Empresas que viven su propósito mejoran su desempeño respecto a las que no lo hacen

Comprender cómo la vivencia de un propósito en una organización funciona como un habilitador y palanca para enfrentar los desafíos del presente y el futuro, fue el objetivo principal de la IV versión del estudio Pulso Propósito, realizado por Adapsys y Sistema B Chile. Esta alianza nació en pandemia, para entender cómo la vivencia del propósito al interior de una organización aporta a su resiliencia, a su capacidad de adaptarse y transitar de manera efectiva situaciones desafiantes.

Por primera vez, esta versión incorporó la visión de empresas no certificadas, de manera de poder hacer una comparación con Empresas B Certificadas y demostrar que la vivencia de un propósito puede ser una ventaja competitiva, independiente de la Certificación de Empresa B.

Respecto a la existencia de un propósito claro en las organizaciones, un 88% de los participantes afirma tener uno declarado, sin embargo, al consultar por la vivencia de éste la cifra baja a 67%. Y al mirar en detalle a las Empresas B, éstas tienen una percepción 10 puntos mayor en el nivel de vivencia del propósito vs. las empresas no certificadas (72% vs. 61%). Esta diferencia también se percibe entre microempresas (76%) y mega empresas (65%).

“La declaración de propósito habla de un trabajo que se ya se ha hecho. Probablemente, haciendo esta misma pregunta hace no muchos años atrás, los resultados hubieran sido bien distintos. El nivel de vivencia del propósito es más bajo, lo que indica que existe un camino todavía por recorrer entre declarar el propósito y asegurarnos que el mismo se viva de manera más consistente al interior de la organización”, indicó Lucía Colunga, consultora asociada de Adapsys.

Declaración de propósito y resultados

Respecto a los resultados de 2024, el 69% de las empresas con propósito perciben mejor desempeño en los diferentes indicadores de negocio vs. un 28% de las empresas sin propósito. Y esta cifra aumenta al revisar las empresas que viven su propósito: el 72% percibe un mejor desempeño.

“Tanto para las Empresas B como para las no certificadas, la vivencia del propósito está articulada en la estrategia del negocio y sus acciones. En el caso de las Empresas B Certificadas, éstas representan un modelo empresarial que integra el propósito como elemento central de su existencia, promoviendo el éxito financiero con el impacto social y ambiental positivo”, precisó Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B Chile.

El estudio también indagó sobre otros resultados, tales como ampliar la línea del negocio, buscar nuevos mercados o aumento de ingresos, y en todos estos indicadores las empresas que declaran un propósito presentan mejor percepción que las que no lo hacen. Por ejemplo, el 57% de las empresas con propósito indicaron que la empresa aumentó sus ingresos versus el 33% de las que no tienen propósito declarado. Y esta tendencia al alza también se presenta en el nivel de vivencia del propósito (70% vs. 63%).

Desafíos del futuro y sostenibilidad

La preparación para los desafíos del futuro es abordada de manera transversal y en mayor proporción entre las empresas que tienen un propósito definido vs. aquellas que no tienen propósito. Por ejemplo, frente a la pregunta de si cuenta con políticas de inclusión, 67% de las empresas con propósito indican que sí versus el 39% de las que no cuentan con propósito.

En la pregunta de si la empresa promueve políticas de bienestar y salud mental, frente al 63% de empresas con propósito que contestan afirmativamente sólo el 11% de las empresas sin propósito lo hace. “El nivel de vivencia del propósito está fuertemente relacionado con la percepción favorable de preparación frente a desafíos del futuro: colaboración intergeneracional, bienestar y salud mental y desarrollo de habilidades digitales”, complementó Colunga de Adapsys.

Y frente a los desafíos de sostenibilidad, ejemplificados en algunos estándares para obtener la Certificación de Empresa B, las empresas que tienen un propósito definido declaran mayor nivel de acuerdo. Entre los desafíos consultados se encuentran contar con una estrategia para facilitar la transición hacia prácticas sostenibles, tener una política de comunicaciones o marketing que prioriza la transparencia, y/ o medir o gestionar la huella de carbono para reducir el impacto ambiental, siendo este último el menos abordado en forma general: sólo un 40% de las empresas muestra una respuesta favorable, y no se percibe una diferencia relevante entre empresas con o sin propósito.

En este aspecto, las empresas con mayor nivel de vivencia del propósito son las que muestran respuestas más favorables, así como las Empresas B Certificadas que corren con amplia ventaja. Por ejemplo, en el desafío ambiental el 62% de las Empresas B Certificadas declaran estar preparadas, en comparación al 33% de las empresas que no están certificadas.

“Una característica esencial de la Certificación de Empresa B es la mejora continua, esto es lo que las distingue de una empresa tradicional. Para transformar la forma de hacer negocios y tener una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa es fundamental la evaluación continua y la adaptación a nuevos escenarios”, concluyó Zdenka Astudillo.