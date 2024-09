5 mitos de la pastilla del día después (explicados por especialistas en anticoncepción)

Los métodos anticonceptivos que existen hoy son altamente efectivos. Ya sean preservativos u alternativas hormonales, como las pastillas, inyecciones o dispositivos anticonceptivos, hay una amplia y accesible oferta para quienes no tienen planes de ser madres o padres.

No obstante, siempre puede haber un margen de fracaso que resulte en un embarazo no planificado o deseado.

Para esos casos, en septiembre de 2009 se autorizó en Chile el uso del anticonceptivo oral de emergencia —más conocida como la pastilla del día después—, que previene el embarazo después de que una mujer ha tenido relaciones sexuales sin protección o cuando el método anticonceptivo ha fallado.

Sin embargo, desde que llegó esta alternativa al país, todavía quedan personas que dudan de su eficacia e incluso la han desaconsejado por algunas creencias erróneas que, con el tiempo y estudios, han sido derribadas con evidencia científica.

De hecho, para lograr instaurar la píldora del día después en Chile, hubo una larga batalla legal que fue ganada por las mujeres y sus derechos reproductivos: en 2006, cuando el Gobierno autorizó su distribución a mujeres mayores de 14 años en los consultorios médicos públicos, se generó un intenso debate social y político.

Un sector particular de la sociedad creía que esta pastilla de emergencia era abortiva y, por tanto, iba en contra de los principios de la Constitución.

Miles de mujeres chilenas salieron a las calles a protestar en contra de la prohibición de la pastilla, después de que, en 2008, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de inconstitucionalidad que presentaron parlamentarios y organizaciones conservadoras y decidió prohibir su distribución gratuita en el servicio público.

Un año después, en 2009, y con el debate todavía acalorado, el Congreso aprobó una ley que garantizaba el acceso gratuito a la pastilla del día después en el sistema sanitario público. Esta vez, los expertos se aseguraron de que se presentara una sólida evidencia científica de sus beneficios para las mujeres.

La primera pastilla de emergencia anticonceptiva que se comenzó a distribuir en Chile fue Escapel, del laboratorio Gedeon Richter. Y, desde entonces, tanto mujeres como hombres —quienes pueden facilitar el acceso a mujeres que, por cualquier razón, no pueden acercarse a retirarlas— pueden acceder a ellas en cualquier Cesfam.

También son de venta libre en las farmacias.

“Hoy las mujeres están mucho más empoderadas en adquirirlos de antemano y utilizarlos en ciertas situaciones que ellas prevean que pueden ser necesarias”, aseguró la doctora Marcia Venegas, directora de la Asociación de Ginecólogas Chile y ginecóloga de la Clínica Las Condes.

Pero a la ginecóloga le preocupa que, pese a la compleja lucha que garantizó el acceso a este método de emergencia, todavía perduran mitos sobre su uso: “Tengo pacientes que llegan embarazadas porque no sabían que se vendía sin receta. De ese nivel de desinformación estamos hablando”.

Para aclarar la información, estos son los 5 mitos más comunes sobre la pastilla del día después y la explicación de cada uno.

1- “La pastilla del día después es abortiva”

Falso.

“En nuestro país, por años ha persistido el mito que la píldora es abortiva y yo me pregunto cómo va a serlo si está comprobado científicamente que el método impide la unión del espermio con el óvulo. O sea, no existe fecundación”, dice el doctor Guillermo Galán, médico gineco obstetra, miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG).

Además, según el médico, tampoco actúa sobre un embarazo que ya inició. La pastilla no aumenta las tasas de aborto espontáneo, ni tiene efecto en el peso de nacimiento o en alguna posible malformación del feto.

“Si una mujer embarazada llega a ingerirlo, no le pasará nada a ella ni tampoco al feto. No interrumpe el embarazo, lo evita”.

2- “La pastilla del día después no se vende sin receta”

Falso.

Desde 2015, la pastilla del día después se vende sin receta médica en cualquier farmacia del país, después de que se emitiera un decreto desde el Instituto de Salud Pública.

“Ese fue un gran avance que costó mucho y que eliminó las barreras de acceso. No tenía sentido que las mujeres no pudieran acceder libremente”, declara el matrón Leonardo Reyes, máster en anticoncepción y académico de la Universidad de Atacama.

Además, está disponible de forma gratuita en centros de atención primaria (Cesfam) y consultorios que dependen del Ministerio de Salud. Incluso, puede ser solicitado por menores de 14 años.

3- “La pastilla del día después provoca síntomas”

Verdadero.

Sin embargo, la pastilla no produce efectos secundarios graves. Según el doctor Galán, solo una de cada cuatro mujeres puede experimentar síntomas “menores y pasajeros” como:

Náuseas.

Vómitos.

Dolor mamario.

Dolor de cabeza.

Sensación de mareo.

Todos ellos, asegura el médico, no tienen mayores repercusiones en la salud de las mujeres.

No obstante, para que sea efectiva, si es que la mujer experimentó vómitos dentro de las dos horas siguientes a la ingesta, debe volver a tomar la pastilla. Además, si es que las náuseas son persistentes, tiene la alternativa de utilizar el medicamento vía vaginal.

El doctor también aclaró que la anticoncepción de emergencia no presenta riesgo de sobredosis ni tiene interacción con otros medicamentos o contraindicaciones.

4- “La pastilla del día después no se puede usar tantas veces”

Falso.

Es común escuchar el mito de que la pastilla del día después es una “bomba de hormonas”. No obstante, según el matrón Reyes, esta creencia es falsa. Tanto así, que se pueden tomar más de una píldora en un mismo ciclo menstrual, aunque esto no significa que se deba utilizar como método anticonceptivo primario.

“Los profesionales de salud que no están familiarizados hablan de una bomba hormonal y dicen que eso limitaría su uso a no más de dos veces por año, pero eso no es verdad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones de prestigio respaldan totalmente que la anticoncepción de emergencia es muy segura y que se puede usar las veces que sea necesario”.

5- “La pastilla del día después afecta la fertilidad”

Falso.

Según el protocolo de la Subsecretaría de Salud para la entrega de la pastilla del día después, su uso no tiene efecto alguno sobre la fertilidad futura. Es decir, es seguro usarlo y, cuando la mujer así lo decida, embarazarse de forma normal.

Y es que las hormonas que contiene la pastilla de emergencia se metabolizan en el cuerpo a los pocos días.

De hecho, el uso de la pastilla del día después no afecta a un posible embarazo en la próxima relación sexual.