¿Qué tan mortal es el coronavirus?

Con el aumento de casos de Covid-19 en América Latina esta semana, con Ecuador con 7 casos, México (5), Brasil (2), República Dominicana (1) y la reciente notificación del primer caso en Argentina, la preocupación de una inminente llegada a Chile es inevitable. Pero además de esta razón, alarma la posibilidad de que la letalidad de este nuevo coronavirus sea más alta que incluso una gripe común.

Pero, ¿qué tan letal es el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, dentro de China, donde se originó el Covid-19, la tasa de mortalidad está entre el 2% y el 4% de los pacientes que se infectan, pero fuera del país asiático la tasa se reduce al 0,7%. Porcentaje que depende de muchos factores, como la edad, el sexo y la condición física en que se encuentre la persona contagiada.

Según reporta El País, los estudios disponibles apuntan a que el número reproductivo del coronavirus está entre 2 y 3 personas (un paciente puede infectar hasta tres personas). Es decir, que, si no se toman medidas especiales, el Covid-19 infectaría a más gente que la gripe común que tiene un número reproductivo 1,3, lo que significa que cada infectado pasa la enfermedad a 1,3 personas, en promedio.

A pesar de esto, el Dr. Ronald Reid, médico broncopulmonar de Clínica U. de los Andes, dice que “este coronavirus tiene menos letalidad que la influenza, ya que la influenza, se estima que ronda el 5% mientras el Covid-19 tiene una letalidad de casi 3%, porcentaje que ni siquiera es mundial, sino que sólo en China”.

¿Peor que la gripe común?

De acuerdo con el Centro de Investigación del Imperial College de Londres, las diferencias que existen al momento de comparar la letalidad del Covid-19 con otros virus que viven entre los humanos, se dan porque hay países más o menos eficaces en la detección de casos de contagio moderado y grave.

Entonces, con casos sin reportar, es muy probable que se sobrestime la tasa de mortalidad porque se deja por fuera casos que tendrán un desenlace fatal en el futuro.

A pesar de toda esta información, no se podría saber si el coronavirus es más letal que una gripe común, ya que incluso con los datos existentes, estos no cuentan toda la historia, ya que simplemente no se pueden comparar las tasas de mortalidad ya que muchas personas con síntomas leves de gripe eligen no visitar nunca a un médico.

Por lo tanto, no se puede determinar con precisión cuántos casos hay de gripe o de cualquier virus nuevo cada año. Sin embargo, la gripe, en todos sus tipos, sigue matando personas cada invierno.

Reid dice que con los números que existen sobre la letalidad del coronavirus ni siquiera es comparable con la gripe H1N1 “que tuvo un 17,4 % de mortalidad versus el 3% de ahora”. Además, agrega que quizás lo más preocupante sea la rápida diseminación, y que "nosotros no tenemos las defensas adecuadas para defendernos de este virus al ser muy nuevo y al tener poca información sobre él”.





Por esta razón, quizás, según el especialista, el gran problema que se podría generar es que “el coronavirus se va a comenzar a confundir con los otros virus del invierno, como es el caso de la influenza”.

Prevención

A pesar de que los números puedan mostrar que la capacidad de infección de este nuevo coronavirus es superior a otras que ya se conocen, como fue el Sars en 2003, según el médico de la Clínica U. de Los Andes, no hay que olvidar que se acerca la temporada de invierno y con ello los virus respiratorios.

Por lo mismo, si llegase el Covid-19 a Chile, una de las medidas más importantes será el aislamiento y mantener una buena limpieza de las superficies con las que más se tiene contacto, según Reid. El médico agrega que, en el caso de los estudiantes, si tienen un cuadro viral lo importante es no mandarlos a clases.

Además, recalca que es muy relevante vacunarse contra la influenza, porque sigue siendo una de las enfermedades respiratorias que más afecta a la población chilena, sobre todo en la temporada que se acerca.

Reid añade que “el cuadro clínico de la influenza es muy similar al coronavirus y clínicamente, la única forma de poder diferenciarlos es haciendo el examen correspondiente”.