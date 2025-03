Horst Paulmann y su imperio del retail en cinco capítulos

Horst Paulmann Kemna nació hace 89 años en Kassel, Alemania, y falleció este martes, en ese mismo país. Vivió más de siete décadas en Chile, donde forjó familia y fortuna. Y donde serán sus funerales en los próximos días.

Autodidacta, con una personalidad desbordante y una biografía empresarial vertiginosa, Horst Paulmann pasó la mayor parte de su vida en Chile, donde creó un gigante del comercial chileno y latinoamericano.

Padre de cuatro hijos y abuelo de diez nietos, Paulmann y su familia son los controladores de Cencosud, el holding que nació con un supermercado Jumbo, en 1976, en Las Condes y que extendió sus tentáculos a otros cinco países, en la siguiente secuencia: Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Primero fue solo un supermercado, ahora es un conglomerado en el que, al cierre de 2024, trabajaban 121.524 personas, que administra 1.001 supermercados e hipermercados, 48 tiendas por departamento en Chile, una cadena de 117 tiendas de mejoramiento del hogar y una red de 67 centros comerciales, de los cuales 35 están en Chile. Cencosud, la matriz, tiene una capitalización bursátil de US$ 5.400 millones, mientras su brazo de shopping center, ahora renombrada Cenco Malls, vale casi US$ 2.800 millones. La familia Paulmann tiene el 56,162% de la propiedad de Cencosud: una sociedad domiciliada en Inglaterra, PK One Limited, tiene el 52,145%. Directamente, Horst Paulmann tenía el 2,507%.

Hasta su muerte, Horst Paulmann mantuvo su marcado y característico acento alemán y su doble nacionalidad. En 2006 el Congreso chileno aprobó la ley número 20.127 que le otorgó por gracia la condición de chileno, una fórmula que le permitió mantener además su nacionalidad original.

Ese proyecto de ley había sido enviado al Parlamento por Ricardo Lagos Escobar cinco días antes de terminar su mandato como Presidente de la República, el 6 de marzo de 2006.

El mensaje firmado por Lagos resumía la biografía de Paulmann Kemna, que entonces tenía 70 años. Nació el 22 de marzo de 1935 en Kassel, una ciudad cercana a Frankfort. Cuando tenía 13 años, y después de la Segunda Guerra Mundial, sus padres y los siete hijos Paulmann Kemna dejaron Alemania y se instalaron en Argentina. “Con una mano adelante y una mano atrás, a tres años de haber terminado la segunda Guerra Mundial”, recordó Paulmann en 2005, cuando Icare lo reconoció como el empresario de ese año. A Buenos Aires llegaron en 1948.

1.- Los inicios

En 1950, los Paulmann Kemna se trasladaron a Chile y se avecindaron en La Unión. La razón fue económica. Argentina era gobernada por Juan Domingo Perón, quien ordenó el cierre de las exportaciones, afectando el negocio del patriarca. En La Unión, fue concesionario del Club Alemán.

Horst Paulmann estudió en el Colegio Alemán, pero solo hasta segundo medio, cuando comenzó a ayudar en el negocio familiar a su padre, Karl Werner Paulmann, doctor en leyes que ejerció como juez y notario en Kassel. Un reportaje de El Mostrador de 2012 reveló vínculos de Karl Werner Paulmann con el partido nazi y la SS, antes y durante la guerra. Cuando sus hijos eran niños. “Por la guerra, emigración a Argentina y Chile, en mis 10 años de colegio estuve en 8 colegios y en 8 ciudades distintas”, recordó el propio Paulmann en 2005.

“Ninguno de los cuatro hermanos mayores estudió más allá de 4° año de humanidades, hasta los 16 años. Los cuatro mayores empezamos a trabajar desde los 13 a los 16 años. De los tres menores ninguno estudió en la universidad. Todos ayudamos con nuestro trabajo y sueldos a mantener a la familia en Argentina, y en Chile desde 1950 a financiar el primer restaurante propio, las Brisas de Temuco, en 1952″, agregó.

