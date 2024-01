Después de pasar ocho años en prisión en Estados Unidos, Gypsy Rose Blanchard salió en libertad condicional el 28 de diciembre de 2023. Tres semanas después, Blanchard tiene 9,8 millones de seguidores en TikTok y 8,3 millones de seguidores en Instagram.

La mujer de 32 años se declaró culpable en 2016 de asesinato en segundo grado después de conspirar para matar a su madre con su entonces novio, Nicholas Godejohn, quien fue sentenciado a cadena perpetua.

Los médicos sospechaban que la madre de Gypsy Rose, Dee Dee Blanchard, padecía una enfermedad denominada “trastorno facticio impuesto a otro”. Una vez conocido como síndrome de Munchausen por poderes, el trastorno implica que alguien imponga síntomas de una enfermedad grave a otra persona. Dee Dee afirmó que Gypsy Rose padecía enfermedades como distrofia muscular y leucemia, y esto llevó a que se le realizaran intervenciones médicas innecesarias, incluido el uso de una silla de ruedas y una sonda de alimentación, medicamentos innecesarios, lo que llevó a la extracción de sus dientes y glándulas salivales y múltiples cirugías.

El caso provocó un frenesí mediático. Se hicieron muchos documentales y películas sobre Gypsy Rose y su madre, incluida la miniserie The Act (2019) y el documental Mommy Dead and Dehest (2017). Hay innumerables podcasts publicados a lo largo de los años que detallan el caso, incluidos The Generation Why y RedHanded Podcast.

“Una energía realmente extraña”: cómo Gypsy Rose mató a su madre y ahora es una estrella en redes sociales

Con esta fama, incluso antes de que saliera de prisión, muchos jóvenes abrazaron plenamente a Blanchard en la cultura “stan”, o fandoms obsesivos. Hubo cuentas regresivas para su liberación de prisión y videos que la glorifican.

Después de que comenzó su presencia en las redes sociales, los comentarios debajo de sus videos de TikTok decían “TE AMAMOS GYPSY ROSE”, “Mi influencer favorita” y “REINA”.

El precio de la fama

La cultura de los fans es compleja. Los fanáticos a menudo están dedicados a una persona e interesados en cómo actúa esa persona. Los expertos en marketing Alison Joubert y Jack Coffin exploran cómo es el fandom: profundamente arraigados en la identidad y el valor, y es probable que los fanáticos “cancelen” a las personas que violan las normas de justicia y responsabilidad moral.

La sentencia de cárcel de Blanchard y la admisión de su papel en el asesinato de su madre van en contra de las normas de responsabilidad moral, pero muchas personas en línea muestran su apoyo.

El popular podcast Do We Know Them calificó la cultura stan en torno al ascenso de Blanchard a la fama como “inquietante, distópica y extraña”.

“No es que no crea que ella merezca apoyo, es que es una energía realmente extraña tenerla en torno a esta horrible situación”, dice la copresentadora Jessi Smiles.

Gypsy Rose Blanchard en el juicio de 2016. Foto: Reuters

La creadora de TikTok, Veronica Skaia, publicó un vídeo en el que observa a Blanchard y el “canal de influencia” y dice “queremos que ella actúe para nosotros”. Ella predice que una vez que Blanchard gane “demasiada” fama y popularidad en línea y comience a recibir ofertas de marca, la gente se volverá contra ella, queriendo que se sienta “humillada”.

Otros comparten lo que esperan para Blanchard y muchos esperan que se mantenga alejada de las redes sociales y se tome el tiempo que necesita para volver a familiarizarse con el mundo.

Publicaciones auténticas y seleccionadas

Al momento de escribir este artículo, Blanchard tiene 17 videos en su cuenta de TikTok, con más de 510 millones de visitas. Los primeros cuatro videos son videos promocionales altamente producidos para su próximo libro y especial de televisión, The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard.

Otros videos en su página siguen temas muy comunes en las redes sociales. Blanchard ha publicado un video prepárate conmigo (#GRWM), un atuendo del día (#OOTD) y videos estilo vlog que muestran sus primeros días fuera de prisión. Estos videos se publican con los hashtags y subtítulos que los acompañan de alguien que está al tanto de las tendencias de las redes sociales, incluido el uso constante de #ThePrisonConfessionsOfGypsyRoseBlanchard.

En el vídeo de GRWM, con más de 35 millones de visitas, se puede escuchar a Blanchard preguntándole a alguien fuera de la pantalla: “¿Cómo funciona Prepárate conmigo? ¿Ven el vídeo de una hora completa?”. La persona responde que no y le pregunta si ha oído hablar de Alix Earle, una TikToker famosa por sus vídeos de GRWM. La persona fuera de la pantalla luego le muestra a Blanchard un video de Earle.

Este vídeo es asombroso. Estamos viendo a una mujer que fue infantilizada por su madre durante años. Ahora ha salido de prisión como una elocuente mujer de 32 años que aparentemente muestra una comprensión limitada de las redes sociales, a pesar de su enorme audiencia.

El éxito en línea, particularmente para personas influyentes y marcas, depende de su capacidad para parecer auténticos y dignos de confianza. Queremos saber qué podemos esperar de un influencer. Una voz de autor constante y una información que se revela gradualmente nos hace sentir como si estuviéramos escuchando a un amigo.

Considerar a Blanchard a través de esta lente es complejo. Los vídeos de su página son una combinación de promoción en los medios altamente seleccionada y material de archivo muy crudo estilo vlog. A menudo resulta evidente que Blanchard es una novata en las redes sociales.

Este contraste es poco común para alguien con tantos seguidores en línea.

Cuestionar la autenticidad

La autenticidad de Blanchard ya ha sido cuestionada anteriormente. Muchos especulan sobre su papel en la muerte de su madre y cuánto sabía sobre las falsas declaraciones de salud de su madre y el fraude resultante al aceptar la caridad de su comunidad.

Es extraño ver a alguien ocupar una posición de confianza e influencia en una plataforma de redes sociales después de años de especulaciones sobre la verdad en su vida. Lejos de los documentales y de la miniserie, por primera vez vamos a escuchar la historia de Blanchard desde la fuente.

En un vídeo publicado el 17 de enero, Blanchard explora “el punto” de su presencia en las redes sociales. Ella explica que su objetivo es crear conciencia sobre el síndrome de Munchausen por poderes. Ella define la enfermedad y analiza los síntomas a tener en cuenta. Ella termina el video con un llamado a la acción, pidiendo a sus opiniones que publiquen en los comentarios lo que creen que debe cambiarse en el sistema de salud para proteger a los niños del abuso médico.

Las historias de los medios sobre Blanchard han presentado una versión curada de su vida. Su historia, que ahora se comparte en línea, demuestra un nivel diferente de curación. Por ahora, la narración está en manos del sujeto y podemos experimentar la historia de Gypsy Rose Blanchard a través de su propia voz y la lente de TikTok.

*Edith Jennifer Hill, profesor asociado, Universidad de Flinders