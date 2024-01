La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una nueva advertencia sobre el sarampión después de que los casos se hayan multiplicado por 30 en toda Europa.

Los expertos de la organización dijeron que Europa está viendo un “aumento alarmante” en la propagación de la enfermedad, que se ha “acelerado en los últimos meses”.

“Un aumento alarmante”: OMS advierte feroz alza de casos de mortal enfermedad en Europa, EEUU y Chile

A pesar de que la vacunación se considera uno de los mayores logros de la humanidad en los esfuerzos por salvar vidas, los casos de sarampión continúan aumentando mientras los funcionarios de salud de toda Europa luchan por convencer a los padres antivacunas de que vacunen a sus hijos.

Más de 30.000 casos fueron notificados en 40 de los 53 estados miembros de la región entre enero y octubre del año pasado, en comparación con 941 casos en todo 2022, un aumento de más de 30 veces.

Dos de cada cinco casos se produjeron en niños de uno a cuatro años, mientras que uno de cada cinco se produjo en personas de 20 años o más.

Se espera que la tendencia al alza continúe si la gente no vacuna a sus hijos contra la enfermedad, afirmó la OMS.

El sarampión es extremadamente contagioso y en algunos casos puede tener efectos graves a largo plazo. La enfermedad se caracteriza por síntomas parecidos a los de la gripe y una erupción que se extiende a la mayor parte del cuerpo. Puede ser mortal en casos graves y es especialmente peligroso para bebés y niños pequeños.

Se transmite al toser, estornudar, por contacto personal cercano o por contacto directo con secreciones infectadas de la nariz o la garganta. Según la OMS, los más vulnerables incluyen niños pequeños no vacunados y mujeres embarazadas.

El sarampión, que puede provocar discapacidad y muerte de por vida, puede afectar los pulmones y el cerebro y causar neumonía, meningitis, ceguera y convulsiones.

“Hemos visto en la región no sólo un aumento de 30 veces en los casos de sarampión, sino también casi 21.000 hospitalizaciones y cinco muertes relacionadas con el sarampión (notificadas en dos países)”, dijo el Dr. Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa.

“La vacunación es la única forma de proteger a los niños de esta enfermedad potencialmente peligrosa. Se necesitan esfuerzos urgentes de vacunación para detener la transmisión y evitar una mayor propagación”, afirmó Kluge.

La OMS dijo que la culpa era de la caída de las tasas de vacunación, pero ahora más personas viajaban al extranjero después del Covid-19, lo que aumentaba el riesgo de transmisión transfronteriza de enfermedades y de propagación dentro de las comunidades.

Casos en EE.UU. también aumentan

En EE.UU. El sarampión fue declarado oficialmente erradicado en Estados Unidos hace más de 20 años, pero están apareciendo nuevos brotes de la enfermedad y los expertos dicen que la disminución de las tasas de vacunación está poniendo en peligro la inmunidad colectiva y aumentando el riesgo.

Solo en la ciudad de Filadelfia, se reportaron nueve casos después de que un grupo comenzó en un hospital y se extendió a otras instalaciones médicas y a un jardín infantil. El sarampión es un virus altamente contagioso y potencialmente mortal que causa una erupción reveladora.

Según datos del Departamento de Salud de Pensilvania, durante el año escolar 2021-2022, el 94,3% de los niños de jardín de infantes en el condado de Filadelfia fueron vacunados completamente con la vacuna MMR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. El año pasado, esa cifra cayó al 92,8%, por debajo del 95% necesario para la inmunidad colectiva.

“Eso es realmente una llamada de atención, porque la cifra real en muchas comunidades probablemente esté muy por debajo del 93%”, dijo al sitio CBS News el Dr. Peter Hotez, codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children’s Hospital y profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de Baylor.

Casos en Chile también aumentan

Chile eliminó el virus en 1992, lo que significa que desde entonces, el microorganismo no circula de manera natural en el país. Esto no implica que no haya casos, pero los pocos que se puedan registrar corresponden a personas (chilenos o extranjeros) que se contagiaron fuera del país, que enfermaron en territorio nacional y que pueden haber contagiado a otras personas con las que tuvieron contacto.

Chile ha tenido algunos brotes acotados de la enfermedad: en 2003 un chileno que viajó a Japón; en 2009 un niño de cuatro años que llegó como turista desde Francia; en 2011 tres casos importados que no tenían relación entre ellos y que contagiaron a otras tres personas con las que tuvieron contacto, y en 2015, una persona que llegó del extranjero y contagió a otras ocho en el país. En total, al menos unos 17 casos.

Así había permanecido hasta noviembre de 2020. Pero a partir de esa fecha, se sumaron 28 casos de sarampión relacionados con seis importaciones diferentes que lograron contagiar a otras personas con las que tuvieron contacto. La mayoría de los casos contagiados dentro del país, son menores de un año, grupo que por edad, todavía no reciben la primera dosis de vacunas y por lo tanto no tienen ninguna inmunidad frente al virus.

Y en agosto pasado, la Seremi de Salud confirmó un caso de sarampión importado en un paciente de 42 años, quien había realizado un viaje a Armenia en julio por razones académicas.