Paulina Aldunce, la única chilena que participó del lapidario informe de la ONU sobre el cambio climático

Este lunes, las Naciones Unidas, a través de brazo científico, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, si sigla en inglés), publicó un lapidario informe sobre el actual estado del planeta. De acuerdo al documento, el ritmo de aumento de la temperatura en el último medio siglo es el más alto de los últimos 2.000 años, y que el planeta ya se ha calentado 1,1°C sobre los valores de la era preindustrial.

“No es fatalista ni optimista, es realista”, resume Paulina Andulce Ide, la única chilena que integra el grupo de autores principales del informe de la IPPC. Andulce es académica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile e Investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

En conversación con el Podcast de La Tercera, la científica relata cómo fue el proceso para elaborar este informe. “Lamentablemente nos farreamos muchos años, por lo tanto, algunos de los escenarios que eran los más optimistas o favorables ya no lo son, no los vamos a conseguir. Pero el reporte también hace el énfasis que tenemos la oportunidad y esperanza de poder conseguir”, dice la experta.

Sin embargo, dice que pese a lo lapidario del documento, “hace énfasis en que tenemos la oportunidad y esperanza de poder conseguir un mundo sostenible”.

Andulce explica que el informe es llamado Reporte de Síntesis, que integra los seis reportes del sexto ciclo que son tres reportes especiales y tres reportes de los grupos de trabajo.

Explica que para participar de él, ella postuló como autora líder. “Asi, tú eres seleccionada para trabajar en un capítulo de alguno de estos reportes ya y yo entré en el grupo de trabajo dos, luego de eso hay un proceso de selección y te llega una carta, diciendo, tú quedas o no quedas como autora

“Seleccionan a un grupito pequeño que represente la diversidad de los temas y de las regiones del mundo”. Explica que trabajó en un capítulo llamado “bienestar y comunidades“.

Añade que entró por un capítulo a trabajar en estos reportes originales, pero que una vez dentro piden otras colaboraciones. “Entonces trabajé en lo que yo soy más especialista, que es en desastres de origen natural relacionadas al clima”. Dice que también trabajó en el capítulo del desarrollo resiliente al clima. “Eso fue en el grupo de trabajo dos, pero cuando te llaman a participar del reporte de síntesis, tú tienes que abarcar más”, señala.

Explica que en el informe del grupo de trabajo dos, que en el que participó, se basaron en más de 34.000 artículos científicos. “No es lo que yo investigo cuando me preguntas qué te tocó investigar para el reporte. No es lo que yo investigo, sino, qué es lo que me tocó estudiar o revisar para el reporte, porque en el fondo en estos reportes no le pagan a los investigadores para que tú salgas a investigar. De hecho, no nos pagan”, aclara.

Aunque dice que no es climatóloga, se sabe que debido al cambio climático no solo hay cambios sostenidos como la temperatura, sino que también hay cambios como eventos extremos del clima. “Que la frecuencia y la magnitud de los eventos extremos del clima, como las olas de calor, las inundaciones, las mismas sequía, son debido al cambio climático”.

Dice que las sequías siempre han existido, las tormentas siempre han existido, “pero debido al cambio climático tenemos más tormentas, tenemos más sequía y tenemos todos esos eventos”.

Son más extremos, por ejemplo, en el caso de Chile que llevamos, más de 10 años con la sequía más severa que ha ocurrido en la historia de Chile.