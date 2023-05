Abrió su corazón y le escribió un emotivo texto para terminar con su expareja, pero su respuesta fue desconcertante

Terminar una relación no es fácil. Algunos prefieren hacerlo frente a frente, otros más románticos en una carta sellada, una llamada breve o, en tiempos de ahora, un WhatsApp. Así decidió hacerlo Agustina, una joven argentina que se viralizó en Twitter por compartir no solo lo que le escribió a su ahora expareja, sino la respuesta de él ante la ruptura.

—Bueno. Llegó el día. Bah. El día llegó hace rato. Ya pasó. Yo lo supe y creo que vos también. La estiramos lo que pudimos o lo que creímos poder pero… no hay más vuelta que darle. Se rompió. Se fue. No está. La magia no está. Las mariposas en la panza se transformaron en incertidumbre y ansiedad—fue el inicio de lo que Agustina, poéticamente, le escribió para terminar.

Qué decía la respuesta de su ex

Agustina, consciente de la responsabilidad afectiva y de que su relación no daba para más, eligió preparar un texto largo, con el corazón abierto y sin dejar nada sin decir en 490 palabras.

—Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta:

Abrió su corazón y le escribió un emotivo texto para terminar con él, pero su respuesta fue desconcertante

Ante tremendo y desgarrador texto, la respuesta de su expareja fue: “Buenasss. Una poesía?”.

O el muchacho no leyó el texto, o simplemente no entendió que estaba dirigido hacia él. Pero Agustina no pensó dos veces en compartir la respuesta en su cuenta de Twitter. Rápidamente, en los comentarios se formaron bandos: quienes se burlaron de la corta respuesta y quienes creían que de partida estaba mal haber roto con él por mensaje.

—Y creo que también sabes que ya está. Que no hay más que hacer. Que no somos más. Que es hora de descansar de este buscaminas constante donde todo está explotado o a punto de explotar. Te juro que te quiero. Que nos quise con toda la ilusión del mundo. Y que ya no quiero más. Que ya no puedo seguir así. Que me tengo que ir. Te juro que te quiero. Pero me tengo que ir—finaliza el mensaje.

“Buenasss. Una poesía?”: el nuevo meme argentino

Toda Argentina comenzó a reírse de la situación. Entre que es inocente y gracioso, artistas como Bizarrap e incluso el equipo de fútbol Boca Juniors la utilizaron para bromear un rato:

Rápidamente, se les sumaron varias marcas argentinas, que aprovecharon de hacerse publicidad con la ruptura. Así que algo de bueno habrá salido, de los dos corazones rotos.