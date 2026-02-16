Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

La temporada de incendios forestales en Chile se mantiene activa, y las afectaciones de se han profundizado en la última década. En ese marco, si bien ha disminuido el número de siniestros en la actual temporada 2025-2026, las hectáreas quemadas aumentaron un 23% con respecto a la temporada anterior.

Según informa la Corporación Nacional Forestal (Conaf), l as regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía son las tres regiones más afectadas , representando un 75,4% de la superficie total que ha sido consumida por las llamas que llega a 68.928 hectáreas.

A diferencia de la temporada 2024-2025, donde La Araucanía también estuvo entre las tres regiones más afectadas, esta vez Biobío y Ñuble reemplazan a O’Higgins y la Metropolitana. En el periodo pasado hubo 56.143 hectáreas afectadas por las llamas, confirmándose un aumento de 22,7%.

Respecto al número de incendios, en el periodo actual existe una disminución del 15% en relación con 2024-2025: 3.761 contra 4.429.

Desde Conaf explican a La Tercera que esto “es el resultado del trabajo acumulativo durante años que realiza Conaf, un trabajo con comunidades, municipios, juntas de vecinos, empresas, asociaciones de agricultores, entre otros”.

En torno a los factores que han determinado el aumento de la superficie afectada, mencionaron que “se debe a las condiciones del combustible, muy seco y disponible para ignición al más mínimo estímulo. Producto de menor precipitación acumulada y estrés de la vegetación, sumado a lo anterior, la alta carga de combustibles que se acumula en los sectores rurales por falta de manejo y eliminación de desechos, por migración de la población rural a las ciudades”.

Asimismo, Conaf indicó que el método de combate de los siniestros ha variado con el objetivo de aminorar afectación de vegetación y mitigar la amenaza a zonas pobladas e infraestructura. Ahora se trata de dar un “golpe único” para luego ir a su control y extinción.

“Al presentar condiciones meteorológicas propicias para la ignición y propagación de incendios y proyectar potenciales grandes incendios forestales o simultaneidad, se distribuyen los recursos en zonas con mayor riesgo y se abordan los incendios forestales de acuerdo a su complejidad y amenaza, priorizando siempre la protección de las vidas”, añadieron.

CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Regiones con más superficie afectada por las llamas

En base a las cifras que maneja la Conaf, la región más afectada por los siniestros en la temporada al día de hoy es la del Biobío, que presenta estos últimos días una afectación de 33.060 hectáreas, representando un aumento del 1.061% en torno al periodo anterior. Sin embargo, en su comparación con el promedio de los últimos cinco años, existe una disminución de 18%.

Asimismo, la corporación informó que los incendios forestales que más daño han causado son: San Lorenzo, comuna Florida (3.869 ha.); Ricahue Sur, Laja (4.165); Rancho Chico, Concepción (7.231), y Trinitarias, Concepción (15.541).

El segundo territorio del país con mayor afectación es la región de Ñuble, que el presente año ha tenido un aumento de 74% de hectáreas consumidas por el fuego en relación al año anterior, de 5.472 a 9.522. Respecto a los últimos cinco años (13.697 ha.) presenta una disminución de 30%.

Los incendios forestales que más afectaron son Perales Biobío, en Ránquil y Trehuaco (5.100); Monte Negro, Quillón (1.500); y San Lorenzo, Quillón (397).

La Araucanía, pese a ser la tercera región más afectada por los siniestros, es la única que a la fecha presenta una disminución en cuanto a superficie afectada: 9.392 hectáreas consumidas por el fuego durante esta temporada, contra 29.747 del periodo anterior, lo que representa una baja de 68%. Además, presenta un 76% menos en relación a las hectáreas del último quinquenio, que corresponde a 39.734 ha.

Las comunas más afectadas son Nueva Imperial, Angol y Collipulli, todas con más de mil hectáreas consumidas por el fuego. Junto con ello, aquí hubo tres incendios forestales que fueron destacados por su afectación: Alboyanco, comuna de Angol (1.945), Bolilche, Nueva Imperial (668,8); y Santa Cruz-Pan Grande, Collipulli (657).

RICARDO ULLOA/ATON CHILE

Las dificultades del terreno

Respecto a los territorios donde se han desarrollado los incendios forestales durante 2025-2026, desde Conaf precisaron que ocurrieron en “todos los escenarios del paisaje, contemplando principalmente valle central, precordillera y cordillera”.

“Los últimos son los de mayor complejidad, donde las principales dificultades la constituyen el relieve y topografía, sectores con fuertes pendientes y configuración de quebradas o cárcavas. Lo cual tiene una implicancia directa y prioritaria en la capacidad de intervención, ya que siempre se vela por la seguridad del personal de tierra y de operaciones aéreas”, añaden.

Además, desde la entidad señalan que los terrenos más afectados corresponden a pastizales, matorrales, plantaciones, desechos y arbolado nativo.