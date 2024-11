Dónde poner atención: las claves de hoy, lunes 11 de noviembre de 2024

1. Fuga de capitales se acelera

Una nueva señal de la falta de dinamismo y atractivo de nuestra economía representan las cifras dadas a conocer por el Banco Central que dan cuenta de que durante los primeros nueve meses del año salieron del país recursos por un total de US$ 4.068 millones, lo que representa un aumento de 88% respecto del mismo periodo de 2023.

Y no solo eso. El monto también superó la suma de lo registrado en los años 2022 y 2023 (US$ 3.829 millones) y se acerca a las cifras observadas durante la pandemia y el periodo en que se desarrolló la Convención Constitucional.

Expertos han explicado el fenómeno argumentando que, si bien retrocedió la incertidumbre política y económica de años anteriores, el rendimiento de la actividad en Chile ha ido perdiendo atractivo en comparación con otras economías emergentes.

2. Orrego vs. Orrego

Ayer comenzó oficialmente el periodo de campaña electoral de cara al balotaje para la gobernación de la Región Metropolitana entre el actual gobernador Claudio Orrego (ind. ex DC) y el candidato de RN, Francisco Orrego.

Ambos postulantes se desplegaron por ferias populares del gran Santiago. Y mientras la carta apoyada por el oficialismo buscó eludir que la elección del próximo domingo 24 de noviembre represente un plebiscito a la gestión del gobierno, el desafiante de derecha se aferró a la figura presidencial del sector, la alcaldesa Evelyn Matthei.

“Esta no es una confrontación entre derecha e izquierda, no es una confrontación entre gobiernistas y opositores, aquí lo que está en juego es la región que queremos construir”, dijo el ex DC.

3. Semana clave para proyecto de Tohá

Luego de semanas conflictuadas por el caso Monsalve y la fuga de un integrante de una peligrosa banda de narcotraficantes desde una comisaría de La Pintana, esta podría ser para la ministra del Interior, Carolina Tohá, una semana que le dé réditos a su gestión.

Y es que este martes están convocados en el Congreso los parlamentarios que conforman la comisión mixta para zanjar las diferencias que mantienen trabada la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Aunque la reforma fue impulsada originalmente por el gobierno de Sebastián Piñera, fue “amadrinado” por la ministra Tohá tras asumir en el gobierno de Gabriel Boric en septiembre de 2022 y ahora es una de las iniciativas emblema de la agenda de seguridad de La Moneda.

4. Dónde invertir en la era Trump

Y cuándo se va a cumplir una semana desde el categórico triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las perspectivas de lo que podría ser su gobierno y sus efectos en la economía son temas que siguen marcando las conversaciones en el país norteamericano.

Superados algunos temores iniciales, analistas han destacado que el viernes los principales mercados bursátiles mundiales cerraron una de sus mejores semanas del año y ya se comenzó a hablar de las mejores acciones y sectores para invertir durante el mandato del republicano.

Hugo Osorio, director de inversiones de Portafolio Capital, señala en un artículo de Pulso de La Tercera que algunos de los sectores que más se beneficiarían con el regreso de Trump a la Casa Blanca son el financiero y la salud, ya que en ambas industrias se prevén menores regulaciones.

Para estar informado, te invitamos a leer

Se reinicia campaña por gobernador RM: Claudio Orrego busca derribar idea de “plebiscito” y Francisco Orrego se aferra a Matthei - La Tercera

La Tercera - Noticias, deportes y actualidad de Chile y el mundo

Ministerio de Seguridad Pública: proyecto estrella de Tohá enfrenta semana decisiva