Universidad de Oxford anuncia exitosa prueba en monos de la primera vacuna contra el coronavirus

La Universidad de Oxford, una de las instituciones que más ha avanzado en la elaboración de una vacuna contra el coronavirus, anunció hoy el éxito de sus pruebas en monos, lo que implica un paso más en el desarrollo del fármaco que detenga la propagación de la infección.

De acuerdo a lo informado por The New York Times, ya el mes pasado se observaron resultados “prometedores”, dando pie para que el fármaco pueda ser inyectado en más de 6 mil voluntarios a fines de mayo, esperando que la vacuna no sólo sea efectiva, sino también segura en humanos.

De acuerdo a la institución, ya la semana anterior comenzaron las pruebas en algunas personas, y se espera que los primeros estudios salgan a la luz en los próximos días.

En caso de tener éxito, los especialistas asegura que en septiembre, millones de dosis podrían estar disponibles para su uso en humanos, aunque primero se deben sortear las exigentes barreras de los organismos de salud.

Aún así, la institución especificó que “no es seguro” que la inmunidad alcanzada en los monos sea similar en los humanos.

No se trata de la primera vacuna de este tipo. Este viernes, científicos chinos también habían anunciado el éxito de sus pruebas en monos, cuyos resultados de la investigación están en espera.