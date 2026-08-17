A 100 años del primer parque nacional, Chile incia una nueva etapa de la conservación con foco en financiamiento y gestión

En el Aula Magna Manuel José Irarrázaval de la Casa Central de la Universidad Católica se reunieron autoridades, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y expertos para conmemorar los 100 años de conservación en Chile, una historia que comenzó con la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y que, durante el último siglo, ha ido ampliando la protección del patrimonio natural del país.

El encuentro “100 años de la conservación en Chile: legado, alianzas y desafíos para el futuro” fue organizado por Fundación Parque Tantauco, Rewilding Chile, The Pew Charitable Trusts, The Nature Conservancy Chile, Ladera Sur y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre los asistentes estuvieron la expresidenta Michelle Bachelet, Cecilia Morel, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, entre otros.

La directora ejecutiva de Fundación Parque Tantauco e hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, fue la encargada de abrir la jornada y destacar algunos de los principales hitos de este siglo de conservación. Entre ellos, que Chile actualmente protege más del 40% de su zona económica exclusiva oceánica.

También, junto con representantes de las instituciones organizadoras, realizó un reconocimiento a los expresidentes desde el retorno de la democracia -Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric-, poniendo en valor la contribución de sus gobiernos a la conservación entendida como una política de Estado.

En ese recorrido, se destacó la institucionalidad ambiental impulsada durante el gobierno de Aylwin, con la promulgación en 1994 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente; la creación y ampliación de áreas protegidas durante los gobiernos de Frei y Lagos; la transformación de la institucionalidad ambiental durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA); la expansión de áreas protegidas durante el segundo gobierno de Bachelet y la creación de 14 áreas marinas protegidas; la Red de Parques de la Patagonia, concretada en 2018 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera; y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) durante el gobierno de Gabriel Boric y que entró en vigencia este año con la nueva gestión del Presidente Kast.

Reconocimiento a expresidentes por 100 años de conservación en Chile Reconocimiento a expresidentes por 100 años de conservación en Chile

Michelle Bachelet y la conservación como política de Estado

Una de las protagonistas de la jornada fue la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue recibida con una ovación para recibir su reconocimiento y dar unas palabras. “Hace cien años, más allá de que era otro concepto, Chile tomó, de todas maneras, una visión de nueva trascendencia. Reconocer que ciertos territorios poseen un valor biológico y una funcionalidad ecosistémica (...) y que merecen protegerse para quien vendrá después de nosotros”, señaló.

La actual candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), destacó además que el centenario no solo permite mirar lo construido, sino también preguntarse qué país se quiere construir durante el próximo siglo. En esa línea, recalcó que la conservación no puede quedar limitada a los gobiernos de turno. “La conservación no puede depender de los ciclos políticos. Los bosques no crecen en cuatro años, los glaciares no se recuperan en un período presidencial y la biodiversidad que perdemos puede no volver”, sostuvo.

Para la expresidenta, los desafíos futuros requieren una mirada de largo plazo y una articulación entre distintos actores. “La verdadera conservación requiere gestión efectiva, requiere ciencia, recursos, industrialización, planificación y capacidades institucionales”, dijo, agregando que también se necesitan comunidades involucradas y alianzas entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. “Chile ha sido capaz de construir sobre lo que otros comenzaron. Y eso yo creo que es una de las grandes fortalezas de nuestra democracia”, planteó.

Bachelet cerró su intervención llamando a mirar hacia los próximos siglos para entender la conservación como una responsabilidad permanente. “La conservación no pertenece a un gobierno ni a un sector político. Debe ser una política de Estado”, afirmó.

El próximo siglo y el desafío del financiamiento

Con la mirada puesta en los próximos 100 años, uno de los principales anuncios de la fue el de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien informó que Chile postulará al noveno ciclo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para obtener alrededor de US$10,3 millones.

Los recursos permitirían crear un fondo patrimonial para los parques nacionales, con el objetivo de contar con una herramienta de financiamiento de largo plazo para la conservación y gestión de estas áreas protegidas. La propuesta contempla además incorporar otras fuentes de financiamiento y ajustar su diseño para optimizar su impacto. “Estamos iniciando una nueva etapa en la gestión de las áreas protegidas”, sostuvo Toledo. “Vamos a postular para que todos los recursos se vayan directamente a gestionar las áreas protegidas”, agregó.

El fondo también busca apoyar la implementación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El anuncio significa un avance para fortalecer las capacidades de gestión, pero también anunciaron cuestionamientos respecto de la magnitud de los recursos necesarios para enfrentar los desafíos de conservación en el país, donde la exministra Ana Lya Uriarte planteó: “Si son US$ 10 millones, me parece súper importante, pero de todas maneras es insuficiente. Todo suma, por supuesto, pero estamos hablando de que la suma real para la conservación es muchísimo más alta la que necesitamos”.

La discusión puso así sobre la mesa uno de los principales desafíos para el próximo siglo, es decir, pasar de la expansión de las áreas protegidas a asegurar recursos, institucionalidad y capacidades suficientes para gestionarlas efectivamente.

De la conservación al desarrollo sostenible

En conversación con Hub Sustentabilidad, la directora ejecutiva de Fundación Rewilding Chile, Carolina Morgado, aseguró que el centenario también debe abrir un cambio en la manera en que el país entiende la naturaleza y su relación con el desarrollo. “Yo concluyo que tiene que haber un cambio en la mirada del país”, afirmó. Según dijo, los parques nacionales deben ser entendidos como parte de un sector naturaleza que puede contribuir al desarrollo sostenible de Chile. “No podemos ser puro extractivismo. Tenemos que apelar a otras formas de desarrollo como es el turismo, el interés especial en la naturaleza”, sostuvo.

Uno de los principales desafíos, agregó, es lograr una mayor participación del sector privado en la conservación. “¿Cómo vamos a involucrar al privado en la conservación de nuestro patrimonio natural? Y eso es un trabajo generacional”, planteó.

Morgado destacó también que el Estado no puede enfrentar por sí solo la crisis de biodiversidad y cambio climático, y que será necesario articular corredores ecológicos que incluyan tanto parques nacionales como terrenos privados. “Necesitamos todos ser parte de la solución a esta crisis gigante que estamos viviendo de biodiversidad y de cambios climáticos”.

Desde Rewilding Chile, la organización también proyecta su trabajo hacia una escala mayor. La fundación ha participado en la creación de siete parques nacionales y actualmente trabaja en el proceso para crear el Parque Nacional Cabo Froward, en Magallanes. A esto se suma una estrategia de recuperación de especies a escala continental, con iniciativas como el repoblamiento de cóndores en Colombia y de guanacos en el Cajón del Maipo, en colaboración con la Red de Santuarios de la Naturaleza y el Gobierno Regional. “Seguimos en la Patagonia, pero ampliamos nuestra mirada a una forma más continental porque la necesidad, la urgencia lo requiere”, explicó Morgado.

La jornada concluyó con dos paneles de conversación. El primero, “El futuro de la conservación: Institucionalidad, financiamiento y desafíos para los próximos 10 y 100 años”, fue moderado por Juan José Donoso, director de programa de The Nature Conservancy Chile, y contó con la participación del senador Sergio Gahona, Carolina Schmidt, presidenta del Fondo Naturaleza Chile, y la exministra Ana Lya Uriarte.

El segundo, “De la visión a la acción: experiencias que han construido la conservación en Chile”, fue moderado por Carolina Morgado y tuvo como panelistas a Aída Baldini, directora ejecutiva de Conaf; Cristián Bonacic, académico de la Universidad Católica, y María Paz Lagos, subsecretaria de Turismo.