Peter Fulle, director ejecutivo de TEDxVitacura: “Si llegamos a don Francisco, podemos llegar a Michelle Obama”

“Es mejor tener muchos sueños antes de dormirse para siempre”. Ese fue el mensaje -en voz del Mario Kreutzberger, Don Francisco- que dio por concluida una nueva edición de las internacionalmente reconocidas charlas TEDx que tuvo lugar en Santiago este pasado 6 de agosto.

TEDxVitacura -evento que tuvo a La Tercera como su media partner- contó con las exposiciones de un total de 20 expertos de distintos ámbitos, entre ellos Mario Kreutzberger, Matías Muchnick, CEO y fundador de la reconocida compañía NotCo, y María Paz Valenzuela, activista pro prevención y tratamiento del cáncer de mamas y montañista que llegó a la cima del Everest.

¿El balance? Positivo, cuenta su director ejecutivo, Peter Fulle. De hecho, cuenta que aproximadamente 100 mil personas se conectaron a través de las plataformas digitales, sin contar aquellos que estuvieron de forma presencial en el teatro Zoco.

Fue hace dos años, en un acontecido viaje de trabajo, que Fulle -ingeniero, emprendedor de 34 años y cofundador y CEO de una empresa de tecnología en EE.UU.- se propuso traer este formato de vuelta a Santiago. No fue un camino fácil, explica, debido a las estrictas normas de TED para entregar las licencias. Sin embargo, y ya habiendo pasado unos días desde la intensa jornada, ya fijó metas más ambiciosas: realizar un Summit que pueda contar incluso con reconocidos invitados internacionales.

¿Cómo llegaste a las charlas TED? ¿Cuál fue la motivación de organizar este tipo de evento en Santiago?

Yo trabajo en Estados Unidos, tengo una startup de tecnología, y el 24 de febrero de 2022 estaba en Boston con un vuelo a Chile con escala en Nueva York. Y lo que pasa ese día es que inicia la guerra entre Rusia y Ucrania, y cuando llego al aeropuerto John F. Kennedy, me avisan que el vuelo a Chile estaba sobrevendido, evidentemente la gente, en una situación de caos, lo que hace es salir de un país mediáticamente en riesgo. Así que decidí quedarme unos días más. Llego a un hotel, me asignan una pieza en el piso 45 y cuando subo me doy cuenta de algo muy importante -que no pensé con todo este revuelo en el aeropuerto- y es que sufro de crisis de pánico en relación a las alturas, algo que nunca pude superar y me dio una crisis. Fue la crisis de pánico más fuerte en mi vida. Tomé mis maletas, arranqué del hotel y volví al aeropuerto, rogando que me dieran un vuelo a Chile y me indicaron que no era posible. Pasé cuatro días durmiendo en el aeropuerto JFK, viendo charlas TED. Estaba sumamente angustiado: por la incertidumbre que había por el tema de la guerra, que fuera a pasar algo en el aeropuerto, el tema de la altura que activó todas mis inseguridades. No lo pasé bien. Las charlas TED me acompañaron esos días, fueron mi zona de confort.

¿Recuerdas alguna charla en particular que te haya marcado en ese momento?

Una que me marcó es la charla de “La vida está al otro lado del miedo”, de Miguel Ángel Tobías. Fue una de las charlas que me dejó un aprendizaje bastante interesante, que es que todos los miedos son irracionales y son pasajeros, y que efectivamente son progresivos cuando se activan, pero que requieren un aprendizaje y una confianza en sí mismo para poder superarlos. Hice un compromiso conmigo y fue traer este formato a Chile. Después de un año de trabajo, de investigación y desarrollo -paralelamente con mi trabajo-, en enero del 2023 decido postular oficialmente a Ted en Estados Unidos, mandando una solicitud formal, que sale rechazada.

¿Qué pasó después?

Hicimos nuevamente una postulación en febrero, que tampoco salió aprobada, y después otra en mayo del 2023, que fue rechazada también. Que TED entregara una licencia en Chile era muy complejo, porque es un país al que no se entregan tantas al año; la mayoría de las que se adjudican son licencias de formato de universidades, que son especiales, pero licencia en ciudades existen TEDXFrutillar y TEDxAntofagasta, y no hay más. En Santiago, por ejemplo, desde 2012 que no se entregaba una. Eso es porque muchas veces los organizadores no aplican las políticas que exige TED, lo que implica una sanción, prácticamente, para nuevas licencias. Bueno, en diciembre de 2023 volvimos a postular con varios de los speakers que estuvieron en la parrilla del 6 de agosto -Mario Kreutzberger, María Paz Valenzuela, por ejemplo- y ahí nos responden en dos semanas, diciendo que nuestra licencia estaba aprobada. Fue un momento de felicidad.

Peter Fulle, director ejecutivo TEDxVitacura. (Foto: TEDXVitacura)

Desde ahí el proceso fue muy rápido...

Teníamos casi seis meses de trabajo previo. Teníamos un equipo que ya había estado trabajando en las postulaciones anteriores y podemos decir, cómo se dice en términos de emprendimiento, que el Product Market Fit se había conseguido. Lo que hicimos entonces fue comenzar a buscar voluntarios, con mucha imparcialidad, en distintas áreas: en temas de coach, procesos de selección. Posteriormente, tuvimos nuestra primera reunión en febrero con todos los voluntarios y de ahí comenzamos a trabajar en la estructura del proceso de selección de los speakers. Nosotros invitamos directamente a formar parte del programa inicial a cinco personas: a Matías Muchnick, Mario Kreuztberger, María Paz Valenzuela, Ignacio Navarrete y Thomas Eckschmidt. Los otros 15 participaron en una convocatoria de selección, que partió en abril y tuvo tres procesos. Y ya en junio comenzó el entrenamiento para los speakers, liderados Miguel Ángel Labarca y Pía Cárdenas. Ellos tuvieron un proceso muy exhaustivo de preparación, hubo muchas horas invertidas en esto y con todo el amor de querer entregar un regalo sin nada a cambio.

¿Cuál fue el mayor desafío de este proceso?

El desafío siempre fue a dejar la marca en alto. Nosotros quisimos hacer algo con mucha responsabilidad frente a lo que significa representar una marca como TED. Evidentemente, fue un riesgo también, porque no teníamos tanta experiencia, éramos un equipo con muchas personas que no estaban relacionadas con producción de eventos. Pero, entre las cosas que destaco fue que logramos crear una sincronía integral y eso nos mantuvo unidos como equipo en todo el proceso.

¿Cuál es la importancia o el objetivo de traer un evento como este a Santiago, a Chile?

Personalmente era importante dejar una huella en nuestro país, una huella que nos permita ser altavoces en temas de charlas internacionales. El martes, por ejemplo, estaba el equipo de Argentina, de TedxRosario, que llevan más de 15 años organizando este tipo de eventos, y una de las personas que estaba ahí, Javier Yunes, encontró impresionante que Chile ya está en condiciones de poder hacer eventos de mayores magnitudes. Nos dijeron que nos adelantamos seis años de experiencia con todo lo que vivimos. Eso nos permite decir que Chile está en condiciones de recibir un Summit, que es como recibir un Mundial de fútbol. Nosotros creemos que podemos tener el “Mundial del festival de las ideas” en los próximos años y demostrarle a todo el mundo que podemos tener a Jeff Bezos, podemos tener a Bill Gates, podemos invitar a Michelle Obama, sin ningún problema. Entonces ese es el objetivo que tenemos como organización, que es que queremos que Chile también sea un referente de charlas TED a nivel mundial.

Fue un balance positivo lo que se vivió el 6 de agosto. ¿Superó las expectativas?

Totalmente. Yo creo que fue mucho más que eso. El día previo estábamos muy nerviosos todos, porque había una responsabilidad muy grande. Las charlas son en vivo, se graban y no hay edición. No hay forma de corregir algún error. Ya el día del evento tuvimos algunas cositas a mejorar, pero fue excelente el resultado. Estamos todos muy felices.

¿Hubo algún mensaje de los speakers que te llamara particularmente la atención?

Me gustaron mucho las 20 charlas, estuvieron todas muy parejas y creo que el evento estuvo increíble. Ahora, una charla que me gustó bastante fue la de Mario Kreutzberger. Con todo el esfuerzo de su edad y la energía que él transmitió fue tremendo, y creo que la audiencia también lo sintió así. Él es un referente mundial. Sabemos que todas las charlas estuvieron buenas, pero específicamente él es nuestro Don Francisco. Me gustó mucho el mensaje que nos dejó al final, que realmente me dejó marcando ocupado, como se dice, que fue: ”Es mejor tener muchos sueños antes de dormirse para siempre”. Creo que eso nos dejo a todos pensando, fue una frase para el bronce, como él dijo.

¿Qué te gustaría que quedara de este evento?

Creo que cualquier persona que tiene una idea interesante, que sienta que pueda inspirar y que puede hacer un regalo al resto, puede estar en un escenario como este. Eso es un regalo, y también un compromiso, que cada ser humano puede lograr: el poder convocar gente y poder cumplir sueños, como fue el caso mío, en Estados Unidos, cuando me sentí muy solo y me acompañé con estas historias que me ayudaron a lograr superar esos momentos difíciles.

Los planes a futuro

En línea con este balance positivo, ¿cuáles son los planes para TEDxVitacura para el próximo año?

En octubre viajo al TEDSummit, en Atlanta, para obtener la certificación internacional que nos va a permitir ejecutar un TED a nivel regional, que es un tema que estoy conversando junto a otros organizadores. Lo que queremos hacer es un TED regional, un Summit, de tres días. Si no es el próximo año, el subsiguiente. Ya hemos tenido conversaciones con la Municipalidad de Vitacura para poder hacerlo en el Parque Bicentenario, que tiene una capacidad sobre 30.000 personas. En Argentina se hace, en Brasil se hace, en México se hace, ¿por qué no en Chile? Lo demostramos ayer y confiamos en que lo podemos hacer a ese nivel.

Y tener invitados, como mencionaste, como Jeff Bezos, Michelle Obama, ¿eso está dentro de las posibilidades?

Totalmente. Yo creo que si llegamos a Don Francisco, podemos llegar a Michelle Obama [se ríe] . Tenemos un currículum ya en este minuto, así que eso nos da la tranquilidad de que esto se puede hacer.