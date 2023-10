Soy nutricionista y estas son las seis recomendaciones más efectivas para bajar de peso para el verano

Existe mucho marketing en redes sociales sobre nueva “dietas”, detoxificación o influencer que han bajado de peso y venden sus experiencias.

Sugiero no tomarlas en cuenta, las experiencias personales no son evidencia científica, y seguir dietas de famosos, puede asegurar un importante fracaso, además, no se debe jugar con la salud, ya que presentar un peso corporal “normal”, no necesariamente significa tener una buena salud.

Idealmente, mas que preocuparse del peso corporal, es mejor la reducción de grasa corporal.

Ahora, la reducción de al menos 5% del peso inicial o llegar al 10% lo podemos considerar un éxito. La perdida de 1 kg de peso corporal es adecuado, ya que bajas de peso muy exageradas pueden llevar a rebote posterior

6 cosas para bajar de peso efectivamente para el verano

Aunque hay muchas maneras de bajar de peso, estás son las 6 más efectivas, sobre todo pensando en la inminente llegada del verano.

Consumir alimentos de menos densidad energética y ricos en fibra dietaria como vegetales y frutas. Incrementar las legumbres. Cambiar cereales por cereales integrales o de grano entero. Consumir lácteos, de preferencia fermentados (yogurt). Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados (bebidas azucaradas, comida chatarra). Eliminar o reducir el consumo de alcohol.

Tipos de dieta

Alguna de las dietas conocidas en la actualidad como Keto o ayuno intermitente sirven para perder peso corporal y ambas son recomendables, sin embargo, es importante que las personas sean asesoradas por un nutricionista y medico especialista.

En el caso de dietas Keto, también es importante evaluar la adherencia al paciente, ya que, en general pese a mostrar muy buenos resultados, presentan muy baja adherencia por lo complejo que le resulta a la mayoría modificar radicalmente sus comidas o preparaciones.

Por otro lado, en el ayuno intermitente, también hay muchos estudios que muestran efectos en reducción del peso corporal y mejoras en el perfil lípido. Sin embargo, no se recomienda para todas las personas como son niños, adolescentes, personas con trastornos alimentarios, adultos mayores y embarazadas. Es importante que el ayuno intermitente se complementado con una dieta saludable para lograr el máximo de beneficios para la salud.

*Samuel Durán, doctor en Nutrición y Alimentación, director del Magíster en Salud Pública de la Universidad San Sebastián, e integrante del comité científico de lácteos.