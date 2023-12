¿Qué votar en el plebiscito del domingo? Las 12 normas clave de la propuesta de nueva Constitución

Otra vez tendrás que ir a votar en un plebiscito constitucional. Sabemos que probablemente no estás muy interesado en este segundo proceso, que estás abrumado por tanta información o que incluso aún no has decidido tu voto.

Por eso La Tercera presenta una vez más una nueva edición del Match Constituyente, nuestra herramienta digital que te ofrece una selección de las normas más controversiales y emblemáticas del texto, para que des tu opinión y puedas saber, en base a este ejercicio simplificado, qué tan cerca estás de la opción “A favor” o en “En contra”.

En el Match Constituyente incluimos 12 preguntas. Aquí te ofrecemos una explicación sintetizada sobre de qué se tratan los temas y cuál es la diferencia respecto de la Constitución vigente. Si tienes dudas, busca el tema indicado y lee la breve explicación que te ofrecemos.

Si quieres realizar nuestro Match Constituyente, haz click aquí.

1. Tamaño de la Cámara de Diputadas y Diputados

La propuesta de nueva Constitución incluye un mandato al Servel para redistritar el sistema electoral con distritos más pequeños, que repartan entre dos y seis escaños, eliminando los puestos de 17 diputados.

¿Qué dice el “A favor”?

Soluciona problemas del sistema político, combate la fragmentación y mejora el ambiente en la Cámara para facilitar la tramitación legislativa. Con distritos más pequeños se evita que sean electos con muy pocos votos.

¿Qué dice el “En contra”?

El número de diputados nunca se ha fijado en la Constitución, salvo en la de 1980, lo que fue eliminado en 2005. Disminuye en representatividad y aumenta la desigualdad del voto ya que valdrá más el sufragio rural que el de las grandes zonas urbanas.

2. Control de la migración

La propuesta de nueva Constitución establece que los migrantes irregulares y quienes hayan cumplido penas de cárcel deberán ser expulsados “en el menor tiempo posible”. Se deberá respetar su dignidad, derechos y obligaciones internacionales.

¿Qué dice el “A favor”?

Ayudará a tener mayor control migratorio. Funcionará como un mandato a los tribunales al momento de analizar los recursos que presenten los migrantes contra sus expulsiones.

¿Qué dice el “En contra”?

Es una medida populista, que no tendrá efectos concretos ni permitirá solucionar los problemas del ingreso irregular de migrantes ni los de seguridad.

Expulsión de migrantes.

3. Exención del pago de contribuciones

La propuesta de nueva Constitución elimina gradualmente el impuesto territorial para viviendas principales. La ley fijará excepciones para propiedades de alto valor fiscal y altos ingresos del contribuyente. El Congreso deberá tramitar una ley que compense los recursos que las municipalidades dejarán de recibir.

¿Qué dice el “A favor”?

Si la vivienda es un derecho social el Estado no debe imponer barreras. La eliminación de las contribuciones evitará que familias morosas pierdan sus casas.

¿Qué dice el “En contra”?

Se trata de un tema legislativo y no constitucional. Eliminar este impuesto beneficia a los más acomodados y reduce los recursos que reciben las municipalidades más pobres.

4. Quórum de reforma constitucional

La propuesta establece un quórum de 3/5 del Congreso para su reforma. En una Cámara de 155 y Senado de 50, equivale a 93 diputados y 30 senadores. Luego del triunfo del Rechazo en 2022, la Constitución vigente fue modificada y se fijó un quórum menor de 4/7, correspondiente a 89 diputados y 29 senadores.

¿Qué dice el “A favor”?

La Constitución debe perdurar en el tiempo y este quórum contribuye a la estabilidad del texto. Los 4/7 actuales son muy bajos y una excepción en el mundo.

¿Qué dice el “En contra”?

El quórum de reforma de la propuesta es más alto que el que tiene el texto vigente por lo tanto sus reformas serán más difíciles de conseguir.

5. Objeción de conciencia

La propuesta reconoce expresamente la objeción de conciencia como un derecho y establece que la ley regulará su ejercicio. Actualmente existe de forma excepcional en la ley de aborto en tres causales, tanto personal como institucional, ya que deriva de la libertad de conciencia que está protegida en la Constitución vigente.

¿Qué dice el “A favor”?

Es un derecho que debe ser reconocido expresamente porque forma parte de la libertad religiosa y de conciencia. Sus límites y excepciones los fijará la ley.

¿Qué dice el “En contra”?

