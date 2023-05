Prometedores remedios contra la diabetes y que ayudan a perder peso ahora podrían combatir el alzhéimer

Se están estudiando medicamentos para la diabetes que también promueven la pérdida de peso, como Ozempic del laboratorio Novo Nordisk, que se está convirtiendo en el favorito de celebridades e inversores, para abordar algunos de los trastornos cerebrales más difíciles de tratar, incluida la enfermedad de Alzheimer.

Los regímenes para la diabetes, desde Ozempic hasta viejos pilares como la insulina y la metformina, parecen abordar varios aspectos diferentes del sistema metabólico implicado en la enfermedad de Alzheimer, incluida una proteína llamada amiloide y la inflamación, dicen los investigadores.

La esperanza es que mejorar la utilización de la glucosa y controlar la inflamación en todo el cuerpo, incluido el cerebro, podría retrasar la progresión de enfermedades debilitantes como el alzhéimer y el párkinson.

Varios científicos entrevistados por Reuters señalaron la creciente investigación que respalda las pruebas de medicamentos para la diabetes contra enfermedades neurodegenerativas.

Los resultados están a años de distancia y el éxito es incierto. Pero el interés se ha visto impulsado por datos positivos recientes sobre medicamentos para el alzheimer desarrollados por el laboratorio Eisai Co con su socio Biogen y por Eli Lilly and Co, que demuestran que eliminar las placas amiloides pegajosas acumuladas en el el cerebro puede retrasar el declive cognitivo causado por la fatal enfermedad mental.

Esos éxitos siguieron a décadas de inutilidad que habían dejado a muchos cuestionando la validez de la teoría amiloide detrás de la mayoría de los medicamentos experimentales para el alzhéimer.

La Dra. Suzanne Craft, profesora de gerontología y medicina geriátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest, pronunció un discurso de apertura en una influyente reunión científica sobre el alzhéimer a fines del año pasado sobre la necesidad de probar tratamientos como los medicamentos para la diabetes para reducir aún más el avance del alzhéimer.

Dijo que desde entonces las compañías farmacéuticas se han acercado a ella a un ritmo cada vez mayor, y actualmente está realizando un ensayo de alzhéimer que evalúa la insulina intranasal en combinación con otro medicamento para la diabetes.

Los tratamientos para la diabetes pueden amplificar el beneficio clínico de los medicamentos antiamiloides y potencialmente llevar a una estabilización completa o incluso a cierta recuperación en los pacientes de alzhéimer, dijo Craft.

“Esto es lo que hacen estos agentes y lo que hace la insulina. Desempeña un papel en la regeneración. Y eso es lo que debe suceder. Dada su función en la modulación de la función inmunitaria, puede evitar que el amiloide siga acumulándose”, conjeturó Craft.

A diferencia de los medicamentos más antiguos sin patente como la metformina, existe un incentivo comercial para probar tratamientos más nuevos como los agonistas GLP-1, una clase en rápida expansión ahora dominada por Ozempic, conocida químicamente como semaglutida, y Lilly’s Mounjaro, con otros laboratorios trabajando en una docena de posibles nuevos tratamientos.

Foto: Reuters

Cuatro compañías con medicamentos GLP-1, incluidos dos fabricantes de medicamentos más grandes, dicen que están atentos a los resultados de los ensayos que prueban el medicamento de Novo en la enfermedad de alzhéimer.

Ivan Koychev, neuropsiquiatra consultor de Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, está realizando un ensayo de semaglutida con el objetivo de detener los primeros cambios en el cerebro de las personas con riesgo de desarrollar alzhéimer.

Los GLP-1 son su enfoque principal, dijo, porque hay “buena evidencia epidemiológica de que están relacionados con un menor riesgo de demencia, pero tienen un riesgo mucho menor de efectos secundarios graves en relación con las terapias de eliminación de amiloide”.

Las terapias antiamiloides conllevan el riesgo de una inflamación cerebral peligrosa.

Cualquier éxito podría conducir a una gran recompensa. La demencia afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo y se espera que el mercado de medicamentos para el Alzheimer crezca hasta los 9.400 millones de dólares para 2028 y para el párkinson hasta los 6.600 millones de dólares, según el proveedor de datos farmacéuticos Citeline.

A pesar de su potencial contra el alzhéimer, las primeras investigaciones han arrojado resultados mixtos, advirtió Hannah Churchill, gerente de comunicaciones de investigación de la Sociedad de Alzheimer.

“Definitivamente vale la pena seguirlo, pero es difícil saber si es uno de los favoritos en esta etapa”, dijo.

Ayuda a perder peso y ahora este remedio podría combatir el alzhéimer

En 2021, Novo comenzó dos ensayos que probaron la semaglutida, también vendida para bajar de peso como Wegovy, en miles de pacientes con alzhéimer temprano. Se esperan resultados para 2025, ya que lleva años mostrar un efecto en la condición progresiva.

El fabricante de medicamentos danés se negó a ser entrevistado para esta historia.

“Todo el mundo está esperando a ver qué podría mostrar eso. Los inversionistas quieren que alguien más se arriesgue primero con el alzhéimer, como Novo”, dijo Ted Dawson, profesor de neurología en la Universidad John Hopkins y cofundador de Neuraly, que tiene un GLP experimental.

Lilly dijo a Reuters que está siguiendo de cerca ese juicio. Pfizer, que tiene GLP-1 en fase experimental, también tiene el ojo puesto en Novo.

Compañías más pequeñas, incluidas Neuraly, con sede en EE.UU., y Kariya Pharmaceuticals, con sede en Dinamarca, dijeron que están evaluando medicamentos GLP-1 experimentales contra el párkinson y podrían considerar pasar al alzhéimer si el ensayo de Novo da frutos.

Los ensayos de párkinson tienden a tomar menos tiempo y pueden requerir menos pacientes porque es más fácil evaluar el impacto en las características de la función motora de la enfermedad para comprender si los tratamientos benefician al cerebro.

Wassilios Meissner, jefe del Departamento de Neurología para Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Universitario de Burdeos, participa en un ensayo de párkinson en etapa intermedia que prueba la lixisenatida GLP-1 de Sanofi.

Meissner dijo que la investigación post mortem de los cerebros de pacientes con alzhéimer y párkinson muestra que la señalización de la insulina está alterada.

“Eso significa que estas vías que brindan apoyo al cerebro son disfuncionales”, dijo. “Así que la gente ha comenzado a preguntarse si podría haber interés en los antidiabéticos para el tratamiento de estos trastornos”.