    ¡Insólito!: Captan a turistas nadando en las Torres del Paine

    El registro compartido en redes sociales, muestra el momento en que funcionaria de la CONAF enfrenta a un grupo de turistas, chilenos y australianos, que se bañaban en la Laguna Torres del Parque Nacional de las Torres del Paine.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Tras explicarles que estaba prohibido el ingreso al sector de la laguna y que había una señalización que lo demostraba, los jóvenes se mostraron molestos.

    “Estuvimos 30 segundos. Yo creo que nada que ver que nos ‘cagui’ la onda si lo estamos pasando bien”, respondió uno de los involucrados.

    El vídeo tuvo diversas reacciones de los usuarios de redes sociales, por un lado quienes aplaudieron la acción de la mujer de enfrentar a los turistas y, por otro, quienes repudiaron la actitud del grupo de amigos.

