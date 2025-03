Exclusivo suscriptor

Boric inicia su último año con arenga a “ser mayoría”, proyecta sus pendientes y dice que dejaron atrás la “inestabilidad”

hace 32 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

El Jefe de Estado encabezó el inicio del último "25%" de su administración desde Renca. “Hay gente que a veces me saluda en la calle y con orgullo me dice ‘yo soy del 30%’, y yo le digo ‘que bueno, pero yo quiero ser mayoría’. No nos conformemos con los que piensan solamente como nosotros", dijo.