En 1952, la familia se trasladó Temuco y comenzaron a administrar la Quinta de Recreo Las Brisas, un restaurante de 160 metros cuadrados. Cinco años después, en 1957, el patriarca falleció y dos de los hermanos, Horst y Jürgen, se hicieron cargo del negocio familiar. En 1960 cambiaron de giro: cerraron el restaurante y comenzaron con los autoservicios, algo innovador para la época. La clave fueron unas frutillas que dejó un amigo y que se vendieron en media hora.

“La sociedad de los hermanos Paulmann llegó a tener cinco locales, incluso uno en Santiago. Además, crearon una distribuidora de alimentos, que hacía repartos desde Valparaíso a Puerto Montt. La separación de los hermanos se produce a mediados de la década de los 70, cuando Horst Paulmann llegó a Santiago”, dice el proyecto de ley que nacionalizó a Paulmann en 2006 y que lleva la firma de Lagos y su entonces ministro del Interior, Francisco Vidal.

2.- Del elefante a los shopping center

Cencosud decidió este martes abrir libros de condolencias en todos los locales de Jumbo. Esa marca opera hoy 60 establecimientos, según su página web. Jumbo fue el negocio más querido de Horst Paulmann.

“En 1976, cuando Chile se abría nuevamente al comercio internacional, inaugura el mayor supermercado del país, ubicado en la avenida Kennedy, Hipermercado Jumbo, con productos importados y exquisiteces que revolucionaron el mercado local”, leyó en 2005 Alfredo Moreno, en la entrega de los premios Icare.

El primer local tenía 7 mil metros cuadrados de sala de venta, según la memoria de 2004 de Cencosud. Era el más grande de Chile. “Tenía miedo de que no llegaran clientes, pero fue un exitazo”, recordó Paulmann años más tarde.

Ese éxito lo exportó a Argentina, donde replicó, en 1982, la idea de Jumbo, en Parque Brown, Buenos Aires, en un local de 9.261 metros cuadrados. En ese país abrió ese mismo año su primer shopping center, el Jumbo Centro Comercial. En 1988, fue Unicenter, entonces el más grande de ese país. En 1993 importó el formato a Chile, con la inauguración del Alto Las Condes. Y creó Easy a ambos lados de la cordillera. Ya eran tres líneas de negocio.

En Argentina, donde vivió varios años, Paulmann pasó de todo. “Han debido enfrentar las Malvinas en el año 1982, el Plan Austral en 1987, la primavera en 1988, la hiperinflación en el año 1989 y la devaluación del 2002… Sin embargo, su confianza le hace perseverar con optimismo, lo que no pasa desapercibido”, describió Moreno en Icare.

Fue, todos esos años, crecimiento orgánico, con financiamiento propio. Cencosud no se llamaba Cencosud, sino Inmobiliaria Las Verbenas. La expansión imparable, vía adquisiciones, comenzó en los 2000.

3.- Las compras

La década en que Cencosud se multiplicó por diez fue dirigida por Laurence Golborne como gerente general, entre 2001 y 2008. Pero encima de todo estaba Horst Paulmann, una tromba de los negocios.

En 2003 compró la cadena de supermercados Santa Isabel y agregó 75 locales a su portafolio. En 2004 compró los 17 supermercados Las Brisas a su hermano Jürgen, los 15 locales de Montecarlo en la Región Metropolitana y los 235 locales de Disco, en Argentina.

Para ello, Paulmann puso fin a 40 años de sociedad anónima cerrada. El 7 de mayo abrió el holding a la Bolsa y recaudó US$ 332 millones para financiar las compras. En paralelo, se listó vía ADR en el New York Stock Exchange. Entonces estaba solo en Chile y Argentina. Jumbo era el 41% del negocio y Chile, dos tercios de las ventas.

“Sin duda, el 2004 será recordado como un gran año en la historia de Cencosud S.A.”, escribió el propio Paulmann, presidente de la compañía, en la primera memoria de la sociedad anónima abierta.

Al año siguiente, ingresó a otro negocio: las tiendas por departamento, al comprar Almacenes Paris, en una inolvidable batalla de negocios con Consorcio y el grupo Luksic.

En el directorio lo acompañaban ese año Bruno Philippi, presidente de la Sofofa de 2005 a 2009; el ex accionista de Paris, Jorge Gálmez; y el fallecido Sven Von Appen, uno de los dos socios del grupo marítimo y portuario.

Luego vendrían las expansiones a Perú, Colombia y Brasil y el cierre de esa década con ventas por US$ 10 mil millones. Al inicio de los 2000, su facturación llegaba a US$ 1.000 millones.

Laurence Golborne se fue en enero de 2009 y lo reemplazó Daniel Rodríguez, más tarde CEO de Femsa, fallecido en 2023. Después de Rodríguez vendrían Jaime Soler, Andreas Gebhardt, Matías Videla y, desde 2024, Rodrigo Larraín.

Las compras siguieron, pero también los proyectos propios. El más emblemático fue el Costanera Center. Puso la primera piedra en 2006, paralizó su construcción durante la crisis de 2008, pero la retomó más tarde. Abrió en junio de 2012, hace casi trece años. “En nuestra área de shopping centers se debe destacar la exitosa puesta en marcha de Costanera Center, un ícono comercial de clase mundial en un Santiago que se moderniza”, escribió Paulmann en la memoria de ese año.

4.- Un nuevo chileno

Paulmann se convirtió en chileno hace casi 20 años, cuando el Congreso le concedió la nacionalización por gracia, un beneficio que desde su creación en 1828 se había concedido a casi un centenar de expatriados. Desde 1990, solo 25 personas la habían obtenido hasta ese 2006. “Como nuevo chileno me siento muy honrado. Llevo más de 50 años en Chile y entre medio estuve 20 años en Argentina”, dijo Paulmann poco después.

En el Congreso entonces no hubo unanimidad, pero sí una amplia mayoría que aprobó la propuesta que hizo el Presidente Ricardo Lagos. En la Cámara de Diputados votó en contra René Alinco y en el Senado, Jaime Naranjo. Diputados y senadores del PS y el PPD decidieron abstenerse, tras un debate que ocupó varias jornadas: Naranjo y otros socialistas citaron publicaciones en las que se mencionaba que la cadena de supermercados de Paulmann había distribuido productos de Colonia Dignidad en tiempos de Paul Schaffer y otras objeciones de sindicalistas descontentos con el trato de la empresa a sus trabajadores. Toda la derecha respaldó cerradamente a Paulmann: pero además recordaron que Paulmann no pidió la nacionalización, sino que precisamente fue un PPD-PS, Ricardo Lagos, quien la empujó. En el Senado, la nacionalización por gracia tuvo 25 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. En la Cámara tuvo 42 aprobaciones y 18 abstenciones.

SANTIAGO - CHILE - CENA ANUAL DE LA INDUSTRIA - SOFOFA - EVENTO - RICARDO LAGOS ESCOBAR - HORST PAULMANN - EMPRESARIOS

Fiel a su estilo, Paulmann no eludió la polémica. “No le otorgo ningún peso a eso”, dijo sobre la abstención socialista. Y prosiguió: “No se puede tener el respaldo de toda la gente por lo que uno hace. Yo hablé con el senador (Camilo) Escalona, quien se había opuesto. Le pregunté si me conocía y lo invité a tomar un cafecito. Él es de la idea que Paulmann no es bueno y está en su derecho de tener su propio pensamiento. En el Senado el apoyo que me dieron fue excepcional y agradezco el gesto del ex Presidente Ricardo Lagos por ofrecerme el proyecto de ley de la nacionalización”, dijo Paulmann a La Tercera en septiembre de 2006.

Dos años después, su hermano Jürgen, fallecido en 2014, recibió la misma nacionalización por gracia, originada en una moción parlamentaria.