La regulación constitucional, sin límites y sin mencionar que es algo excepcional, permite que se invoque para cualquier ley y pone en riesgo el Estado de derecho.

6. Estado social

La propuesta de nueva Constitución define a Chile como un Estado social. Esto es una forma de Estado que mandata promover el bien común, la igualdad y derechos sociales básicos. Esto debe hacerse progresivamente, con responsabilidad fiscal y con instituciones estatales y privadas.

¿Qué dice el “A favor”?

El Estado social se combinó con la subsidiariedad garantizando la provisión mixta de derechos con instituciones públicas y privadas.

¿Qué dice el “En contra”?

El Estado social solo es declarativo, no podrá satisfacer la provisión de derechos ya que reduce la potestad reglamentaria y disminuye la capacidad recaudadora del Estado.

7. Libertad de elección en salud y pensiones

La Constitución vigente permite elegir entre sistemas de salud o instituciones públicas o privadas de pensiones. La propuesta continúa protegiendo esta libertad de elección.

¿Qué dice el “A favor”?

Proteger la libertad para elegir aseguradoras de salud y administradoras de pensiones evita que el Congreso legisle a favor de que el Estado sea el único administrador de estas cotizaciones.

¿Qué dice el “En contra”?

La libertad de elección constitucionaliza el modelo de las isapres y AFP. Limita el debate legislativo y transforma en inconstitucionales algunas políticas públicas como los seguros únicos.

Libertad de elección en salud y pensiones.

8. Derecho a la vida

La Constitución vigente indica que la ley protege la vida del que está por nacer. La propuesta refuerza esta protección cambiando una palabra: reemplaza ‘que’ por ‘quien’, señalando que la ley protege la vida de quien está por nacer.

¿Qué dice el “A favor”?

Esta cláusula no afectará la ley de aborto en tres causales, pero sí impedirá leyes de aborto por plazos o libre.

¿Qué dice el “En contra”?

La ley de aborto en tres causales peligra. Se pone en riesgo la normativa ya que proporciona argumentos constitucionales para impugnarla en tribunales.

9. Derecho a la educación

Explicación: La propuesta estipula que el Estado garantizará el financiamiento por estudiante en las escuelas. Este sistema, conocido como “voucher”, asigna fondos según la asistencia diaria de los estudiantes, entregando recursos en función del número de alumnos presentes en clases.

¿Qué dice el “A favor”?

Constitucionalizar el financiamiento por estudiante permitirá fomentar la asistencia de los alumnos a las clases.

¿Qué dice el “En contra”?

El voucher es poco usado a nivel mundial y no hay consenso de su eficacia. Es un asunto de política pública que se regula por ley.

10. Libertad sindical

La Constitución vigente no menciona expresamente el derecho a huelga, pero se reconoce implícitamente. La Corte Suprema permite las huelgas tanto durante como fuera de las negociaciones colectivas.

¿Qué dice el “A favor”?

La limitación del derecho a huelga entrega certezas y evita huelgas políticas que generan paralizaciones de actividades productivas.

¿Qué dice el “En contra”?

Limitar el derecho a huelga es un retroceso. Deja como inconstitucional las huelgas fuera de la negociación colectiva, como las que exigen condiciones de seguridad o higiene.

11. Paridad de salida

La Constitución vigente solo incluyó paridad de género en las elecciones de la Convención y del Consejo. La nueva propuesta incluye una norma transitoria para que el Congreso tramite una ley que permita un equilibrio de género de 60-40 en el Congreso, que durará dos elecciones parlamentarias.

¿Qué dice el “A favor”?

Es un avance ya que será el primer texto que mandate la creación de un mecanismo de paridad de salida para el Congreso.

¿Qué dice el “En contra”?

La norma sólo es transitoria y no resolverá el problema de la participación de las mujeres. Restringe la participación solo a un mecanismo de cuotas.

12. Estado de sitio por acto terrorista

La propuesta añade los actos terroristas como causal para declarar estado de sitio, que actualmente solo se invoca por guerra interna o grave conmoción interior. Bajo este estado el Presidente puede limitar la libertad de movimiento, arrestar personas en sus casas y restringir el derecho de reunión.

¿Qué dice el “A favor”?

La norma permite mayor control para mejorar el despliegue policial y militar en zonas que pasan por problemas de seguridad.

¿Qué dice el “En contra”?

Esta nueva causal es confusa. Eventuales actos terroristas pueden enmarcarse en la causal de “grave conmoción interior”, que no es susceptible de revisión judicial.