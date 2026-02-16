SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Si bien la temporada de siniestros aún no llega a su fin, la ocurrencia de estos ha disminuido 15% respecto al periodo anterior (3.761 contra 4.429), mientras que la superficie afectada ha aumentado 23% (68.928 versus 56.143).

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Incendios forestales. Foto: Aton Chile

    La temporada de incendios forestales en Chile se mantiene activa, y las afectaciones de se han profundizado en la última década. En ese marco, si bien ha disminuido el número de siniestros en la actual temporada 2025-2026, las hectáreas quemadas aumentaron un 23% con respecto a la temporada anterior.

    Según informa la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía son las tres regiones más afectadas, representando un 75,4% de la superficie total que ha sido consumida por las llamas que llega a 68.928 hectáreas.

    A diferencia de la temporada 2024-2025, donde La Araucanía también estuvo entre las tres regiones más afectadas, esta vez Biobío y Ñuble reemplazan a O’Higgins y la Metropolitana. En el periodo pasado hubo 56.143 hectáreas afectadas por las llamas, confirmándose un aumento de 22,7%.

    Respecto al número de incendios, en el periodo actual existe una disminución del 15% en relación con 2024-2025: 3.761 contra 4.429.

    Desde Conaf explican a La Tercera que esto “es el resultado del trabajo acumulativo durante años que realiza Conaf, un trabajo con comunidades, municipios, juntas de vecinos, empresas, asociaciones de agricultores, entre otros”.

    En torno a los factores que han determinado el aumento de la superficie afectada, mencionaron que “se debe a las condiciones del combustible, muy seco y disponible para ignición al más mínimo estímulo. Producto de menor precipitación acumulada y estrés de la vegetación, sumado a lo anterior, la alta carga de combustibles que se acumula en los sectores rurales por falta de manejo y eliminación de desechos, por migración de la población rural a las ciudades”.

    Asimismo, Conaf indicó que el método de combate de los siniestros ha variado con el objetivo de aminorar afectación de vegetación y mitigar la amenaza a zonas pobladas e infraestructura. Ahora se trata de dar un “golpe único” para luego ir a su control y extinción.

    “Al presentar condiciones meteorológicas propicias para la ignición y propagación de incendios y proyectar potenciales grandes incendios forestales o simultaneidad, se distribuyen los recursos en zonas con mayor riesgo y se abordan los incendios forestales de acuerdo a su complejidad y amenaza, priorizando siempre la protección de las vidas”, añadieron.

    CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Regiones con más superficie afectada por las llamas

    En base a las cifras que maneja la Conaf, la región más afectada por los siniestros en la temporada al día de hoy es la del Biobío, que presenta estos últimos días una afectación de 33.060 hectáreas, representando un aumento del 1.061% en torno al periodo anterior. Sin embargo, en su comparación con el promedio de los últimos cinco años, existe una disminución de 18%.

    Asimismo, la corporación informó que los incendios forestales que más daño han causado son: San Lorenzo, comuna Florida (3.869 ha.); Ricahue Sur, Laja (4.165); Rancho Chico, Concepción (7.231), y Trinitarias, Concepción (15.541).

    El segundo territorio del país con mayor afectación es la región de Ñuble, que el presente año ha tenido un aumento de 74% de hectáreas consumidas por el fuego en relación al año anterior, de 5.472 a 9.522. Respecto a los últimos cinco años (13.697 ha.) presenta una disminución de 30%.

    Los incendios forestales que más afectaron son Perales Biobío, en Ránquil y Trehuaco (5.100); Monte Negro, Quillón (1.500); y San Lorenzo, Quillón (397).

    La Araucanía, pese a ser la tercera región más afectada por los siniestros, es la única que a la fecha presenta una disminución en cuanto a superficie afectada: 9.392 hectáreas consumidas por el fuego durante esta temporada, contra 29.747 del periodo anterior, lo que representa una baja de 68%. Además, presenta un 76% menos en relación a las hectáreas del último quinquenio, que corresponde a 39.734 ha.

    Las comunas más afectadas son Nueva Imperial, Angol y Collipulli, todas con más de mil hectáreas consumidas por el fuego. Junto con ello, aquí hubo tres incendios forestales que fueron destacados por su afectación: Alboyanco, comuna de Angol (1.945), Bolilche, Nueva Imperial (668,8); y Santa Cruz-Pan Grande, Collipulli (657).

    RICARDO ULLOA/ATON CHILE

    Las dificultades del terreno

    Respecto a los territorios donde se han desarrollado los incendios forestales durante 2025-2026, desde Conaf precisaron que ocurrieron en “todos los escenarios del paisaje, contemplando principalmente valle central, precordillera y cordillera”.

    “Los últimos son los de mayor complejidad, donde las principales dificultades la constituyen el relieve y topografía, sectores con fuertes pendientes y configuración de quebradas o cárcavas. Lo cual tiene una implicancia directa y prioritaria en la capacidad de intervención, ya que siempre se vela por la seguridad del personal de tierra y de operaciones aéreas”, añaden.

    Además, desde la entidad señalan que los terrenos más afectados corresponden a pastizales, matorrales, plantaciones, desechos y arbolado nativo.

    Más sobre:ConafIncendio ForestalBiobíoÑubleLa Araucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Lo más leído

    1.
    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    2.
    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    3.
    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    4.
    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    5.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026
    Chile

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Thiago Tirante en su debut en el ATP de Río de Janeiro

    Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín triunfa en Valparaíso y se corona “Rey del Puerto”

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado
    Cultura y entretención

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres
    Mundo

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín