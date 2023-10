Slash y Myles Kennedy 2024: revisa los precios y venta de entradas del concierto

Slash regresa a Chile con un nuevo concierto, pero esta vez no lo hará en solitario, ya que al famoso guitarrista se presentará junto a la agrupación Myles Kennedy & The Conspirators.

El espectáculo, que se llevará a cabo en el marco de su gira The River Is Rising – Rest of The World Tour, se realizará el martes 13 de febrero del próximo año en el Teatro Caupolicán.

Con este tour, el guitarrista recorrerá diferentes ciudades de Latinoamérica, así como también de Europa y Asia. En estos conciertos, se espera que el artista interprete canciones de Guns N’ Roses y de su trabajo como solista.

El último trabajo discográfico de Slash con Myles Kennedy & The Conspirators se llama 4 y fue estrenado en febrero del año pasado. El disco conto con 10 temas, entre los que se encuentra The River Is Rising, canción que le da el nombre a la gira mundial que lo traerá de regreso a Chile.

Venta de entradas para el concierto de Slash y Myles Kennedy en Chile

La venta de entradas para asistir al concierto de Slash y Myles Kennedy & The Conspirators comenzará este viernes 20 de octubre a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Para poder comprar los boletos, la persona debe ingresar a la página de la ticketera, buscar el evento del artista y seleccionarlo.

Tras realizar este paso, deberá hacer clic en “Comprar entrada”, en donde deberá elegir la ubicación que desea adquirir para, finalmente, realizar la transacción de forma virtual y obtener así su ticket.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El precio de las entradas para asistir al concierto de Slash y Myles Kennedy & The Conspirators en Chile son los siguientes: