4 frases que las personas suelen decir antes de morir y qué podemos aprender de ellas, según un reconocido oncólogo

Recientemente, el reconocido oncólogo y escritor ganador del Premio Pulitzer, Siddhartha Mukherjee, dio un discurso de graduación en la Universidad de Pensilvania.

Y, en la instancia, el médico y autor del libro de no ficción The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer (Scribner, 2011), hizo alusión a cuatro frases que las personas suelen decir cuando están próximas a morir.

“Todas las personas que he conocido en este momento de transición querían hacer estos cuatro ofrecimientos”, afirmó el especialista en declaraciones rescatadas por CNBC.

Se trata de las siguientes:

“Quiero decirte que te amo”.

“Quiero decirte que te perdono”.

“¿Me dirías que me quieres?”.

“¿Me darías tu perdón?”.

Según explicó Mukherjee, el perdón y el amor son dos puntos a los que suelen referirse las personas cuando están cerca de morir, por lo que buscan manifestarlo en sus últimos momentos.

“Esperar (para expresarse) no hace más que retrasar lo inevitable”, enfatizó el oncólogo, para luego añadir que los jóvenes deberían “tomárselo en serio”.

Las 4 recomendaciones de un experto de Harvard para enfrentar estos tópicos

Expresar sentimientos, ya sea de amor o para admitir que se le ha hecho daño a alguien, puede ser complejo.

Frente a esta situación, el psicólogo social y de la personalidad de la Universidad de Harvard, Richard G. Cowden, compartió cuatro recomendaciones para que puedas hacerlo.

Estas son las sugerencias que mencionó al citado medio.

Asume la responsabilidad de tus actos.

Permítete experimentar sentimientos negativos, como el remordimiento y la culpa.

Pide disculpas sinceras e intente enmendarse.

Aprende de la experiencia y sigue adelante.

Previamente, en 2022, Cowden se había referido a esta temática en una entrevista con Harvard Health Publishing.

“Es incómodo admitir que se ha hecho algo mal, y es natural proteger la autoestima descartando lo sucedido o poniendo excusas por el comportamiento (...) pero puede liberarte de tus errores pasados y ayudarte a vivir más plenamente en el aquí y ahora”.

Bajo esta línea, recalcó que “puede que te sorprenda mucho lo mejor que te sientes si puedes trabajar en el proceso de perdonarte a ti mismo”.