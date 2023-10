The Metal Fest 2024: revisa los artistas confirmados y venta de entradas

The Metal Fest regresa con una nueva edición para el 2024, la cual será realizada en el Movistar Arena los días sábado 20 y domingo 21 de abril a partir de las 12:00 horas.

A lo largo de estas dos jornadas, en las que también habrá actividades pensadas para la familia, se presentarán en el escenario reconocidos artistas internacionales y nacionales.

No obstante, el evento, debido a razones de la producción del festival, prohíbe el ingreso de menores de 5 años, según lo indicado por Puntoticket.

En el caso de los mayores de 5 años, pero menores de 17 años, deberán asistir acompañado al The Metal Fest por uno de sus padres o un tutor legal, ya que esto será acreditado cuando se realice el ingreso al recinto.

¿Qué artistas son parte de The Metal Fest 2024?

The Metal Fest contará con los siguientes artistas para su edición 2024:

Sábado 20 de abril

Emperor.

Killswitch Engage.

Sepultura.

Soen.

In Extremo.

Dogma.

Sadism.

Dorso.

Battlerage.

Domingo 21 de abril

Anthrax.

Within Temptation.

Overkill.

Biohazard.

Amorphis.

Forbidden.

Atomic Aggressor.

Alto Voltaje.

Total Mosh.

Parasyche.

No obstante, aún quedan más artistas por anunciar, aunque, la organización todavía no ha revelado la fecha exacta en la que informarán quiénes son las bandas restantes que se sumarán al The Metal Fest 2024.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El precio de las entradas para asistir a The Metal Fest 2024, que ya están a la venta en Puntoticket, son los siguientes:

Pase diario

Tribuna: $33.350.

Cancha: $62.100.

Platea alta: $62.100.

Platea baja: $79.350.

Silla de ruedas: $62.100.

Acompañante silla de ruedas: $62.100.

Abonos

Tribuna: $67.850.

Cancha: $113.850.

Platea alta: $113.850.

Platea baja: $136.850.

Silla de ruedas: $113.850.

Acompañante silla de ruedas: $113.850.

Las entradas abono son para asistir a los dos días del The Metal Fest 2024, mientras que el pase diario puede ser comprado como boleto para el sábado 20 o el domingo 21 abril.