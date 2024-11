“No hay nada más que podamos hacer.” Los pacientes gravemente enfermos y sus familiares se enfrentan a un intenso sufrimiento emocional.

Incluso una sola palabra puede asustar a los pacientes y a sus familias, hacerlos sentir impotentes y posiblemente anular la eficacia de la toma de decisiones compartida. “No mejorarán”.

“Por qué esperaste tanto”, “lucha”: 11 cosas que tu médico jamás debería decirte

Los investigadores, entre ellos un profesor de la Universidad Texas A&M, afirman que los médicos deben utilizar una “comunicación compasiva” como parte del proceso de tratamiento. Han identificado las llamadas “palabras que nunca se deben decir” bajo ninguna circunstancia; ofrecen métodos para que los médicos identifiquen sus propias palabras de nunca decir; y proporcionan un lenguaje más útil para utilizar en su lugar.

En un reciente artículo publicado en Mayo Clinic Proceedings, el Dr. Leonard Berry, profesor distinguido de marketing de la Escuela de Negocios Mays de la Universidad Texas A&M, afirma que a pesar del rápido progreso en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, la insuficiencia cardíaca avanzada y la enfermedad pulmonar terminal, persisten ciertos aspectos “atemporales” de la experiencia del paciente, como el miedo.

“Comunicar la naturaleza, el propósito y la duración prevista de tratamientos a menudo complejos y establecer expectativas realistas sobre lo que ofrecen todavía choca con experiencias atemporales de los pacientes: miedo, emociones intensas, falta de experiencia médica y la esperanza a veces poco realista de curación”, escriben. La “naturaleza intensa y abrumadora de estas conversaciones” puede hacer que los médicos recurran a hábitos de comunicación aprendidos o declaraciones declarativas.

“Como los pacientes gravemente enfermos y sus familias tienen un miedo comprensible, se quedan ‘pendientes’ de cada palabra que diga su médico”, señaló Berry en un comunicado, miembro sénior del Institute for Healthcare Improvement . “La enfermedad grave no es sólo una cuestión de sufrimiento físico, sino también emocional. La conducta del médico, incluida su comunicación verbal y no verbal, puede exacerbar o reducir el sufrimiento emocional”.

Berry dijo que con demasiada frecuencia los médicos utilizan un lenguaje insensible al comunicar información crítica y comúnmente lo hacen sin darse cuenta de la alarma o la ofensa innecesaria que han infligido.

Nunca digas estas palabras

Los pacientes y las familias necesitan sentirse “psicológicamente seguros” al comunicarse con los profesionales de la salud, dijo Berry, incluso al expresar su preocupación sobre el plan de tratamiento propuesto o al transmitir sus temores. Los investigadores dicen que si los médicos responden usando “palabras que nunca se deben usar”, pueden socavar la confianza de los pacientes y las familias para hablar libremente.

“Las palabras que no se dicen son un freno a las conversaciones”, escriben los investigadores. “Le quitan poder a los mismos pacientes cuyas propias voces son esenciales para tomar decisiones óptimas sobre su atención médica”.

Utilizando encuestas realizadas a médicos, los investigadores identificaron palabras clave, entre ellas:

“No hay nada más que podamos hacer.”

“No mejorará.”

“Interrumpiremos el tratamiento”

“El final es inevitable”.

“¿Quieres que lo hagamos todo?”

“Lucha” o “batalla”.

“No sé por qué esperaste tanto para consultar”.

“¿Qué estaban haciendo/pensando tus otros médicos?”

En otro estudio específico sobre el tratamiento del cáncer, se pidió a los médicos que indicaran palabras o frases que nunca utilizarían con un paciente y los resultados principales incluyeron:

“No nos preocupemos por eso ahora”.

“Tienes suerte de que sólo sea la etapa 2″.

“Fracasaste en la quimioterapia”.

“No nos preocupemos por eso ahora” no sólo no responde a la preocupación legítima de un paciente, sino que es despectivo”, dijeron los investigadores. Señalar que el cáncer está en una etapa temprana es “presuntuoso, suponer que el paciente debería sentirse agradecido, sin dar lugar a la ansiedad y el miedo del paciente por tener cáncer”. Y, dijo Berry, los pacientes no fracasan con la quimioterapia; la quimioterapia fracasa con los pacientes.

Lo que los médicos deberían decir en cambio

Los profesionales de la salud pueden iniciar un diálogo invitando a los pacientes y a las familias a hacer preguntas y respuestas honestas y reflexivas. “Deben aprender a reconocer palabras y frases que asustan, ofenden o disminuyen la autonomía sin querer y trabajar para reimaginar su propia comunicación”, afirmaron los investigadores.

Berry afirmó que una oportunidad así puede surgir cuando los médicos alientan a los pacientes a hablar. “Algo tan simple como ‘¿Qué te gustaría preguntarme?’ en lugar de ‘¿Tienes alguna pregunta?’ invita a una conversación sincera”, dijo.

En cuanto a las palabras que no se deben usar, los investigadores recomiendan un lenguaje alternativo, así como una justificación, para cada una de ellas. Por ejemplo, en lugar de decir “No mejorará”, el médico podría decir “Me preocupa que no mejore”. La justificación sería que el médico reemplazará una predicción negativa firme por una expresión de preocupación.

El uso de palabras como “luchar” y “batallar” puede implicar que la mera voluntad puede superar la enfermedad y los pacientes pueden sentir que están defraudando a sus seres queridos por no luchar lo suficiente. En cambio, los médicos podrían decir: “Enfrentaremos juntos esta difícil enfermedad” para dejar en claro que los pacientes tienen un equipo detrás de ellos.

Difundiendo conciencia

Los grupos médicos y educadores pueden llamar la atención sobre las palabras “nunca” de múltiples maneras, dijeron los investigadores, incluso integrando la discusión en cursos y desarrollo profesional.

“Es comprensible que en la facultad de medicina se haga hincapié en la ciencia de la medicina, pero es muy importante incorporar la formación en comunicación en el plan de estudios”, afirmó Berry. “Una oportunidad clave es que los estudiantes y graduados de la facultad de medicina tengan excelentes comunicadores capacitados y centrados en el paciente como modelos a seguir en su formación clínica durante la facultad de medicina y la residencia”.

Las tutorías también son invaluables, ya que los médicos con más experiencia pueden compartir técnicas de comunicación que han descubierto que funcionan y cuáles deben evitar.

El estudio señala: “Los mentores no solo pueden revelar frases dañinas que ellos personalmente han abandonado y reemplazado por frases más generativas, sino que también pueden dar ejemplo de cómo deshacer el lenguaje que no funciona bien… Dicha tutoría facilita el progreso en la forma en que las futuras generaciones de médicos interactúan con los pacientes y estimula el diálogo abierto sobre el sufrimiento adicional y la pérdida de poder que puede causar una comunicación deficiente e irreflexiva”.