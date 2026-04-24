Suzanne Wylie: “Aún tenemos 14 millones de hectáreas de bosque nativo, es un lujo que hay que cuidar”

En una nuevo programa de Hub Sustentabilidad de radio Duna, y en el marco del Día Internacional de la Tierra, la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, Suzanne Wylie, presentó el plan de restauración 2026 tras los incendios que han afectado a comunidades completas del sur de Chile. La conversación se enfocó en el valor del bosque nativo, la prevención, estrategias forestales mixtas y el rol de las alianzas privadas para la conservación de los suelos y bosques.

La organización -que cumple 14 años y nació tras el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine en 2012- hoy impulsa un plan que combina reforestación con especies nativas, apoyo a pequeños propietarios, educación ambiental y trabajo territorial coordinado. “Si esto se ejecutaba solo como un plan de emergencia, de recuperación, de restauración, sin sumar a los que habitan en esa zona, a los pequeños propietarios que son los que pierden todo, es imposible. Hoy cualquier persona puede plantar su árbol y ser parte de esta restauración”, indicó.

Y los últimos veranos han sido clave en el trabajo de reconstrucción, que han dejado cifras preocupantes. En Ñuble, Biobío y La Araucanía se concentran casi el 70% de las 78.000 hectáreas que han sido arrasadas por incendios recientes, y pese a que no ve la crisis ambiental como un gatillador directo, sí impacta de manera preocupante. “El cambio climático no necesariamente produce más incendios, pero sí incendios cinco veces más dañinos y que avanzan tres veces más rápido por el viento, la falta de humedad y las altas temperaturas”, explicó.

Para Wylie, el problema de fondo sobre los incendios “tiene que ver con ordenamiento territorial, con silvicultura preventiva, con cortafuegos y, sobre todo, con conciencia”, quien además sostuvo que “los incendios forestales son generados en un 99,7% por las personas. No solo por intencionalidad, también por ignorancia y falta de cuidado”.

Frente a este escenario es donde propone mirar experiencias internacionales que han dado resultados. “En países con fuerte industria forestal como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o el Estado de California, han avanzado en estrategias forestales mixtas, donde el bosque nativo se integra a las zonas productivas. Eso genera servicios ecosistémicos que el monocultivo no entrega y ayuda a la prevención”. Para Chile, dice, este enfoque es importante “porque es un país tremendamente productivo a nivel forestal, y eso es algo que todos sabemos”.

La directora ejecutiva insiste en que Chile parte desde una ventaja comparativa. “Aún tenemos 14 millones de hectáreas de bosque nativo, es un lujo. Hay países en Europa que no tienen ese nivel de insumo de área verde. Pero justamente por eso hay que cuidarlo, protegerlo y conservarlo. Y ahí las personas somos la clave”.

Crear alianzas y proyectar mercados

El modelo que impulsa la fundación se apoya además en una articulación permanente con los diferentes sectores. “Funcionamos como un formato de alianza público-privada desde el inicio. Sin el Estado ni el apoyo público no hay acceso a los territorios y sin las empresas y la ciudadanía no hay cómo financiar proyectos que son técnicamente complejos y muy costosos”. En esa red menciona el trabajo con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Colegio de Ingenieros Forestales, CORMA, WCS Chile y el Parque Metropolitano de Santiago, entre otros.

Del mismo modo, explica el beneficio múltiple frente a este nuevo modelo: “La conservación no solamente puede quedar en manos del Estado, sino que acá los privados, los que tienen grandes campos, que entiendan que bajo un alero de un derecho real de conservación, que es un instrumento legal, tú puedes destinar parte de tu propiedad para la conservación, eso funciona. Y en el fondo es una manera donde metemos también un factor social”.

En el especial del Día de la Tierra, además, anunció el inicio del primer voluntariado ciudadano tras el incendio que afectó más de mil hectáreas del Parque Cordillera San Carlos de Apoquindo. La iniciativa se realiza junto a la Asociación de Parques Cordillera, la Pontificia Universidad Católica de Chile y empresas como Falabella, Rotter&Krauss y Oracle. “No solo hay que ir y reforestar, sino que hay que hacerse cargo de cómo quedó ese lugar. (...) durante enero tuvimos una lluvia que no se veía por años en la región metropolitana, y eso generó un segundo problema de erosión. Entonces se hizo fundamental tener que convocar a la ciudadanía, a las empresas, a ir y trabajar un proyecto de reparación para luego poder reforestar”, explicó.

Wylie también proyecta al futuro la conservación y el desarrollo de los mercados de carbono. “Es algo que estamos mirando constantemente. El capital natural y los mercados de carbono pueden generar beneficios ambientales y económicos al mismo tiempo, pero esto tiene que conversar: lo ambiental, lo social y lo productivo”.

Finalmente, Wylie, quien asegura que la tierra es vida y, que por ende es clave la conciencia que cada persona debe tomar y poder generar cambios, dejó una reflexión que resume el espíritu de la fundación: “Si miramos todo desde nuestra vereda, desde nuestro mundo individual, nunca nada va a parecer tan importante o uno siempre va a sentir que no puede ejercer una influencia sobre otra cosa. Y eso no es así. Este es un factor colectivo, un factor dominó. Si tú y yo, todos los que nos escuchan, ayudan y colaboran con un árbol, créeme que los proyectos de restauración que nosotros después vemos en terreno y podemos ejecutar, son de una inmensidad maravillosa”, terminó diciendo.

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