Horst Paulmann no solo fue reconocido en Chile. En junio de 2004, el presidente Néstor Kirchner le otorgó vía decreto suprema la “Orden de Mayo al Mérito”.

Paulmann se llevó bien con distintos gobiernos. Fue, por esencia, un empresario oficialista que, dice Golborne, llamaba a los empresarios a invertir hubiese gobiernos de izquierda o derecha.

“Cencosud toda la vida ha respetado los gobiernos elegidos por el pueblo y siempre los apoyamos. Yo no soy político. Todos saben que no soy de izquierda. Si soy de derecha, no sé, pero me gusta la economía abierta al mercado y me gusta que a los empresarios se les dé el apoyo necesario”, dijo a Diario Financiero, en 2017.

5.- El retiro

Casi una década antes de crear Jumbo, Horst Paulmann tuvo su primer hijo con Helga Koepfer, su primera esposa, quien falleció en 2014.

El mayor, Manfred, nació en mayo de 1967. Un año más tarde, en agosto de 1968, llegó Peter. Y en febrero de 1970, Heike, la única mujer. Los tres -todos ingenieros comerciales, Peter de la Universidad Católica; Manfred y Heike de la Universidad de Chile- han estado en distintas épocas en Cencosud. Los tres eran directores de la empresa cuando Cencosud se abrió a Bolsa en 2004.

Y dos de ellos han ensayado sucesiones. La primera correspondió al primogénito: en 2008, su padre le creó el cargo de vicepresidente ejecutivo, un anticipo evidente de la entronización futura de Manfred Paulmann. Sin embargo, diferencias con su padre lo hicieron alejarse de la compañía en 2010. Nunca más volvió mientras Horst Paulmann siguió en la empresa.

La segunda correspondió a su hija menor, Heike. A comienzos de 2021, hace cuatro años, Horst Paulmann se alejó de Cencosud por razones de salud. Su hija lo remplazó primero provisoriamente, luego definitivamente. Y por primera vez alguien distinto de Horst Paulmann asumió la presidencia del imperio que creó. Pero en una salida intempestiva, Heike renunció a la presidencia en diciembre de 2023, tras la polémica por la sanción al entonces gerente general, Matías Videla, por uso de información privilegiada, y en la junta de accionista siguiente ni siquiera postuló al directorio. Su hermano Manfred había vuelto a la mesa en 2022, cuando salió su padre. Y Peter volvió a Cencosud en 2024.

Hasta ahora, Paulmann llevaba cuatro años fuera de la compañía. Pero nunca se fue del todo: intervino tras el caso Videla y nunca dejó de visitar algún Jumbo vestido con chaqueta corporativa y buen humor.

Paulmann enviudó en 2014, pero volvió a tener pareja. Y su último hijo, a sus 83 años. En junio 2018 nació Hans Dieter, de su relación con Katherine Bischop, la ex secretaria de Julio Ponce y Patricio Contesse.

En enero de 2023, Paulmann reapareció en una de las varias premiaciones que protagonizó. Y ahí habló de sus hijos mayores. “Tengo que dar las gracias a mis tres hijos Heike, Manfred y Peter. No es fácil para los hijos trabajar con el papá y para el papá tampoco es fácil trabajar con los hijos”, dijo riendo. “Pero lo bueno es que nos juntamos los cuatro y buscamos la forma de hacer las cosas de común acuerdo entre todos. Eso es básico y muy importante”, dijo entonces.

Horst Paulmann también dejó diez nietos. Manfred tiene cuatro hijos hombres, Peter tiene tres mujeres y Heike, cuatro hombres. La nieta mayor tiene 27 años.

La familia se despidió este martes al anunciar el fallecimiento. El vati (padre, en alemán) y opa (abuelo) Horst, escribieron en una declaración, murió en paz, mientras dormía, en Alemania, el país donde nació, que solía visitar y donde aún conserva familia. “Su ausencia deja un gran vacío en nuestros corazones”, escribieron en un comunicado firmado así: familia Paulmann.