Dónde poner atención: las claves de hoy, miércoles 23 de octubre de 2024

1. La Moneda no logra contener la crisis

A las 9.00 horas de hoy está fijada la audiencia de cautela de garantía en la que la defensa de Manuel Monsalve buscará conseguir el acceso a la investigación abierta por la fiscalía a raíz de la denuncia de violación que una asesora interpuso en su contra.

Eso en el plano judicial ¿Y en el político?

La tensión aumenta y el gobierno no logra contener la crisis interna que el episodio le generó a solo días de las elecciones municipales y regionales de este fin de semana.

A los duros cuestionamientos que desde el propio oficialismo han lanzado por las contradicciones y desaciertos que han rodeado el caso y a la actuación de La Moneda, se suma el malestar que ha transmitido el PS por el desalojo de varios de sus militantes desde la subsecretaría del Interior. Y es que además de la renuncia de Monsalve, han dejado sus cargos su entonces jefe de gabinete Gabriel de la Fuente y la asesora legislativa Ana Lya Uriarte.

En este escenario, en el PPD temen que la ministra Carolina Tohá —debilitada por el caso— pierda respaldos y la oposición insista en buscar su salida del gobierno o decida presentar una acusación constitucional en su contra.

2. ¿Chile se queda atrás?

Así parece. Al menos según el último informe del FMI sobre la economía mundial en que nuestro país aparece cediendo terreno en el ranking sobre PIB per cápita a nivel latinoamericano.

De acuerdo a los resultados, si bien Chile avanzaría en su PIB per cápita desde los US$ 31.005 previstos en abril pasado a US$ 33.574 por habitante, pierde el segundo lugar en la tabla, que ahora ostenta Uruguay con un PIB per cápita de US$ 34.440. La primera posición, en tanto, la sigue manteniendo Panamá (US$ 41.292) y nuestro país queda en el tercer lugar.

“Nos hemos ido quedando atrás en diversas métricas por la falsa idea que de que nuestras fortalezas económicas, políticas e institucionales estaban garantizadas”, comenta el economista de Clapes UC, Hermann González. Mientras que otras naciones, agrega el experto, han ido avanzando en el establecimiento de reformas y condiciones atractivas para la inversión.

3. La palabra la tienen los profes

Luego de que el gobierno entregara los detalles de la fórmula para reparar la denominada deuda histórica con los profesores, el magisterio convocó a una consulta nacional para conocer la opinión de los docentes y comunicar una respuesta al Ejecutivo.

Cabe recordar que el plan diseñado por las autoridades considera un desembolso total de $ 259 mil millones, lo que significaría una indemnización de $ 4,5 millones para cada profesor con derecho al beneficio, pero pagaderos en cuotas y en base a un cronograma de acuerdo a las edades de los docentes.

Se estima que hay un total de 57.560 educadores registrados en la base de datos que puede acceder al bono propuesto por el gobierno.

4. La negociación que viene

Las tratativas para fijar el reajuste salarial del sector público ya comienza a tomar forma. Pese a las aprensiones de economistas que han sugerido evitar presiones excesivas en gasto fiscal, distintas asociaciones de empleados han transmitido que exigirán un alza en sus remuneraciones de 7,5% nominal, lo que representaría un aumento real de 3%, si se considera una inflación en torno a 4,5%.

“Un reajuste de 7,5% significa que en promedio las remuneraciones reales del sector público en 2025 aumentarían en más de 3%. Desde 1998 nunca un reajuste del sector público ha sido tan significativo”, comentó Alejandro Fernández, de Geminis Consultores.

