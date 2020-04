¿Puedo tomar ibuprofeno? ¿Es el cloruro de sodio un remedio eficaz? ¿Necesitamos vitamina D? Tres cosas que aprendimos esta semana del coronavirus

Todo partió con una carta publicada en la revista científica The Lancet, en la que los autores, encabezados por Michael Roth, investigador de la Universidad de Basilea (Suiza) señalan que hay algunos estudios que relacionan un mayor riesgo de hacer un cuadro grave de Covid-19 entre los pacientes con enfermedades cardiovasculares y diabetes que consumen antiinflamatorios como el ibuprofeno.

La información fue amplificada por el ministro de Salud de Francia, quien a través de un twitter alertó sobre el peligro de usar este medicamento durante la pandemia.

Desde entonces, científicos y médicos han debatido sobre la conveniencia o inconveniencia de su ingesta, un debate que la Organización Mundial de la Salud (OMS) zanjó en favor del fármaco.

El organismo publicó un estudio en el que, tras revisar la evidencia actual, concluye que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), entre los que se incluye el ibuprofeno, no aportan ni beneficios ni riesgos a los pacientes infectados por el nuevo coronavirus.

“En la actualidad no hay evidencia de que el uso de los AINE provoque eventos adversos graves, utilización aguda de la atención médica, supervivencia a largo plazo o calidad de vida en pacientes con Covid-19”, asegura el organismo de Naciones Unidas en el documento.

Clorito de sodio

El Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió también el jueves, que el clorito de sodio no está autorizado como medicamento y no sirve para tratar el coronavirus. Según indican desde el instituto, este producto no corresponde a un medicamento, y su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización en Chile es ilegal.

Según comunicó el ISP, se ha detectado que el producto Clorito de Sodio y Dióxido de Cloro se comercializa, distribuye y se publicita como: MMS, solución milagrosa, MMS producto científico alemán, miracle mineral solution, en diversos sitios web y redes sociales.

Sobre este producto, indican, “no existe respaldo de seguridad, calidad y eficacia, por lo que su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización en Chile es ilegal”.

Vitamina D

Un artículo de la periodista publicado en Qué Pasa alertó de cómo a principios de abril un estudio revisó el rol de la vitamina D en el desarrollo de la enfermedad por Covid-19. El punto de partida es la evidencia que respalda el papel de esta vitamina en enfermedades respiratorias, y que, en el caso del coronavirus, dicen los investigadores, se refuerza con que el brote ocurrió en invierno, momento en que las concentraciones son más bajas.

Los investigadores descubrieron que su deficiencia contribuye a la aparición del Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda y muchas enfermedades crónicas están asociadas con una menor concentración de vitamina D, ambos factores presentes en los pacientes con más gravedad por Covid-19.

Las concentraciones de vitamina D tienden a disminuir con la edad, y como las tasas de letalidad en el caso de coronavirus aumentan a mayor edad, dice el trabajo, debería ser un factor a tomar en cuenta en la actual pandemia.

De hecho, varios países, como Gran Bretaña por ejemplo, estudian suministrar esta vitamina, como una manera de reforzar las defensas de la población ante el coronavirus.