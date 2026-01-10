Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informó un aumento en la expulsión de personas del Parque Nacional Torres del Paine durante los últimos días de diciembre de 2025 y los primeros de enero de 2026, por infringir las normas que regulan la actividad en el área protegida.

Este viernes 9, un turista fue retirado del sector Dickson por acampar en un lugar no habilitado, mientras que el pasado miércoles, otro visitante fue sorprendido utilizando una cocinilla en Base Torres, en un sector no autorizado para ello.

Durante las celebraciones de fin de año, Conaf enfrentó diversas situaciones similares. En la víspera de Navidad, dos turistas fueron sorprendidos encendiendo una cocinilla en pleno sendero de Base Torres, lo que motivó la intervención de la avanzada de Carabineros del parque y su posterior expulsión por incumplimiento de la normativa.

Cuatro días después, un visitante fue retirado del parque por la misma causa, tras ser detectado por un guía turístico que alertó al personal de Conaf. Ese mismo día, la empresa concesionaria Vértice Patagonia reportó que una turista sufrió quemaduras en sus piernas al manipular una cocinilla, siendo evacuada de emergencia.

El 30 de diciembre, Conaf informó que cuatro turistas ingresaron por un sector no autorizado, resultando uno de ellos con una lesión en el Valle del Silencio, cercano a Base Torres.

El director regional (s) de Conaf, Michael Arcos, señaló que “esta cantidad de personas expulsadas y que han sido sorprendidas infringiendo la normativa es preocupante, ya que si bien colocan en riesgo la integridad ecosistémica del parque al poder generar un incendio forestal, también lo hacen con su seguridad personal”.

A esto se sumaron evacuaciones de turistas lesionados durante trekking en senderos o circuitos de montaña, operativos que requirieron la coordinación de guardaparques, brigadistas y Carabineros. Solo en los últimos días se evacuó a cerca de cuatro personas.

Arcos enfatizó que los visitantes deben “informarse y acatar la normativa del parque, ya que junto a la información que se entrega al adquirir sus tickets de ingreso y la que entrega el personal guardaparques, más el autocuidado de cada uno, se pueden evitar tragedias mayores”.