Dónde poner atención: las claves de hoy, miércoles 12 de marzo de 2025

1. Boric y las perspectivas para su último año de gobierno

Con una actividad en Renca, el Presidente Boric dio ayer el puntapié inicial de su último año en La Moneda, oportunidad en que repasó sus tareas pendientes y compartió su anhelo de ampliar su base de apoyo, que se ha mantenido en torno al 30% de los chilenos según distintas encuestas.

“Hay gente que a veces me saluda en la calle y con orgullo me dice ‘yo soy del 30%’, y yo le digo ‘qué bueno, pero yo quiero ser mayoría’. No nos conformemos con los que piensan solamente como nosotros”, afirmó.

Sobre los pendientes, el Mandatario mencionó, entre otros, el proyecto que pone fin al CAE, cumplir con la meta impuesta en el Plan de Emergencia Habitacional y consolidar el Sistema Nacional de Cuidados.

“Habiendo cumplido ya tres años de gobierno y quedando un largo año de mucho trabajo, estoy al pie del cañón, 24/7 para ustedes y para construir un país más justo y mejor”, concluyó el Presidente.

2. Adiós a Paulmann

Pesar existe en el mundo empresarial tras la muerte, a sus 89 años, del fundador del holding Cencosud y dueño de una de las mayores fortunas de Chile, Horst Paulmann.

“Afortunadamente, su despedida fue tranquila, en paz, mientras dormía. Nos queda el consuelo de saber que descansó sin sufrimiento, pero su ausencia deja un gran vacío en nuestros corazones”, compartió su familia por medio de un comunicado.

Paulmann nació en 1935 en Kassel, Alemania, y llegó a nuestro país a los 15 años, luego de pasar una breve temporada junto a su familia en Argentina tras el término de la Segunda Guerra Mundial.

En la década de los 70 fundó una de sus marcas más emblemáticas, Jumbo, y desde entonces su negocio comenzó a crecer de forma sostenida en la industria del retail, con presencia en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, Estados Unidos y China, coronando su trayectoria empresarial con la inauguración del Costanera Center en 2012.

3. Expectación en Europa del Este

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (2.º por la izquierda), el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz (izq.), el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha (3.º por la derecha), el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak (2.º por la derecha), y el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerovto (der.), se reúnen en Yeddah en presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan (3.º por la izquierda), y el asesor de seguridad nacional, Mosaad bin Mohammad al-Aiban (centro), el 11 de marzo de 2025. Foto: AFP

En el ámbito internacional, las miradas estarán puestas hoy en Ucrania y Rusia, luego de que tras más de ocho horas de negociaciones en Arabia Saudita, Kiev aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego de 30 días.

Tras el hito, el gobierno de Donald Trump acordó levantar inmediatamente la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudar la asistencia militar a Ucrania.

Con esto, se da un nuevo impulso a las conversaciones para alcanzar la paz en la región, las que estaban tambaleando tras el enfrentamiento público que protagonizaron hace una semana Trump con su par ucraniano, Volodimyr Zelensky, en la Casa Blanca.

