¿Cuánto se paga por ser vocal de mesa en las elecciones?

Dentro de algunos días se realizarán las próximas elecciones de 2023, referentes al Consejo Constitucional, para las cuáles se designará a los vocales de mesa, quiénes recibirán un pago por su labor.

Desde el 15 de abril se podrá revisar la plataforma de datos electorales, para verificar quiénes resultan llamados para esta tarea.

También se dispondrá de un plazo para excusarse, entre los días 17 y 19 de abril, para las personas que, cumpliendo con determinadas condiciones, no puedan asistir a desempeñar la función.

Más tarde, luego de planteadas las justificaciones, el 22 de abril se pondrá a disposición la nómina definitiva de vocales de mesa para estas elecciones.

El proceso se llevará a cabo el domingo 7 de mayo, donde los ciudadanos deberán manifestar su preferencia a la hora de seleccionar un candidato para que sea parte del Consejo Constitucional, organismo que se encargará de analizar la propuesta de nueva Constitución.

Un día antes de las votaciones, el sábado 6 de mayo, las personas designadas a vocal de mesa serán citadas para reunirse en el lugar asignado para su funcionamiento, donde podrán recibir la capacitación correspondiente de parte del Servicio Electoral (Servel). Se tratará de una asistencia obligatoria para las personas que tomen dicho rol por primera vez.

Revisa cuál es el pago por ser vocal de mesa. Foto referencial.

¿Cuánto se paga por ser vocal de mesa?

Las personas designadas como vocales de mesa reciben un pago por el desempeño de sus funciones durante el proceso. El abono corresponde a 2 / 3 de UF, es decir, algo más de $23.000, por acto eleccionario.

Según resume en el portal Ley Fácil, a cargo de la Biblioteca del Congreso Nacional, este dinero no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuentos.

Por su parte, quienes sean llamados por primera vez para esta labor y concurran a la respectiva capacitación, se les incrementará el bono en la suma de 0,22 UF, pudiendo recibir sobre $30.000 aproximadamente.