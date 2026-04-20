Torres del Paine estrena nuevos senderos para descomprimir el turismo masivo

La colaboración entre Hotel Las Torres Patagonia y SKY Airline convocó a 10 voluntarios internacionales para construir nuevos senderos en el Parque Nacional Torres del Paine, con el objetivo de descentralizar la ruta turística y reforzar la sustentabilidad en uno de los destinos naturales más visitados del mundo.

La edición 2026 de la campaña “10 Voluntarios por 10 Días” -que alcanzó su tercera versión- marcó la inauguración de la primera etapa de un proyecto mayor que contempla 3,3 kilómetros de trazado nuevo: 1,5 km peatonales y 1,8 km de sendero logístico. El objetivo es separar el tránsito de visitantes del desplazamiento a caballo que abastece la zona, mejorando la seguridad, la experiencia del recorrido y la protección del entorno, además de reducir la erosión generada por la doble circulación.

John Ojeda, gerente de Sustentabilidad del hotel y director de la ONG AMA Torres del Paine, explicó que el nuevo camino logístico para caballos, diseñado con una pendiente inferior a 15 grados, “permite resolver la histórica convivencia entre personas y animales en la misma ruta, haciendo el trayecto más seguro, menos exigente fisicamente y más respetuoso con el suelo”.

Para Marco Larson, encargado de Sostenibilidad de SKY Airline, la iniciativa también refleja el rol que puede jugar la aviación en el turismo sostenible. La aerolínea opera con 36 aviones Neo que, según la compañía, consumen hasta un 30% menos de combustible que modelos anteriores. “Buscamos potenciar el turismo de pasajeros de Norte América, Europa y Asia, que hacen escala en Santiago para llegar a destinos como la Patagonia, operando con una flota de última generación. Hoy somos la aerolínea de la región con la menor intensidad de emisiones”, afirmó.

Los voluntarios

Lucas Nogueira (Brasil), Cindy Burgess (Canadá), Stephanie Cheng (Nueva York, EE.UU.), Cameron Geary (Nebraska, EE.UU.) y Pablo Olivera (Chile), formaron parte del primer grupo de voluntarios, que desarrolló jornadas de trabajo que comenzaban con la construcción del sendero, continuaban con excursiones por el parque y concluían con instancias de encuentro comunitario al final del día.

Cindy Burgess, de 60 años y oriunda de Toronto, encontró la convocatoria en Instagram. “Siempre he sido viajera y amante de la naturaleza. Pensé que quizá me considerarían muy mayor, pero igual decidí intentarlo y postular, no perdía nada. Finalmente, quedé, saltaba de la emoción cuando supe la noticia, y la verdad es que la diferencia de edad no importó, porque todos compartimos la misma pasión”, señaló.

Consultada sobre los desafíos del turismo sostenible mientras caminábamos al hito inaugural del sendero, trazó un paralelo de la realidad de Chile con su país: “En Canadá también enfrentamos un problema parecido. Parques como Banff, en las Montañas Rocosas, están teniendo que poner un límite diario de visitantes porque se están llenando demasiado. Y claro, los efectos secundarios de tener tanta gente en el parque son la destrucción de los senderos. Por eso soy muy consciente del impacto que los viajes tienen en el entorno natural”, agregó Burgess.

Stephanie Cheng, proveniente de Nueva York, cuenta la peculiar relación que tiene con Chile y cómo llegó a la postulación: “Hace muchos años, la industria tecnológica y el Gobierno chileno invitaron a mis amigos a un viaje de negocios. Los neoyorquinos lo llamamos ‘Chilecon Valley’, -decía entre risas- luego, empecé a leer sobre los incendios que ocurrieron en verano y estuve muy pendiente de lo que pasaba en el sur de Argentina y Chile, y así, entre diversas publicaciones en redes, apareció esta postulación”.

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Cheng, quien además es actriz, destacó el modelo operacional del hotel, envuelto en la flora y fauna de su territorio: “Estamos en el fin del mundo, pero parece que estuviéramos en el principio. Y a diferencia de Nueva York, pareciera que la gente de aquí puede hacer tanto con tan poco. Usan la vegetación del entorno para preparar bebidas y cócteles increíbles con flores y plantas del lugar. Y pese al frío que ha hecho y la nieve que ha caído, la hierba sigue siendo tan vibrante. Las raíces son muy fuertes, y creo que así defino al pueblo chileno”.

El único chileno entre los voluntarios, Pablo Olivera, también destacó la percepción que se tiene del sur chileno: “Es súper curioso ver la perspectiva que tienen los extranjeros respecto a nuestro país, porque, conversando con ellos, ninguno se imaginaba cómo era el territorio en la Patagonia. La fotografía o los videos pueden transmitir mucho, pero estar acá es completamente diferente respecto a todo lo que se siente, desde la calidad del aire, la calidad del agua, hemos vivido absolutamente de todo; fuertes lluvias, gran sol, nieves como ahora, vientos súper fuertes. Eso es lo que me encanta de estas zonas extremas, y creo que transmitir eso a la gente del mundo es lo que corresponde, porque nuestra Patagonia tiene ese encanto, pero además hay que saber protegerla y participar responsablemente para que todas las generaciones del futuro tengan el privilegio de reconocer esto”.

La sustentabilidad como modelo operacional

Pero la experiencia de los voluntarios no solo fue la construcción del sendero. En Hotel Las Torres Patagonia, la sustentabilidad estructura el funcionamiento cotidiano del establecimiento: un huerto propio, un sistema de compostaje y un establo muestran a los huéspedes el origen de los alimentos, la gestión de residuos y el rol de los baqueanos en la operación diaria.

Katherine Romero, encargada de gestión de residuos, explicó que el huerto y el compost permiten al hotel avanzar hacia una mayor autonomía respecto del abastecimiento externo. “Todos nos abastecemos de la huerta. Cada plato proviene de las cosechas que realizan los equipos, igual que con el compost. El objetivo principal ha sido independizarnos del exterior, y eso considerando que estamos en un lugar bastante lejano, lo que nos obliga a ser más autónomos en la gestión de residuos y su circularidad”, indicó.

Otro eje sobre el cuidado del medio ambiente y consumo local se evidencia desde la coctelería del hotel. Federico Gil, el headbartender de Bar Pionero explicó: “cuando exploramos de dónde venimos es cuando descubrimos hacia dónde vamos. La verdad que tengo una conexión muy fuerte con lo que es toda la botánica, lo que son los frutos, los sabores endémicos de cada lugar; creo que son parte del código genético y del ADN de todo lo que está pasando alrededor nuestro, los árboles, los ríos, los lagos, el viento, la fauna y los animales”.

En esa línea es que la lógica circular se extiende a otros ámbitos como una cerveza artesanal propia, vajilla elaborada por artesanos locales y una cadena de proveedores que no pasa la distancia de la región de Magallanes. En este modelo, el agua proviene directamente del entorno natural y los insumos recorren largas distancias a caballo antes de llegar a la cocina; condiciones que el hotel ha convertido en pilares de una propuesta de turismo sostenible que busca posicionarse como referente en el corazón de la Patagonia.