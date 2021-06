Clases de derecho y reuniones sobre el reglamento: Cómo se preparan los constituyentes para el inicio de la Convención

“Estamos asistiendo a talleres, conversatorios, consultando a la gente que sabe mucho más de esto. Uno no sabe todo”. Eso cuenta la constituyente Angélica Tepper (Ind en cupo RN), electa en el distrito de Temuco, al ser consultada sobre cómo se está preparando para el inicio de la Convención Constitucional a comienzos de julio.

Y es que varios de los constituyentes han decidido, por su cuenta o través de los grupos que se han hecho por las listas en que fueron electos, adentrarse en los temas constitucionales ya sea a través de cursos, diplomados, seminarios y eventos organizados por universidades y centros de estudio.

Es el caso de la Universidad Autónoma y de la Universidad Diego Portales quienes desde antes de la elección del 15 y 16 de mayo han impartido cursos sobre el tema. Por ejemplo, la primera casa de estudios mencionada, en conjunto con el centro de estudios Libertad y Desarrollo, crearon un diplomado donde abogados constitucionalistas asociados a Chile Vamos como Gastón Gómez, José Francisco García, Teodoro Ribera, Constanza Hube -electa como constituyente- y Sebastián Soto fueron parte de los docentes. De hecho, Tepper fue una de las alumnas de ese diplomado.

Y posteriormente a la elección, los 37 constituyentes de Chile Vamos han realizado varias reuniones para aunar posiciones frente a la primera gran discusión que tendrán que afrontar en la Convención: el reglamento de funcionamiento. Por eso, hace dos semanas, Gómez, García y Soto expusieron ante los convencionales del oficialismo sobre los debates que se darán en esa discusión, además de dar información sobre experiencias internacionales y el presupuesto que tendrá la Convención.

Además, los centros de estudios afines a los partidos como Horizontal (Evópoli), Instituto Libertad (RN) y Fundación Jaime Guzmán (UDI) han tomado contacto con algunos constituyentes para la entrega de insumos técnicos e información sobre los principales temas a debatir en la Convención.

Katerine Montealegre (UDI) constituyente por Ancud indica que “durante todo el proceso de campaña y posterior a él, he participado en las distintas instancias formativas que han puesto a nuestra disposición universidades y centros de estudios. Sin embargo, la mejor preparación es la experiencia territorial”.

En tanto, constituyentes como Jorge Baradit (Lista del Apruebo), Patricia Politzer (Ind), Loreto Vallejos (Lista del Pueblo), Benito Baranda (Ind) y Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) fueron parte de una escuela de formación organizada por la Universidad Diego Portales y que se realizó el pasado 8 y 9 de junio. Según la casa de estudios, en ella se vieron temas como el reglamento y mecanismos de participación ciudadana. Los profesores de esa escuela fueron Claudio Fuentes (UDP), Javiera Ascencio (Rumbo Colectivo), Domingo Lovera (UDP) y Constanza Salgado (UAI), entre otros.

Baranda cuenta que además de esto, los constituyentes de Independiente No Neutrales son ayudados en materias como el reglamento por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y excandidata por esa lista. Agrega que los 11 constituyentes No Neutrales se reúnen una vez a la semana para debatir y compartir experiencias.

“Ahora estoy estudiando sobre mecanismos de participación y también de posturas y reflexiones de otros temas que me han sido más ajenos a mi trabajo por décadas, con el que por años me he familiarizado principalmente con materias de derechos sociales, vulnerabilidad, migración, exclusión, infancia y adultos mayores, entre otros”, agrega Baranda.

Un constituyente que no toma ni hace clases, pero que igual responde dudas es el abogado Mauricio Daza, constituyente por el distrito 28 (Punta Arenas y Torres del Paine, entre otros). Cuenta que ha tenido varias reuniones con otros convencionales para debatir sobre temas como la descentralización, el Estado social y democrático de derecho, y remar el Poder Judicial, entre otros que considera prioritarias, y cuando se plantean dudas, dice que trata de ayudar a aclararlas “a partir del conocimiento y experiencia que he adquirido por mi vida académica y profesional como abogado, pero en caso alguno se ha tratado de un coaching o algo parecido”.

Las capacitaciones del PS

El sábado 12 de junio, el Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista -que con 15 escaños fue la tienda que eligió la mayor parte de los constituyentes de la Lista del Apruebo-, comenzó el proceso de capacitación para militantes e independientes en la convención.

A cargo quedó el abogado de la Universidad de Chile y doctor (c) en Derecho y Ciencia Política, Flavio Quezada (34). Éste cuenta que se trata de continuar con el trabajo que se hacía antes de las elecciones de mayo, como escuelas de formación, seminarios, talleres, entre otros.

“Para el socialismo chileno el erradicar la constitución de Pinochet es una reivindicación histórica”, dice. “Ahora entregaremos apoyo técnico, y para estos efectos constituimos un equipo de una treintena de constitucionalistas expertos en distintos temas”, agrega.

Resalta que le interesa que en estas ayudas “haya renovación generacional, con constitucionalistas jóvenes, equilibrio de género, diversidad en el origen socioeconómico y presencia de académicos de regiones. La diversidad de Chile también se debe expresar en el saber técnico”. Algunos de los expertos son Lía Arroyo, Catalina Lagos, Gabriel Osorio y Francisco Zúñiga.

Vinculado a este trabajo habrá un observatorio constitucional liderado por Nicolás Facuse, que seguirá de cerca el proceso, generando insumos para la difusión y participación ciudadana.

El territorio y la Lista del Pueblo

Los convencionales de la Lista del Pueblo, que consiguió 27 escaños y fue la gran sorpresa de las megaelecciones, priorizan un trabajo con organizaciones y vecinos. También expertos pero dicen que no es prioritario. Así lo explica Giovanna Grandón, constituyente por el distrito 12 (Puente Alto).

Para Grandón prima “el expertise de la ciudadanía, el conocimiento de sus propias necesidades y de sus territorios”. Por esto relata que “hemos estado organizando el equipo de trabajo interno (…) hemos participado en varias clases y talleres sobre distintos temas que serán relevantes”, como por ejemplo, la participación ciudadana.

Por su parte, Constanza San Juan (distrito 4) quien representa a la Asamblea Constituyente Atacama explica: ”Mis asesores son los territorios, los movimientos sociales, las diversas asambleas que existen (…) organizaciones que llevan muchos años de lucha”. También el trabajo con entidades como No+AFP, entre otras. San Juan resalta que ”la gente lo que más me ha dicho en esas asambleas es que no los abandonemos, no nos olvidemos de ellos. No nos corrompamos”.

Desde el sur del país, en la Región de Los Lagos, Adriana Ampuero (distrito 26) de Insulares e Independientes explica que muchos de los constituyentes están participando de las distintas instancias a las cuales son invitados. “Ya sea invitaciones de organizaciones enfocadas en la investigación de materias constitucionales determinadas, invitaciones realizadas por universidades y sus distintas aéreas investigativas y por supuesto tenemos instancias de auto formación y discusión grupal entre constituyentes”, agregó.