casos confirmados en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Noruega, Francia, Rumanía y Bélgica, según la OMS.

Por ello, el pasado jueves, Christian García, Jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, señaló que la autoridad sanitaria “ha acogido la declaración de la Organización Mundial de la Salud, activando los protocolos correspondientes a este tipo de situaciones”.

“Estamos monitoreando activamente este brote, hace más de 10 días, momento en que se activó esta alerta. Como se hace habitualmente en estos casos, desde el Ministerio se activa el aviso de atención a toda la red de asistencia sanitaria, monitoreando casos y buscando patrones que puedan señalar la presencia de esta enfermedad”, dijo García.

La autoridad sanitaria explicó que el Ministerio están monitoreando las hospitalizaciones a través del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio. “Hasta ahora no se han identificado patrones extraños, lo que indica que aún no hay presencia de esta enfermedad en nuestro país, al menos hasta el momento”, señaló.

“Naturalmente continuaremos con este proceso de monitoreo mientras sea necesario, aunque cabe resaltar que el departamento de Epidemiología mantiene constantemente diversos procesos de vigilancia de este tipo de situaciones”, agregó García.