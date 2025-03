En terreno y destacando la reforma previsional: los detalles del último aniversario de Boric

Este martes 11 de marzo el gobierno del Presidente Gabriel Boric celebrará su tercer aniversario e iniciará su último año de administración. La actividad se hará fuera de La Moneda, con lo que en el Ejecutivo esperan dar una señal de que están en terreno y que seguirán trabajando “hasta el último día”, como ha solicitado el Jefe de Estado a sus colaboradores en más de una ocasión.

Para eso, el hito se realizará esa mañana en el parque Lo Varas de Renca y fueron convocados todos los ministros del gabinete, quienes posteriormente se desplegarán en regiones para marcar los alcances que han logrado cada una de sus carteras y proyectar los desafíos pendientes.

Con eso, en Palacio también buscan reforzar el combate contra el denominado “síndrome del pato cojo”, concepto usado para plantear que cada último año de un gobierno las acciones de La Moneda pasan a un segundo plano, en desmedro de la campaña presidencial, y pierden influencia. Esa idea ha sido resistida por el Mandatario, quien ha reforzado el mensaje de que aún queda el “25%” del gobierno.

Luego del 11 de marzo, será el propio Boric quien lideraría la puesta en escena, pues en La Moneda han evaluado la opción de que el Presidente viaje a la Región de Atacama.

Este martes también fueron invitados el alcalde de la comuna, Claudio Castro, y los presidentes de partidos del oficialismo. Además, en el gobierno apostarán por relevar tres iniciativas que consideran sus principales logros.

La primera es la reforma de pensiones que consiguieron aprobar en enero, tras un acuerdo con Chile Vamos, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), y el titular de Hacienda, Mario Marcel (ind.-PS).

Se trata de una de las medidas más relevantes de esta administración, que ha sido catalogada como uno de los principales legados del gobierno de Boric. De ello también dan cuenta algunas encuestas. Un estudio realizado por Descifra –alianza entre Copesa y Artool– indicó que un 46% de los consultados considera que la agenda laboral del Ejecutivo fue el principal acierto de esta administración.

En el mismo sondeo, ante la pregunta de cuál será la política más recordada de este cuatrienio, el 35% respondió la ley de 40 horas laborales, el 26% la reforma de pensiones y el 18% el alza del salario mínimo.

Las tres iniciativas tienen a una ministra en común: Jeannette Jara, quien, en el ámbito de abordar estas medidas, tendría un rol dentro del último aniversario del gobierno de Boric. Esto al mismo tiempo en que la ministra podría estar viviendo sus últimos días en el Ejecutivo, ya que su nombre avanza con fuerza como la presidenciable del Partido Comunista.

La segunda reforma que el gobierno de Boric realzará este martes es la creación del Ministerio de Seguridad, que comenzará a implementarse desde el próximo 1 de abril. Se trata de una de las iniciativas en la que trabajó Carolina Tohá, exministra del Interior quien renunció, el pasado 4 de marzo, para ser candidata presidencial.

Como ya no está en el gobierno, Tohá no jugará ningún papel en el último aniversario de la administración Boric. La nueva cartera del Estado aún no cuenta con un ministro y se espera que el Presidente haga dicho anuncio en los próximos días.

Una tercera medida que se pondrá sobre la mesa el 11 de marzo es la reparación de la deuda histórica de los profesores, iniciativa que impulsó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC). Junto a estos tres logros, en el gobierno también esperan contar con un espacio para impulsar la agenda de cuidados, cuya política nacional y plan de acción fue lanzada el pasado jueves por el Presidente Boric, en Conchalí.

En La Moneda también apostarán por dar cuenta del trabajo que aún está pendiente. En esa línea, por ejemplo, abordarán discusiones claves como la permisología, el proyecto que le pone fin al CAE, el de sala cuna y la eutanasia.

En Palacio entienden que fuera de este listado quedará la discusión por la despenalización del aborto, ya que hoy no cuentan con una mayoría parlamentaria que esté dispuesta a aprobar la medida. Pese a ello, sí entienden que es un debate que deben instalar, con miras a la próxima discusión presidencial.

La celebración que prepara el FA

En paralelo a la conmemoración que tendrá el gobierno este 11 de marzo, la directiva del Frente Amplio ha estado trabajando con fuerza en preparar una convocatoria “ciudadana” –organizada por partidos políticos– para el próximo sábado 16 de marzo.

La actividad se realizará en apoyo a la gestión de Boric, quien milita en el Frente Amplio y quien ya se encontrará en Santiago a esas alturas. En esa línea, se convocó, para las 10.00 horas de este sábado, en la Plaza de la Constitución, es decir, frente al ingreso principal de La Moneda.

“Respaldamos su liderazgo, que con hechos y proyectos concretos está mejorando la vida de chilenas y chilenos. ¡No faltes! Súmate y comparte esta invitación, para que más personas puedan acudir a este llamado ciudadano”, dice parte del mensaje que el Frente Amplio ha compartido desde fines de febrero.