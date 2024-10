PS le pasa la cuenta a Tohá por su desalojo de la subsecretaría del Interior y fricción en el Comité Político no cede

La tensión en el oficialismo a raíz del caso Monsalve no cede. Y la crisis tiene más de una expresión.

Por un lado el Frente Amplio endureció el tono de condena al exsubsecretario Manuel Monsalve -hoy acusado de violación a una funcionaria- y apuntó contra el Socialismo Democrático remarcando que la exautoridad es de sus filas y que el ministerio es controlado por una ministra PPD: Carolina Tohá. A su vez, en el Partido Socialista pusieron de manifiesto que no les gustó nada perder la subsecretaría del Interior y que esta quedara en manos de Luis Cordero, abogado sin militancia política.

Consciente de que el nombramiento de Cordero es un diseño de Tohá los comentarios de la presidenta del PS, Paulina Vodanonic apuntaron justo hacia la jefa de gabinete.

Altas fuentes de la colectividad, incluyendo personeros de la mesa directiva, confirmaron a La Tercera que Vodanovic tomó contacto con la ministra Tohá una vez que se conoció la nominación de Cordero como nuevo subsecretario. En esa conversación, la parlamentaria por El Maule le planteó que el Ejecutivo debía consignar que Cordero no era un militante de sus filas y que, con el reajuste de piezas el socialismo quedó fuera de Interior.

Las mismas fuentes aseguran que Vodanovic le dijo a Tohá que el desalojo del PS de Interior iba a ser “anotado” por la colectividad. En el PS respaldan la decisión del gobierno de solicitar la renuncia a Monsalve, pero no contaban con que el reemplazo no sería con uno de los suyos.

A la salida de Monsalve se sumó la paulatina salida de militantes del PS de la Subsecretaría del Interior. Es martes se conoció al renuncia de la exministra de la Segpres Ana Lya Uriarte, quien encabezaba el equipo jurídico de la repartición. Antes de eso, el mismo Cordero confirmó la renuncia de Gabriel de la Fuente, exjefe de gabinete de Monsalve y de Gustavo Herrera, quien era el jefe directo de la denunciante.

Tohá, según conocedores de dicha conversación, habría explicado que el perfil de Cordero era el más óptimo para enfrentar la crisis.

Al interior del gobierno persiste la molestia por la forma en que la ministra Tohá manejó la crisis provocada por la denuncia contra Monsalve. En el Frente Amplio le critican que no compartiera la información con el resto del Comité Político y que no protegiera al Presidente, a quien le derivó el martes pasado toda la información referente a la denuncia por violación contra el subsecretario del Interior.

La inclusión de Cordero en el ministerio del Interior también genera inquietud por lo equilibrios internos del comité político. Y es que Cordero se convirtió en un integrante de facto de ese estratégico espacio de decisión política que asesora directamente al Presidente Gabriel Boric.

La incomodidad que persiste

Al mediodía de este martes, integrantes del comité político de Boric estaban evaluando cuánto afectó el caso Monsalve a la imagen del Presidente y a la gestión de su gobierno.

Se trata de un caso que está lejos de soltar a La Moneda, en donde los errores no forzados han desencadenado una ola de cuestionamientos y un fuerte malestar interno del comité político por cómo se manejó la crisis.

Dicha incomodidad fue transparentada el sábado por la ministra Orellana, quien evidenció que le habría gustado haberse enterado antes del caso y no el jueves en la mañana.

El viernes, en tanto, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, confesó haberse enterado recién el jueves del caso Monsalve, pese a que su rol es fundamental para enfrentar las crisis gubernamentales. La ministra de la Segegob se sumó al control de daños de la crisis durante esa jornada y reforzó con una vocería la declaración de 53 minutos que dio horas previas el Presidente Boric, en un intento por cerrar todos los flancos abiertos por el Mandatario.

Vallejo también debió suspender su viaje a París, Francia, en donde tenía contemplado participar, desde el 19 al 23 de octubre, de actividades para combatir la desinformación, una de sus principales agendas. Esto, explican en Palacio, para reforzar la gestión de crisis de La Moneda.

Frente a esto, la propia ministra Tohá ha debido salir a explicar que la información del caso Monsalve no se compartió con el resto ya que se incluían materias reservadas sobre la Ley de Inteligencia. Aquello, sin embargo, no convence del todo en Palacio, ya que también hay quienes consideran que encapsular la crisis en Interior y Presidencia terminó por exponer la figura del Mandatario Gabriel Boric, como quedó demostrado con su polémica alocución de 53 minutos.

Pero las diferencias de opinión han persistido.

Este lunes, la ministra Orellana volvió a transmitir de forma pública su disconformidad por cómo La Moneda manejó la crisis. En particular, se expresó contraria al uso de un avión de Carabineros por parte de Monsalve el día miércoles de la semana pasada y con la declaración que entregó el mismo exsubsecretario en el Patio de Los Naranjos -corazón de Palacio-, para informar su renuncia y defender su inocencia.

“La puesta en escena, evidentemente, fue más oficial de lo que me a mí me habría gustado. (...) Evidentemente no habría preferido La Moneda”, dijo el lunes en CNN sobre la declaración de Monsalve.

En Palacio tampoco se evaluó de forma positiva la entrevista que dio este martes en Mega, en donde planteó que en el caso de Monsalve “no estamos hablando de un portero”. Esto, pese a que luego la misma ministra salió a explicar sus dichos.

Las críticas en contra de Orellana, tal como ocurrió con Tohá y el PPD, han llevado al Frente Amplio a entregar un blindaje especial a la titular de la Mujer.

Como sea, desde la reunión del comité político de este lunes en la mañana los integrantes del gabinete han intentado descartar cualquier fisura y han intentado mostrar señales de unidad.

Por ejemplo, este martes Elizalde afirmó en La Moneda que a él no le incomodó haberse enterado por la prensa de la noticia -posteriormente llamó a Tohá para confirmar la información-, ya que “es el Presidente y la ministra Tohá” quienes deben manejar el tema. En esa línea mencionó que “no me siento, en absoluto, pasado a llevar”, marcando un tono distinto al que ha usado Orellana para desenvolverse.